Идея присоединения Менделеево к Зеленограду не нова, её обсуждали ещё во времена СССР. Инициативу снова проявили на фоне планов объединения всех городских и сельских поселений Солнечногорского района в один городской округ, инициированный главой района Андреем Чураковым. На публичных слушаниях 415 участников высказались против этих планов, 235 — за.

Инициативная группа жителей Менделеево предложила другой вариант — присоединиться к Зеленограду. Для этого надо провести референдум в поселении. Чтобы сделать это, надо официально зарегистрировать инициативную группу по решению местного совета депутатов.

8 ноября депутаты Менделеево обсудили это предложение в присутствии жителей. Как выяснилось, председатель совета депутатов Борис Земсков до этого отправил письмо в Московскую областную думу, чтобы выяснить законность проведения такого референдума. Мособлдума, ссылаясь на Конституции и ряд федеральных и областных законов, ответила, что присоединение Менделеево к Зеленограду повлечет изменение границ субъектов РФ — в данном случае Москвы и Подмосковья. А утверждение границ относится к полномочиям Совета Федерации РФ. При этом нужно согласие обоих субъектов. «Если сейчас спросить любой регион, все захотят присоединиться к Москве», отметил Земсков.



Депутат Михаил Васильев и жители-сторонники присоединения к Зеленограду отреагировали резко — это запутывание вопроса и демагогия, а речь идет том, чтобы депутаты поддержали инициативную группу по референдуму. Референдум предназначен исключительно для юридического оформления инициативы граждан. Когда это оформление произойдет, власти уже будут решать вопрос с границами.