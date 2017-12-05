Префект Зеленограда Анатолий Смирнов прокомментировал инициативу жителей соседнего поселка Менделеево о присоединении к нашему округу (и, значит, к Москве). Мнение префекта неутешительно для менделеевцев.

Смирнов считает, что увеличивать границы Москвы имеет смысл только для развития города, для решения задач, которые в существующих границах не решаются. «И что Москве в этом плане может дать сложившийся и застроенный поселок Менделеево? Пожалуй, ничего», заключает префект.

Часть жителей Менделеево желает присоединить к Зеленограду не просто так, а с помощью референдума. Право провести его, считают они, закреплено законом «О местном референдуме в Московской области» и уставом городского поселения Менделеево.