Подготовку к референдуму за присоединение к Зеленограду инициировали в ноябре депутаты и группа жителей поселка Менделеево. Это произошло на фоне планов объединения всех городских и сельских поселений Солнечногорского района в один городской округ. На публичных слушаниях 415 участников высказались против этих планов, 235 — за. Инициативная группа жителей действовала в соответствии с Законом Московской области о местном референдуме: собрали 450 подписей, открыли специальный счет на проведение референдума. Подписи проверила избирательная комиссия муниципального образования (ИКМО) и не нашла никаких подлогов или ошибок. Месяц назад ИКМО передала протокол проверки подписных листов совету депутатов Менделеево. 6 марта депутаты собрались на внеочередное заседание, в повестку дня которого был включен вопрос «Назначение даты проведения референдума по вопросу: «Вы поддерживаете присоединение муниципального образования городское поселение Менделеево к Зеленоградскому административному округу города Москвы?»



Однако на заседании председатель совета депутатов Борис Земсков отказался обсуждать назначении даты референдума и снова стал говорить о его нелегитимности, ссылаясь на некое заключение высокопоставленных юристов. Его поддержал заместитель прокурора Солнечногорска Александр Чечин, сказавший, что вопрос надо согласовывать с Москвой. Он сослался на часть 3 статьи 12 федерального закона №131, в котором говорится: «Изменение границ поселений, влекущее отнесение территорий отдельных входящих в их состав населенных пунктов к территориям других поселений, осуществляется с согласия населения данных населенных пунктов, выраженного путем голосования, либо на сходах граждан с учетом мнения представительных органов соответствующих поселений».

Эмоциональные разъяснения жителей о том, что от депутатов требуется лишь назначить дату референдума, а все остальное уже сделано по закону инициативной группой, и никаких мнений и разъяснений от представителей власти не нужно, услышаны не были.

«Незаконное решение опротестует прокурор, — подчеркнул Земсков, — и если мы не выполним протест прокуратуры, то по суду совет депутатов лишается своих прав». Он сравнил присоединение к Москве с «жизнью на Луне» и назвал тактику инициативной группы глупой, «пиарством» и «популизмом чистейшей воды».

В итоге депутаты голосовали не за дату референдума, а за то, надо ли её обсуждать. Пять депутатов проголосовали за то, чтобы не обсуждать, трое — против. Депутат Ванин, сидевший в зале, впоследствии сказал, что он тоже голосует против. После эмоциональной перепалки с жителями депутаты удалились на закрытое совещание, куда не пустили жителей поселка. «Вопрос остается открытым», резюмировал Земсков.

«Депутаты должны назначить дату референдума, рассчитываем на их благоразумие, — сказала представитель инициативной группы Zelenograd.ru. — Иначе суд».



На председателя совета депутатов давит областное руководство, считает член группы «За референдум» Светлана Дида. «Панический страх районных и областных чиновников вызывают не безобидные опросы населения, в том числе и по вопросу объявленной в области стратегии на укрупнение муниципальных образований, — высказал свое мнение депутат Менделеево Юрий Климов, поддерживающий референдум. — Страх вызывает возрастающая самоорганизация населения».

«Не мы ставили вопрос о преобразовании нашего поселения, а районная и областная власть, — высказалась на заседании депутат Тамара Крюкова. — Причем они нарушили закон. Они были обязаны провести референдум — хотим ли мы присоединяться к городскому округу. Зная, какой будет ответ, они все равно начали процедуру присоединения, создания городских округов».