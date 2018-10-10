Доходы вырастут, но расходы вырастут еще больше

Доходы Андреевки, стань она городским округом в этом году, увеличились бы с 248 миллионов до 265 млн рублей (за счет средств от ряда налогов и сборов). Но расходная часть возросла бы с 254 до 345 миллионов. Появился бы дефицит 90 миллионов. Причина в том, что статус города требует осуществления большего числа полномочий, а на это нужны деньги.

Например, потребовались бы дополнительные штатные единицы в сферах безопасности, образования, закупках, экологии, муниципального контроля, защиты гостайны. Плюс расходы на центр госуслуг (МФЦ), которые легли бы на бюджет Андреевки - сейчас МФЦ содержит район. Также пришлось бы тратиться на создание круглосуточной Единой дежурно-диспетчерской службы, обслуживание камер, подключенных к системе «Безопасный регион», социальное обеспечение, содержание и коммунальные расходы образовательных учреждений.