Совет депутатов района отказал депутатам Андреевки в инициативе стать выйти из районного подчинения и стать отдельным городом. Но в Андреевке не сдаются и готовят новые заявки.

С инициативой отделиться от района и стать городским округом депутаты Андреевки выступили в мае. Смена статуса даст возможность подчиняться не местным властям, а напрямую правительству Московской области. По мнению депутатов, это даст Андреевке с её девятью поселениями возможность получить больше денег в местный бюджет (сейчас бюджетные средства от губернатора для решения местных вопросов проходят через власти Солнечногорского района), распоряжаться землёй, развивать транспорт и создавать рабочие места.

Одобрение районного совета депутатов — необходимая стадия процесса преобразования поселения в город. Решение отказать инициативе принято районными депутатами единогласно, причем глава Андреевки Валерий Кириллов, ранее поддерживавший изменение статуса поселения, тоже проголосовал за отказ. По словам его коллег-депутатов, он объяснил, что «передумал». Официально документ не опубликован, депутатам Андреевки направили проект решения без каких-либо объяснений причин отказа. Накануне своего ухода с должности бывший глава района Андрей Чураков выступил на публичных слушаниях об изменении статуса Андреевки с критикой инициативы. В частности, он сказал, что у Андреевки дефицитный бюджет, и стань она городским округом, появился бы дефицит в размере 90 миллионов миллионов рублей за счет увеличения расходной части бюджета с 254 до 345 миллионов.

В заключении по результатам публичных слушаний говорится, что против изменения статуса высказались 4643 человека, за — 106 человек, воздержались 134. Инициативу депутатов Андреевки поддержали еще весной местные жители, она получила положительные отзывы депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, но солнечногорские депутаты стали сопротивляться идее еще на этапе официально переписки с андреевскими. На заседания районного совета инициаторов депутатов Андреевки — инициаторов изменения статуса — не пускают, рассказала Zelenograd.ru одна из депутатов совета поселения, хотя были написаны заявления с просьбой пустить на заседание. Поэтому аргументы отказа неизвестны, всё передаётся на словах в качестве слухов. Депутат обратилась в прокуратуру на основании ФЗ №8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», в котором сказано, что на заседаниях коллегиальных органов местного самоуправления могут присутствовать граждане и другие органы самоуправления. То есть, правовой основы для отказа у них нет.

Появилась информация о том, что Андреевка дотационная, её бюджет дефицитный — в качестве аргумента против отделения поселения, — но это не так и не подтверждено конкретными цифрами, отметила депутат. После заявления Андрея Чуракова депутаты отправили ему письмо с просьбой детализировать убыточность бюджета поселения, но глава района ушел в отставку и не ответил. Сейчас депутаты поселения отправляют запросы в районную администрацию. В частности, с просьбой предоставить материалы о смене статуса Андреевки, которые рассматривали на публичных слушаниях в районе, потому что как раз депутаты-инициаторы этот проект району не предоставляли. А кто предоставил — не знают. Кроме того, есть вопросы об участниках слушаниях — в них фигурируют непонятные трудовые коллективы. Например, 240 участников гаражного кооператива, которые странным образом собрались и вынесли решение не одобрять изменение статуса Андреевки.

Законом не регламентируется количество обращений депутатов поселения в совет депутатов района с просьбой обсудить такого рода инициативу — возможно, с другими обоснованиями, с другим проектным решением, отметила депутат. Эта работа будет продолжена.