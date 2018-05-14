Больше рабочих мест и транспортная доступность.

Депутаты Андреевки и против Генплана. Он был утвержден в декабре 2017 года — «не нами, а районом», говорят депутаты. Согласно Генплану, население Андреевки к 2022 году увеличится до 54 тысяч человек, а к 2035-му — до 61 тысячи, это много.

В Генплане при планируемом резком увеличении численности населения не выделена промышленные и резервные территория, говорит директор «Эптон» Тамара Воробьева, а значит, нет рабочих мест. Куда пойдут учиться и работать выпускники андреевской школы? «У нас есть великолепная школа, научная и производственная база, процентов 30-40 кандидатов наук, рядом Зеленоград — сам бог велел нам взять сейчас всё в свои руки» — подчеркнула Воробьева.

Эксперт также отметила неконтролируемую жилую застройку Андреевки с нарушением экологических норм. В стометровой зоне от химического предприятия («Стеклопластик») 4-го класса опасности построено жилье. «Эптон» сделал расчеты, из которых следует, что жить здесь нельзя — предельно допустимые концентрации вредных веществ превышены в десятки раз. Те, кто делали расчеты для Генплана, эти исследования во внимание не приняли.

Планируется построить 6 школ, 15 детсадов, больницу, спортивные сооружения, но не предусмотрена транспортная связь с районом. Между тем, за массой справок и документов надо ездить в МФЦ и другие учреждения Солнечногорск. А в травмпункт — в Зеленоград.

Что отняли у местного самоуправления. Городской округ как административно-территориальная единица решает 46 вопросов местного значения, городское поселение — 41. Так, на местном уровне не обсуждаются вопросы охраны окружающей среды, содержания школ и отдыха детей в каникулы (к слову, Солнечногорск получает на эти цели из бюджета области 128 миллионов рублей, но в Андреевскую школу «стыдно заходить», отметил глава Андреевки Валерий Кириллов), размещения рекламных конструкций, обработки и захоронения твердых бытовых отходов. Депутаты Андреевки считают, что вопросы эти непростые (особенно последний), но они в состоянии с ними справиться.

Воплощение идеи будет сложным. Фактически Андреевка хочет выйти из состава и границ Солнечногорского района. Через неделю закончится сбор мнений жителей о преобразовании. 22 мая пройдет заседание совета депутатов Андреевки, где тайным голосованием десятью голосами инициатива может быть поддержана. Далее инициативу должны рассмотреть депутаты Солнечногорского района. При их положительном решении инициатива проходит правовую экспертизу Московской областной думы. Заключительный этап — губернатор подписывает закон о преобразовании городского поселения Андреевка в городской округ Андреевка.

Готовясь к слушаниям, администрация Андреевки обратилась в Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ с просьбой оценить инициативу юридически. В официальном ответе зампредседателя Совета, руководителя правозащитной организации «Восход» Евгения Боброва, среди прочего, говорится: «Преобразование из городского поселения Андреевка в городской округ вместо его самоликвидации путем вхождения в Солнечногорский городской округ полностью соответствует федеральному закону об общих принципах организации местного самоуправления».

Область уже сопротивляется. По мнению главы департамента территориальной политики правительства Подмосковья Александра Костомарова, депутаты Андреевки «вольно трактуют» законодательство. «Решение горсовета незаконно и нереализуемо, — цитирует его „Коммерсантъ“. — Прокурор района 4 мая опротестовал его». Он считает, что местным депутатам «важно только депутатское кресло», а «возможности для развития муниципалитетов появятся только в случае укрупнения». По словам Костомарова, правительство Московской области не будет вмешиваться в происходящее в Андреевке: «Пусть обсуждают, но прокуратура признает все их решения незаконными и будет судиться». Глава комитета Госдумы по местному самоуправлению Алексей Диденко пояснил, что законом о местному самоуправлении предусмотрено преобразование поселений в городской округ, но в этом случае нужно получить согласие муниципального района. Районные власти, уверен он, на это не пойдут, так как городской округ будет изъят из состава района и станет равным ему по полномочиям муниципалитетом.

Власти Андреевки готовы судиться с районом, если он вынесет отрицательное решение. Депутаты считают, что преобразование поселения в городской округ — законное право населения.

Решение принято депутатами на фоне проходящей в Солнечногорском районе реформы и, видимо, как альтернатива усилиям администрации района, которая хочет объединить все 12 поселений (включая Андреевку) в один городской округ. Если все поселения согласятся на объединение, то в районе останется одна администрация, один глава, один совет депутатов и единый для округа бюджет. Суть недовольства реформой выразил глава Андреевки Валерий Кириллов: «Весь наш бюджет и все наше имущество уйдет в район».