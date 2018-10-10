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Солнечногорский район возглавил бывший глава Ярославля и Химок Владимир Слепцов 10.10.2018 ZELENOGRAD.RU
Фото: 76.ru

Глава Солнечногорского района Андрей Чураков досрочно уходит в отставку. Бывший мэр Ярославля Владимир Слепцов назначен временно исполняющим обязанности главы района. Ранее он занимал должности первого заместителя мэра Сергиева Посада, главы администрации Химок, мэра Ярославля. Есть мнение, что предыдущий глава района не справился с его реформированием — преобразованием в городской округ.

Владимир Слепцов стал главой района в результате нехитрой комбинации: с понедельника его назначили первым заместителем главы. А вслед за этим глава района Андрей Чураков направил в совет депутатов заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с отставкой по собственному желанию. По уставу муниципалитета, в этом случае полномочия главы возлагаются на первого заместителя, то есть на Слепцова.

Бывший глава района Андрей Чураков возглавлял Солнечногорский район с июня прошлого года, его избирали на пять лет. Депутат Андреевки Иван Ульянченко считает, что главу района поменяли из-за «провала реформы по превращению Солнечногорского муниципального района в городской округ». Сам Слепцов сказал солнечногорским депутатам, что «есть задача, поставленная губернатором, что должно быть в районе, каким должен быть район», не уточнив, что он имеет в виду.

Информация о смене власти в Солнечногорском районе появилась в СМИ еще в сентябре. По данным «Коммерсанта», кандидатура нового главы района уже утверждена губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

46-летний Владимир Слепцов начинал свою трудовую деятельность в 1993 году инспектором УВД Ярославской области, затем перешел в территориальные органы местной администрации. В 2014 недолго году исполнял обязанности главы администрации Сергиева-Посада. С 2014 по 2016 годы был руководителем администрации Химок и недолго — главой городского округа Химки. Затем вернулся первым заммэра в Ярославль, и с 1 марта 2017 года занимается должность мэра города. Член партии «Единая Россия». Является вице-президентом Всероссийской федерации самбо. 3 октября его отставку принял ярославский муниципалитет.

Источник «Коммерсанта» в областной думе считает, что Слепцова перевели из Ярославля «за чрезмерную яркость и самостоятельность». По данным местных СМИ, градоначальник еженедельно устраивал разносы подчиненным на открытых общегородских планерках, время от времени пользовался общественным транспортом или велосипедом, чтобы доехать на работу, проявлял активность в социальных сетях.

Ярославская «Комсомольская правда» отмечает запомнившиеся моменты правления Слепцова. Он поставил 65-метровое колесо обозрения в новом парке, несмотря на возражения областного департамента охраны культурного наследия. Он любит красный цвет: потребовал, чтобы все новые маршрутки были красными и замостил город красной плиткой. Он исповедует здоровый образ жизни и настоял, чтобы ярославские чиновники окунулись в прорубь. Он любит лук, поскольку пенял на его отсутствие местным торговцам. «Без лука бутерброды невкусные. Люди не едят бутерброды без лука».

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Солнечногорский район возглавил бывший глава Ярославля и Химок Владимир Слепцов
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