Более 600 жителей поселения Ржавки проголосовали против объединения в городской округ Солнечногорск и только четверо поддержали идею — таков результат публичных слушаний. Сейчас из 11-ти поселений Солнечногорского района (плюс сам Солнечногорск) три против административной реформы — это Андреевка, Ржавки и Лунево. А для объединения все должны быть «за». Итоговый документ слушаний опубликован на сайте администрации Ржавок.



Суть реформы — сокращение властей на местах. «Сегодня в Солнечногорском районе 12 глав поселений, 12 администраций, 12 советов депутатов и 12 бюджетов. После объединения останется только одна администрация, один глава, один совет депутатов и единый для округа бюджет», объяснил инициативу глава района Чураков. По замыслу властей, высвободившиеся после сокращения чиновников средства направят на приоритетные проекты развития округа.

Аргументы жителей Менделеево те же, что в Андреевке — с упразднением местной власти и местного бюджета деньги уйдут «наверх» в район, а сколько будет спускаться «вниз» — большой вопрос. Плюс, придется ездить за каждым документом и справкой в Солнечногорск.

В Луневском сельском поселении на публичных слушаниях «каждый из выступающих жителей заявил, что он против объединения в городской округ», сообщает луневская администрация. Итоги слушаний пока не опубликованы.

На фоне реформы депутаты городского поселения Андреевка предложили другой вариант развития — стать городским округом, по сути самостоятельным городом с принадлежащими ему территориально поселками и деревнями. На общественных обсуждениях более 400 человек высказались «за».