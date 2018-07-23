Андреевка хочет избавиться от статуса городского поселения в составе Солнечногорского района и стать городским округом — по сути городом. Смена статуса даст возможность подчиняться не местным властям, а напрямую правительству Московской области. Инициативу депутатов поддержали еще в мае местные жители, она получила положительные отзывы депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, но солнечногорские депутаты противятся. Рассказываем, как и почему.
Статус городского округа даст Андреевке с её поселениями возможность получить больше денег в местный бюджет (сейчас бюджетные средства от губернатора для решения местных вопросов проходят через власти Солнечногорского района), распоряжаться землёй, развивать транспорт и создавать рабочие места, считают депутаты поселения.
В Андреевке сейчас официально живет больше 18 тысяч человек (на самом деле — больше). По Генплану, население Андреевки к 2022 году увеличится до 54 тысяч человек, а к 2035-му — до 61 тысячи. Это сравнимо с населением самого города Солнечногорска с окрестными деревнями, где по данным последней переписи проживает около 52 тысяч человек.
Во вопросу отделения от Солнечногорского района в Андреевке устроили публичные слушания, на которых большинство жителей поселения поддержали инициативу депутатов. После голосования, в начале июня депутаты отправили текст своей инициативы в Совет депутатов Солнечногорского муниципального района — в соответствии с частью 7 статьи 13 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» там должны рассмотреть документ.
Андреевские депутаты вообще не имели право назначать публичные слушания по этому вопросу, считает председатель совета депутатов Солнечногорского района Наталья Никитина. В своем ответе написала, что инициатива обсуждения этого вопроса может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 100 человек. Или от трех (и более) организаций или одной, но с количеством членов не менее 100 человек. Это предусмотрено уставом совета депутатов Солнечногорского муниципального района.
Глава Андреевки Валерий Кириллов ответил Никитиной, что они выполняли требование федерального закона — выявить мнение населения по конкретному поводу, выделение поселения из состава муниципального района. А упомянутая статья закона обязывает назначить общественные обсуждения. Решение Никитиной Кириллов назвал единоличным, а трактовку обращение — ошибочным, и вновь попросил рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Совета депутатов Солнечногорского муниципального района.
Но вновь собраться солнечногорским депутатам теперь мешает регламент их работа, рассказали Zelenograd.ru в администрации Солнечногорского района. Дело в том, что в повестке заседания не может быть только одного вопроса. А других вопросов, кроме отделения Андреевки, пока нет.
Депутаты Андреевки обращались за поддержкой своей инициативы к депутатам Государственной думы и в Совет Федерации РФ. Депутат от ЛДПР Елена Строкова однозначно поддержала инициативу, отметив, что экономические перспективы развития у Андреевки есть — здесь работает НПО «Стеклопластик», производящий конкурентоспособную на мировом рынке продукцию. А площадь территории и численность населения Андреевки превышают таковые у многих городских округов Московской области. Председатель думского Комитета по федеративному устройству и местному самоуправлению Алексей Диденко пишет, что поправки к ФЗ-131 «вводит новый подход к понятию городской округ и определению его границ», не уточняя, в чем конкретно он выражается, и отмечает, что успех дела зависит от принципиальности депутатов. В целом парламентарии признают, что депутаты Андреевки действуют по закону, но согласие районных депутатов с инициативой все же требуется.
Фактически Андреевка хочет выйти из состава и границ Солнечногорского района. В Андреевке понимают, что районные власти будут всячески этому противодействовать. Ведь проходит административная реформа по объединению всех 12 поселений района (включая Андреевку) в один городской округ. Если все поселения согласятся на объединение, то в районе останется одна администрация, один глава, один совет депутатов и единый для округа бюджет. Планы стать городским округам противоречат замыслам подмосковных властей — сократить власть на местах. Это позволит, как они говорят, направить высвободившиеся средства на приоритетные проекты развития. Противники централизации считают, что после объединения центр не будет знать нужды местных жителей, а оттуда на места не будут доходить деньги.
В последнем ответе главы Андреевки председателю районного совета депутатов есть приписка — «в порядке досудебной подготовки». Что как бы намекает районным властям на следующие действия Андреевки по отделению.
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