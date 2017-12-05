Префект Зеленограда Анатолий Смирнов прокомментировал инициативу жителей соседнего поселка Менделеево о присоединении к нашему округу (и, значит, к Москве). Мнение префекта неутешительно для менделеевцев.
Смирнов считает, что увеличивать границы Москвы имеет смысл только для развития города, для решения задач, которые в существующих границах не решаются. «И что Москве в этом плане может дать сложившийся и застроенный поселок Менделеево? Пожалуй, ничего», заключает префект.
Часть жителей Менделеево желает присоединить к Зеленограду не просто так, а с помощью референдума. Право провести его, считают они, закреплено законом «О местном референдуме в Московской области» и уставом городского поселения Менделеево.
«Инициатива менделеевцев понятна, но в современных условиях и даже при большом их желании мало осуществима», отмечает префект и напоминает историю присоединения «новой Москвы». Этому предшествовала большая работа правительств двух регионов, Совета Федерации, депутатов, и, что важно, желание двух регионов (Москвы и Подмосковья) работать в одном направлении. Так и в этом случае, подчеркивает Смирнов, — «должно быть большое желание правительства Московской области и понимание необходимости этого решения со стороны правительства Москвы».
«Просто так, по желанию части населения, такие вопросы не решить», заключил префект.
В 2011 году в состав «новой Москвы» включили большие сельские поселения и незаселенные участки области. Например, Подольск и Апрелевка туда не вошли, а поля рядом с ними стали московскими. Референдума или каких-либо опросов жителей Москвы и присоединяемых подмосковных городов и деревень тогда не проводили.
62% участников опроса Zelenograd.ru считают, что жителям Менделеево надо разрешить провести референдум о присоединении к Зеленограду.
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"должно быть большое желание правительства Московской области и понимание необходимости этого решения со стороны правительства Москвы».
«Просто так, по желанию части населения, такие вопросы не решить», заключил префект.
А было ли большое желание правительства Украины и понимание необходимости решения присоединения Крыма к РФ? Можно возразить, что правительство Крыма было за присоединение к РФ. А что скажет префект если администрация поселка Менделеево тоже выскажется за присоединение?
Но ведь в Крыму решили по желанию большинства (что тоже часть населения)и им не сказали, что по вашему желанию межгосударственные вопросы не решаются. А тут всего лишь вопрос субъектов государства.
При этом я обеими руками за "Крым наш", даже не касаясь вопроса исторической справедливости, но и вообще исторической. Тогда можно осудить Ермака, Ивана Грозного за приумножение земель русских.