Более 600 жителей поселения Ржавки проголосовали против объединения в городской округ Солнечногорск и только четверо поддержали идею — таков результат публичных слушаний. Сейчас из 11-ти поселений Солнечногорского района (плюс сам Солнечногорск) три против административной реформы — это Андреевка, Ржавки и Лунево. А для объединения все должны быть «за». Итоговый документ слушаний опубликован на сайте администрации Ржавок.
Суть реформы — сокращение властей на местах. «Сегодня в Солнечногорском районе 12 глав поселений, 12 администраций, 12 советов депутатов и 12 бюджетов. После объединения останется только одна администрация, один глава, один совет депутатов и единый для округа бюджет», объяснил инициативу глава района Чураков. По замыслу властей, высвободившиеся после сокращения чиновников средства направят на приоритетные проекты развития округа.
Аргументы жителей Менделеево те же, что в Андреевке — с упразднением местной власти и местного бюджета деньги уйдут «наверх» в район, а сколько будет спускаться «вниз» — большой вопрос. Плюс, придется ездить за каждым документом и справкой в Солнечногорск.
В Луневском сельском поселении на публичных слушаниях «каждый из выступающих жителей заявил, что он против объединения в городской округ», сообщает луневская администрация. Итоги слушаний пока не опубликованы.
На фоне реформы депутаты городского поселения Андреевка предложили другой вариант развития — стать городским округом, по сути самостоятельным городом с принадлежащими ему территориально поселками и деревнями. На общественных обсуждениях более 400 человек высказались «за».
В Менделеево, где депутаты высказались за объединение, продолжается конфликт. Группа жителей и часть депутатов считает, что это решение незаконно — решение принято не на открытом заседании, а на выездном совещании в Солнечногорске. Кроме того, депутаты проголосовали простым большинством, что противоречит уставу поселения: по регламенту, кворум составляют две трети депутатов, то есть не менее семи человек.
Ранее на фоне реформы часть менделеевских депутатов и группа жителей инициировали подготовку референдума о присоединении Менделеево к Зеленограду. На публичных слушаниях 415 участников высказались против этих планов, 235 — за. Инициативная группа жителей действовала в соответствии с Законом Московской области о местном референдуме: собрали 450 подписей, открыли специальный счет на проведение референдума. Подписи проверила избирательная комиссия муниципального образования (ИКМО) и не нашла никаких подлогов или ошибок.
Однако другие депутаты во главе с председателем совета депутатов отказались назначить дату референдума. 14 мая в Солнечногорский городской суд передано коллективное исковое заявление (341 подпись) от жителей Менделеево к менделеевскому Совету депутатов «О признании незаконным бездействия по назначению местного референдума по вопросу присоединения городского поселения к Зеленограду и о назначении местного референдума».
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