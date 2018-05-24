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Депутаты Андреевки проголосовали за отделение от Солнечногорского района 24.05.2018 ZELENOGRAD.RU

11 из 13 депутатов поддержали планы преобразования Андреевки из городского поселения в городской округ, подчиняющийся не районным властям, а напрямую правительству Московской области. Следующий этап — рассмотрение инициативы депутатами Солнечногорского района.

Протокол тайного голосования опубликовал в своем блоге депутат Иван Ульянченко. Голосовали 12 из 13 действующих депутатов поселения, только один из них выступил против. Андреевские депутаты направят это решение районным и попросят их поддержать инициативу.

Андреевка — это городское поселение Солнечногорского района, в него входит рабочий поселок Андреевка, село Алабушево, деревни Бакеево, Баранцево, Голубое, Горетовка, Жилино, Общественник, МПС-Жилино. Ранее семь депутатов поселения предложили наделить Андреевку статусом городского округа, по сути — города. О преимуществах смены статуса они рассказали на общественном обсуждении инициативы. По мнению депутатов, избавление от прослойки между Андреевкой и правительством Москвы в виде администрации Солнечногорского района, прежде всего, принесет больше денег в местный бюджет. Став городским округом, Андреевка получит, среди прочих, земельные полномочия (сейчас землей в поселении распоряжается район), большие возможности для развития транспортного сообщения с Солнечногорском и создания рабочих мест. Депутаты и глава поселения считают, что вполне могут справиться с решением местных вопросов, которые сейчас находятся в ведении районных властей.

В Андреевке сейчас официально живет больше 18 тысяч человек (на самом деле — больше). Это примерно столько же, сколько в городском округе Черноголовка. А по Генплану, население Андреевки к 2022 году увеличится до 54 тысяч человек, а к 2035-му — до 61 тысячи. Это сравнимо с населением самого города Солнечногорска с окрестными деревнями, где по данным последней переписи проживает около 52 тысяч человек.

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