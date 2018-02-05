Инициативная группа поселка Менделеево открыла специальный счет референдума — деньги нужны на изготовление подписных листов, печатную продукцию, аренду помещений, оплату бухгалтерских документов и прочие нужды. Всего на кампанию по проведению референдума нужно около 300 тысяч рублей, пока удалось собрать 40 тысяч.

Подготовку к референдуму за присоединение к Зеленограду инициировали в ноябре депутаты и группа жителей поселка Менделеево. Это произошло на фоне планов объединения всех городских и сельских поселений Солнечногорского района в один городской округ. На публичных слушаниях 415 участников высказались против этих планов, 235 — за. Выход из Солнечногорского района и присоединение к Зеленограду как московскому округу улучшит жизнь менделеевцев, считают инициаторы референдума. Тем более, исторически Зеленоград и Менделеево, находящиеся рядом, и так связаны.

Для проведения местного референдума по решению совета депутатов зарегистрировали инициативную группу, которая в течение десяти дней собрала 450 подписей. Этого достаточно, пояснили Zelenograd.ru в инициативной группе «за референдум» , — минимальное число подписей регламентируется, исходя из общего количества жителей поселка. В январе был открыт спецсчет референдума — каждый желающий может помочь инициативе (реквизиты). По данным на 1 февраля собрано 39453 рублей, а всего нужно около 300 тысяч. Согласно закону «О местном референдуме в Московской области», открытие счета — обязательное условие для проведения референдума в населенных пунктах, где живет более 5 тысяч человек. Деньги нужны не только на подготовку референдума, но и на его проведение.



Подписи должна проверить избирательная комиссия и передать их в совет депутатов, который, в свою очередь, должен назначить дату проведения референдума. Логично было бы назначить референдум на 18 марта — день выборов президента РФ, — чтобы собрать больше участников. Дата референдума зависит от совета депутатов, пояснили в инициативной группе, но, возможно, к 18 марта она еще не определится.

Право провести референдум о присоединении к Зеленограду, считают инициаторы, закреплено законом «О местном референдуме в Московской области» и уставом городского поселения Менделеево. Префект Зеленограда Анатолий Смирнов скептически высказался об инициативе — он считает, что увеличивать границы Москвы имеет смысл только для развития города, для решения задач, которые в существующих границах не решаются. «И что Москве в этом плане может дать сложившийся и застроенный поселок Менделеево? Пожалуй, ничего», заключает префект. Он отметил, что инициатива менделеевцев понятна, но в современных условиях и даже при большом желании мало осуществима.