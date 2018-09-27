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«Единая Россия» потерпела поражение на выборах в Андреевке и Менделеево 27.09.2018 ZELENOGRAD.RU

По итогам выборов в поселке Андреевка муниципальных депутатов от партии «Единая Россия» оказалось меньше половины, а состав депутатов обновился на две трети. А в Менделеево вообще революция: депутатский корпус обновился почти полностью и в новом составе нет ни одного депутата из «Единой России».

Андреевка

По данным Мособлизбиркома, в новом составе совета депутатов Андреевки остались:

  • прежний председатель совета депутатов и глава городского поселения Валерий Кириллов («Единая Россия»),
  • директор ДК «Андреевка» Наталья Ульянова (ЛДПР),
  • инженер учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ Иван Ульянченко (КПРФ),
  • сотрудница ООО «Дженсер Техцентр 5» Татьяна Воеводина («Справедливая Россия»),
  • главный врач солнечногорской Центральной районной больницы Лариса Борисова («Единая Россия»).

В числе новых депутатов:

  • заместитель главы администрации Андреевки Сергей Федишен (ранее — руководитель отдела МВД по району Крюково, КПРФ),
  • гендиректор УК «Ресурс» Александр Винокуров («Единая Россия»),
  • директор андреевского «Жилищника» Владимир Королев («Единая Россия»),
  • гендиректор ООО «МК Рециклинг» (утилизация и переработка отходов), зеленоградец Роман Корнев («Единая Россия»),
  • секретарь-референт НПО «Стеклопластик» Оксана Горчак («Единая Россия»),
  • гендиректор ООО «УК Лидер» Денис Хлебников («Единая Россия»),
  • безработный Михаил Кашин (КПРФ)
  • безработный Андрей Муслаков (КПРФ).

Семь из пятнадцати депутатов — члены партии «Единая Россия».

Первое заседание нового совета депутатов Менделеево
Фото: ulianchenko.livejournal.com

В этом году совет депутатов Андреевки выступил с инициативой отделения поселка от Солнечногорского района и изменения его статуса — городской округ (по сути, город) вместо городского поселения. Смена статуса даст возможность подчиняться не местным властям, а напрямую правительству Московской области, и возможность получить больше денег в местный бюджет, распоряжаться землёй, развивать транспорт и создавать рабочие места, считают депутаты поселения. Среди инициаторов преобразований — глава поселения Валерий Кириллов. На первом заседании новые депутаты могут выбрать нового главу из своего состава. Солнечногорские власти противятся отделению Андреевки.

Менделеево

В Менделеево в новый состав прошли семь депутатов от общественного объединения поселка «Независимый гражданский совет» (НГС):

  • инженер НИИФП Юрий Климов (КПРФ, бел в прошлом составе),
  • начальник лаборатории ВНИИФТРИ Михаил Васильев (КПРФ, был в прошлом составе),
  • руководитель спортивного центра «Стандарт» Максим Морозов («Справедливая Россия»),
  • начальник лаборатории ВНИИФТРИ и директор ДК «Метролог» Инесса Коновалова (ЛДПР),
  • инструктор спортклуба «Барс» Ирина Малкина,
  • пенсионерка Ирина Ярцева,
  • ведущий инженер ВНИИФТРИ Александр Коудельный.

Независимый гражданский совет находится в оппозиции к местной администрации и стал инициатором проведения референдума о присоединении Менделеево к Зеленограду. Большинство депутатов поселка отказались назначить дату референдума, после чего инициативная группа жителей подала в суд иск о признании незаконным бездействия совета депутатов о назначении даты референдума о присоединении Менделеево к Зеленограду. Суд отказал в удовлетворении иска, решение сейчас обжалуется в апелляционной инстанции.

Также в новый депутатский корпус Менделеево вошли:

  • ведущий инженер ВНИИФТРИ Роман Лебедев (КПРФ),
  • гендиректор ООО «Фортуна С» Сергей Алябьев,
  • предприниматель Геннадий Ефимов («Справедливая Россия»),
  • инженер по метрологии ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний Московской области» Сергей Алябьев («Справедливая Россия»).

Кандидаты от партии «Единая Россия» не набрали нужного количества голосов.

Первое заседание нового совета депутатов Менделеево
Фото: mendeleevo.ru

Гражданские инициативы в Андреевке и Менделеево начались на фоне проводимой в Подмосковье реформы местного управления — объединения районов в городские округа, подразумевающее централизацию власти и денег. Главное отличие городского округа от существующей системы управления — сокращение властей на местах. Противники централизации считают, что после объединения центр не будет знать нужды местных жителей, а оттуда на места не будут доходить деньги.

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