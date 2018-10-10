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Почему Андреевке невыгодно быть отдельным городом. Доказывает глава Солнечногорского района 10.10.2018 ZELENOGRAD.RU

На публичных слушаниях об изменении статуса Андреевки — с городского поселения на городской округ — бывший глава района Андрей Чураков выступил с цифрами и фактами, объясняя, почему поселению невыгодно становиться городом и отделяться от Солнечногорского района. Коротко пересказываем его аргументы.

Доходы вырастут, но расходы вырастут еще больше

Доходы Андреевки, стань она городским округом в этом году, увеличились бы с 248 миллионов до 265 млн рублей (за счет средств от ряда налогов и сборов). Но расходная часть возросла бы с 254 до 345 миллионов. Появился бы дефицит 90 миллионов. Причина в том, что статус города требует осуществления большего числа полномочий, а на это нужны деньги.

Например, потребовались бы дополнительные штатные единицы в сферах безопасности, образования, закупках, экологии, муниципального контроля, защиты гостайны. Плюс расходы на центр госуслуг (МФЦ), которые легли бы на бюджет Андреевки - сейчас МФЦ содержит район. Также пришлось бы тратиться на создание круглосуточной Единой дежурно-диспетчерской службы, обслуживание камер, подключенных к системе «Безопасный регион», социальное обеспечение, содержание и коммунальные расходы образовательных учреждений.

Андреевка плохо собирает налоги и сборы

За 8 месяцев исполнение доходной части Андреевки — 47%. Если с НДФЛ более-менее всё нормально, работодатели платят зарплату и отчисляют, то по сбору налога на землю провал — 39% сбор в Андреевке, меньше чем в остальных поселениях. с 1 января вступают в действие новые условия по оценке кадастровой стоимости земли: она будет на 30% меньше действующей. Доходная часть будет ещё меньше, утверждал Чураков.

Ну и что? Мало ли городов с дефицитным бюджетом — например, Москва

Чураков думает, что правительство Московской области не заинтересовано создавать заведомо убыточный муниципалитет для того, чтобы потом туда направлять для выравнивания и исполнения бюджетных обязательств дополнительные 90—100 млн рублей. «Заложниками ситуации становятся жители Андреевки» , — резюмировал Чураков.

Возражения — Солнечногорский район сам в долгах

Депутат Андреевки Иван Ульянченко на слушаниях напомнил, что администрация района сама в долгах — более 1 миллиарда рублей. Это «ставит под сомнение всю действующую систему». Он также сомневается в точности расчетов Чуракова. Впрочем, представители Андреевки представляли расчетов ещё меньше. Обсуждая плюсы изменения статуса поселения, андреевские депутаты говорили в основном о доходной части бюджета, не обсуждая расходы.

Что это вообще за идея, чтобы Андреевка отделилась?

С инициативой отделиться от района и стать городским округом депутаты Андреевки выступили в мае. Смена статуса даст возможность подчиняться не местным властям, а напрямую правительству Московской области. По мнению депутатов, это даст Андреевке с её девятью поселениями возможность получить больше денег в местный бюджет (сейчас бюджетные средства от губернатора для решения местных вопросов проходят через власти Солнечногорского района), распоряжаться землёй, развивать транспорт и создавать рабочие места.

В Андреевке сейчас официально живет больше 18 тысяч человек (на самом деле — больше). По Генплану, население Андреевки к 2022 году увеличится до 54 тысяч человек, а к 2035-му — до 61 тысячи. Это сравнимо с населением самого города Солнечногорска с окрестными деревнями, где по данным последней переписи проживает около 52 тысяч человек.

Андрей Чураков больше не возглавляет Солнечногорский район — через три дня после слушаний он досрочно подал в отставку. Временно исполняет обязанности главы района Владимир Слепцов, бывший мэр Ярославля.

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