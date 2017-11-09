Инициативная группа жителей Менделеево хочет присоединения к Зеленограду, потому что он рядом, и это московская «прописка» со всеми сопутствующими благами. Администрация Московской области говорит, что такие вопросы решаются на федеральном уровне. В поселении настаивают, что это демагогия, и менделеевцы имеют полное право провести референдум. Рассказываем историю вопроса и аргументы сторон.
Идея присоединения Менделеево к Зеленограду не нова, её обсуждали ещё во времена СССР. Инициативу снова проявили на фоне планов объединения всех городских и сельских поселений Солнечногорского района в один городской округ, инициированный главой района Андреем Чураковым. На публичных слушаниях 415 участников высказались против этих планов, 235 — за.
Инициативная группа жителей Менделеево предложила другой вариант — присоединиться к Зеленограду. Для этого надо провести референдум в поселении. Чтобы сделать это, надо официально зарегистрировать инициативную группу по решению местного совета депутатов.
8 ноября депутаты Менделеево обсудили это предложение в присутствии жителей. Как выяснилось, председатель совета депутатов Борис Земсков до этого отправил письмо в Московскую областную думу, чтобы выяснить законность проведения такого референдума. Мособлдума, ссылаясь на Конституции и ряд федеральных и областных законов, ответила, что присоединение Менделеево к Зеленограду повлечет изменение границ субъектов РФ — в данном случае Москвы и Подмосковья. А утверждение границ относится к полномочиям Совета Федерации РФ. При этом нужно согласие обоих субъектов. «Если сейчас спросить любой регион, все захотят присоединиться к Москве», отметил Земсков.
Депутат Михаил Васильев и жители-сторонники присоединения к Зеленограду отреагировали резко — это запутывание вопроса и демагогия, а речь идет том, чтобы депутаты поддержали инициативную группу по референдуму. Референдум предназначен исключительно для юридического оформления инициативы граждан. Когда это оформление произойдет, власти уже будут решать вопрос с границами.
Кроме того, уставом муниципального образования могут быть определены вопросы, подлежащие обязательному вынесению на местный референдум — это закреплено законом «О местном референдуме в Московской области». А в уставе городского поселения Менделеево указано: «Изменение границ городского поселения, влекущее отнесение территории городского поселения или отдельных входящих в его состав населенных пунктов к территориям других поселений, осуществляется с согласия населения указанных населенных пунктов, выраженного путем голосования» (статья 9 часть 2).
В итоге депутаты зарегистрировали инициативную группу по проведению местного референдума по присоединению Менделеево к Зеленограду — «за» проголосовали большинство депутатов. Теперь группе предстоит собрать подписи жителей поселения.
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