— Иван Викторович, расскажите о себе — где учились, работали, живёте.

— Мне 32 года. Я родился в поселке Алабушево — тогда это была закрытая военная часть связистов, а сейчас только подразделение узла связи. Мой отец служил в этой части. С рождения живу здесь.

Учился в зеленоградской школе №1194 в 15 микрорайоне. Потом окончил Московский колледж железнодорожного транспорта. Хотел пойти по стопам отца и получить военную специальность — поступал в военные училища. Но, скажем так, чересчур бился за правду и пострадал, меня отчислили.

В итоге я окончил Институт открытого образования, а затем пошел в аспирантуру — академию МНЭПУ (Международный независимый эколого-политологический университет). Учился три года, но диссертацию так и не защитил. После этого окончил РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) по специальности «Менеджер государственного и муниципального управления».

Трудовую деятельность начал в 2004 году на станции Крюково по первой специальности — «Автоматика, телемеханика и управление на транспорте». Работал электромехаником, затем инженером, потом менеджером продаж. Последние четыре года работал в областиЖКХ в структурах Министерства обороны, занимал должности от мастера до заместителя начальника участка.

— Вы же и спортом занимались?

— Я мастер спорта по полноконтактному карате, рукопашному бою, победитель этапа кубка Европы по боевому самбо. Немного захватил профессиональную карьеру.

— Вы избраны главой поселения и председателем Совета депутатов Андреевки. Поясните, каковы ваши полномочия. Главу поселения иногда путают с руководителем администрации.

— Да, это совершенно разные должности и полномочия. Моя задача — утвердить самый главный нормативно-правовой акт — бюджет поселения. Мы весь год работаем над этим документом. И вторая функция — контрольная. Мы напрямую контролируем работу администрации поселения.

— Что подвигло вас пойти в свое время в депутаты?

— Я был достаточно активным гражданином и пытался избираться еще в 2009 году. Пошел как самовыдвиженец здесь же, в Андреевке. Я коренной житель, знаю проблемы поселения и должен их решать. Но есть такое понятие — муниципальный фильтр, и этот фильтр сработал. Якобы я не смог набрать нужное количество подписей из-за того, что они были поддельные. Я, как честный человек, расстроился. Да, можно было восстановить справедливость через суд. Но суды проходят после выборов, это уже поздно.

В 2013 году я снова пошел на выборы, но уже с поддержкой политической партии, чтобы пройти вот этот муниципальный фильтр.

— С поддержкой КПРФ?

— Да. В тот момент я поддерживал их взгляды. И у меня были очень хорошие взаимоотношения с Алексеем Харлашиным, тогда вторым секретарем КПРФ в Солнечногорском районе. Он и предложил избираться от партии.

С 2013 года работал в совете депутатов достаточно активно. Наша администрация «отмечала» двух депутатов, меня и Татьяну Викторовну Воеводину, каждый год — сколько мы запросов написали. Мы, скажем так, были как красная тряпка для администрации.

— Бывший глава Солнечногорского района Андрей Чураков буквально перед своим уходом заявил на публичных слушаниях об убыточности бюджета Андреевки. «За 8 месяцев исполнение доходной части Андреевки — 47%. Если с НДФЛ более-менее всё нормально, работодатели платят зарплату и отчисляют, то по сбору налога на землю провал — 39% сбор в Андреевке, меньше чем в остальных поселениях».

— Насчет убыточности — это ложь. С 2013 года наш бюджет был профицитным. В данный момент у нас бюджет составляет 270 миллионов рублей. Основная доходная часть — налог на землю, налог на имущество и НДФЛ. Это три основные составляющие — откуда у нас пополняется бюджет. Я не знаю, где Чураков брал эти цифры.



Он сказал, что если передать полномочия района поселению, то появится дефицит 90 миллионов. В частности, это расходы на школы, МФЦ, единую диспетчерскую службу и так далее. Но он забыл сказать главное — вместе с полномочиями передаются и деньги. И откуда тогда взялись эти 90 миллионов? Что такое единая диспетчерская служба? Это помещение 2х2, стол, стулья, телефон, компьютер и четыре человека, которые работают сутки/трое, плюс один на подмену. На зарплате не больше 30 тысяч рублей. Это грубые прикидки — просто для понимания, что расходы преувеличены.

Я считаю, что приведенные бывшим главой района цифры взяты «с потолка». Если это не так, и у них есть серьезные расчеты — пусть предоставят, мы на них посмотрим. А что касается убыточности — у Солнечногорского района миллиардный долг.

— Каковы основные статьи расходов Андреевки?

— Основные траты — это развитие и функционирование дорожной сети, сейчас на это заложено 73 миллиона рублей. На жилищно-коммунальное хозяйство — 59,7 миллионов.

К слову, большая статья расходов — содержание администрации поселения, которая по факту как бы больше не администрация. Губернатор сказал, что надо сократить муниципальных служащих. Как это было сделано? Сократили штат администрации как юридического лица, но при этом создали МКУ (муниципальное казенное учреждение) «Управление по обеспечению деятельности администрации городского поселения Андреевка» — и всех сотрудников туда перевели. Это полностью кормящаяся из бюджета организация. В итоге мы не сэкономили бюджетные деньги на сокращении муниципальных служащих, статья расхода даже немного увеличилась.

