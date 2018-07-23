Общественное обсуждение назначено незаконно

Во вопросу отделения от Солнечногорского района в Андреевке устроили публичные слушания, на которых большинство жителей поселения поддержали инициативу депутатов. После голосования, в начале июня депутаты отправили текст своей инициативы в Совет депутатов Солнечногорского муниципального района — в соответствии с частью 7 статьи 13 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» там должны рассмотреть документ.

Андреевские депутаты вообще не имели право назначать публичные слушания по этому вопросу, считает председатель совета депутатов Солнечногорского района Наталья Никитина. В своем ответе написала, что инициатива обсуждения этого вопроса может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 100 человек. Или от трех (и более) организаций или одной, но с количеством членов не менее 100 человек. Это предусмотрено уставом совета депутатов Солнечногорского муниципального района.

Глава Андреевки Валерий Кириллов ответил Никитиной, что они выполняли требование федерального закона — выявить мнение населения по конкретному поводу, выделение поселения из состава муниципального района. А упомянутая статья закона обязывает назначить общественные обсуждения. Решение Никитиной Кириллов назвал единоличным, а трактовку обращение — ошибочным, и вновь попросил рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Совета депутатов Солнечногорского муниципального района.

Но вновь собраться солнечногорским депутатам теперь мешает регламент их работа, рассказали Zelenograd.ru в администрации Солнечногорского района. Дело в том, что в повестке заседания не может быть только одного вопроса. А других вопросов, кроме отделения Андреевки, пока нет.