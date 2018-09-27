«Единая Россия» потерпела поражение на выборах в Андреевке и Менделеево

По итогам выборов в поселке Андреевка муниципальных депутатов от партии «Единая Россия» оказалось меньше половины, а состав депутатов обновился на две трети. А в Менделеево вообще революция: депутатский корпус обновился почти полностью и в новом составе нет ни одного депутата из «Единой России».
По данным Мособлизбиркома, в новом составе совета депутатов Андреевки остались:
- прежний председатель совета депутатов и глава городского поселения Валерий Кириллов («Единая Россия»),
- директор ДК «Андреевка» Наталья Ульянова (ЛДПР),
- инженер учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ Иван Ульянченко (КПРФ),
- сотрудница ООО «Дженсер Техцентр 5» Татьяна Воеводина («Справедливая Россия»),
- главный врач солнечногорской Центральной районной больницы Лариса Борисова («Единая Россия»).
В числе новых депутатов:
- заместитель главы администрации Андреевки Сергей Федишен (ранее — руководитель отдела МВД по району Крюково, КПРФ),
- гендиректор УК «Ресурс» Александр Винокуров («Единая Россия»),
- директор андреевского «Жилищника» Владимир Королев («Единая Россия»),
- гендиректор ООО «МК Рециклинг» (утилизация и переработка отходов), зеленоградец Роман Корнев («Единая Россия»),
- секретарь-референт НПО «Стеклопластик» Оксана Горчак («Единая Россия»),
- гендиректор ООО «УК Лидер» Денис Хлебников («Единая Россия»),
- безработный Михаил Кашин (КПРФ)
- безработный Андрей Муслаков (КПРФ).
Семь из пятнадцати депутатов — члены партии «Единая Россия».
В этом году совет депутатов Андреевки выступил с инициативой отделения поселка от Солнечногорского района и изменения его статуса — городской округ (по сути, город) вместо городского поселения. Смена статуса даст возможность подчиняться не местным властям, а напрямую правительству Московской области, и возможность получить больше денег в местный бюджет, распоряжаться землёй, развивать транспорт и создавать рабочие места, считают депутаты поселения. Среди инициаторов преобразований — глава поселения Валерий Кириллов. На первом заседании новые депутаты могут выбрать нового главу из своего состава. Солнечногорские власти противятся отделению Андреевки.
В Менделеево в новый состав прошли семь депутатов от общественного объединения поселка «Независимый гражданский совет» (НГС):
- инженер НИИФП Юрий Климов (КПРФ, бел в прошлом составе),
- начальник лаборатории ВНИИФТРИ Михаил Васильев (КПРФ, был в прошлом составе),
- руководитель спортивного центра «Стандарт» Максим Морозов («Справедливая Россия»),
- начальник лаборатории ВНИИФТРИ и директор ДК «Метролог» Инесса Коновалова (ЛДПР),
- инструктор спортклуба «Барс» Ирина Малкина,
- пенсионерка Ирина Ярцева,
- ведущий инженер ВНИИФТРИ Александр Коудельный.
Независимый гражданский совет находится в оппозиции к местной администрации и стал инициатором проведения референдума о присоединении Менделеево к Зеленограду. Большинство депутатов поселка отказались назначить дату референдума, после чего инициативная группа жителей подала в суд иск о признании незаконным бездействия совета депутатов о назначении даты референдума о присоединении Менделеево к Зеленограду. Суд отказал в удовлетворении иска, решение сейчас обжалуется в апелляционной инстанции.
Также в новый депутатский корпус Менделеево вошли:
- ведущий инженер ВНИИФТРИ Роман Лебедев (КПРФ),
- гендиректор ООО «Фортуна С» Сергей Алябьев,
- предприниматель Геннадий Ефимов («Справедливая Россия»),
- инженер по метрологии ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний Московской области» Сергей Алябьев («Справедливая Россия»).
Кандидаты от партии «Единая Россия» не набрали нужного количества голосов.
Гражданские инициативы в Андреевке и Менделеево начались на фоне проводимой в Подмосковье реформы местного управления — объединения районов в городские округа, подразумевающее централизацию власти и денег. Главное отличие городского округа от существующей системы управления — сокращение властей на местах. Противники централизации считают, что после объединения центр не будет знать нужды местных жителей, а оттуда на места не будут доходить деньги.
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