«Единая Россия» потерпела поражение на выборах в Андреевке и Менделеево

Менделеево

В Менделеево в новый состав прошли семь депутатов от общественного объединения поселка «Независимый гражданский совет» (НГС):

инженер НИИФП Юрий Климов (КПРФ, бел в прошлом составе),

начальник лаборатории ВНИИФТРИ Михаил Васильев (КПРФ, был в прошлом составе),

руководитель спортивного центра «Стандарт» Максим Морозов («Справедливая Россия»),

начальник лаборатории ВНИИФТРИ и директор ДК «Метролог» Инесса Коновалова (ЛДПР),

инструктор спортклуба «Барс» Ирина Малкина,

пенсионерка Ирина Ярцева,

ведущий инженер ВНИИФТРИ Александр Коудельный.

Независимый гражданский совет находится в оппозиции к местной администрации и стал инициатором проведения референдума о присоединении Менделеево к Зеленограду. Большинство депутатов поселка отказались назначить дату референдума, после чего инициативная группа жителей подала в суд иск о признании незаконным бездействия совета депутатов о назначении даты референдума о присоединении Менделеево к Зеленограду. Суд отказал в удовлетворении иска, решение сейчас обжалуется в апелляционной инстанции.

Также в новый депутатский корпус Менделеево вошли:

ведущий инженер ВНИИФТРИ Роман Лебедев (КПРФ),

гендиректор ООО «Фортуна С» Сергей Алябьев,

предприниматель Геннадий Ефимов («Справедливая Россия»),

инженер по метрологии ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний Московской области» Сергей Алябьев («Справедливая Россия»).

Кандидаты от партии «Единая Россия» не набрали нужного количества голосов.