— Вы упомянули расходы на уличную дорожную сеть. Мы знаем о проблемах Андреевки — отсутствие дополнительных выездов из поселка при всё возрастающем количестве жилья и людей. Чем в этой ситуации может помочь совет депутатов?

— Основная проблема Андреевки и Голубого — приехать в Зеленоград. Потому что станция Крюково — ключевой момент, транспортно-пересадочный узел. И вот на этот небольшой, казалось бы, путь, люди тратят по часу своего времени.

В 2015 году я активно боролся с жителями домов на Троицкой улице, которые перекрыли шлагбаумом пожарный проезд. С помощью администрации и МБУ «Жилищник» мы этот шлагбаум открыли. Не то чтоб ситуация сильно улучшилась, но по крайней мере разгрузилась Жилинская улица — можно ехать в Зеленоград через Староандреевскую и проезд по дворам.

Дорога — да, узкая, но это единственный дополнительный выезд. Там восстановили дорожное полотно. Были большие споры с жителями — они перекапывали дорогу, клали на нее железобетонные конструкции, лежачих полицейских. Это все было незаконно. Я понимаю, что никто не хочет жить на проезде, но что же делать? Это не село, не деревня, трафик будет в любом случае.

Что касается застройки Андреевки. Предыдущая администрация Солнечногорского района давала разрешения на строительство жилых комплексов, согласовывала проекты без социальной инфраструктуры, строительства дорог в том числе. Я понимаю, что выгодно сделать точечную застройку на бывших участках ИЖС…

— Но ведь социальную инфраструктуру обещали на этапе обсуждения проектов ЖК. Покупателей жилья в Голубом просто обманули?

— А застройщики частично выполнили обязательства. Построили детские сады. Но они платные, стоят около 20 тысяч рублей в месяц, Для большинства наших жителей это неподъемная сумма. То есть, инфраструктура — это такое лукавство.

— Каковы, на ваш взгляд, главные проблемы Андреевки и её поселений?

— Дороги и жилищно-коммунальное хозяйство. Знаете, с советских времен были две расстрельные должности: если хочешь утопить человека — посади его на ЖКХ или сельское хозяйство. Потому что сколько туда денег ни вливай, все равно их не хватит.

Мне нравится система бюджетных «Жилищников», и мне хотелось бы видеть одну управляющую компанию в Андреевке. У нас несколько частных управляющих компаний, и к ним много вопросов. Это не значит, что все они работают плохо. Есть, скажем, УК «Ресурс», к которым претензий нет. И, возможно, на ее базе можно сделать одну управляющую компанию.

— Что вы можете сделать для улучшения работы общественного транспорта?

— Для примера. Я живу в Алабушево. Раньше автобус №18 Алабушево — Крюково обслуживал Зеленоградский автокомбинат, и все было хорошо и удобно. Затем маршрут стал областным, его передали Солнечногорскому ПАТП «Мострансавто». Сначала было тяжело, сейчас они более-менее наладили свой график движения и количество рейсов.

Мы отправляли запрос по поводу этого автобуса. «Мострансавто» ответил, среди прочего, что интервал движения в часы пик составляет от 8 до 15 минут, а в межпиковый период — до 30 минут. При этом между первым и вторым рейсами в Зеленоград — больше часа. Также большой вопрос вызвала фраза «среднее количество перевезенных пассажиров за сутки на маршруте №18 составляет 2 069 человек». Всего в день выполняется 122 рейса, значит, среднее количество пассажиров на одном рейсе — 16-17 человек. Это сомнительно. Я езжу на этом автобусе, и постоянно вижу большее число людей.

— Я ехала на интервью в областном автобусе. Заплатила за проезд наличными водителю, но он не дал мне билет или чек. То есть, я неучтенный пассажир, меня как бы и не было. Может, из-за этого и получается такая статистика перевозок, на основе которой принимаются решения о количестве автобусов, их графике?

— Конечно, есть и такой момент. После обращений в 18-м появлялись контролеры и ездили целый день на маршруте, отслеживая трафик пассажиров.

Мне говорят следующее: «Увеличение объема транспортной работы в рамках действующей государственной программы не предусмотрено и не представляется возможным». А также: «Расписание маршрутов составлено с учетом соблюдения режима труда и отдыха водителя». Я всего лишь просил изменить один рейс. Автобус, уезжающий из Крюково в 23:32 приходит к платформе Алабушево около полуночи. И потом едет на свое предприятие в Солнечногорск пустым через Алабушево. Я попросил, чтобы он по пути делал остановки по нашему поселению, последняя была бы как раз в 14 микрорайоне. Там можно было бы высадить людей и ехать дальше. Но — нет, по нормам нельзя.

— Много жалуются на долгие пробки при выезде из Голубого, Андреевки — люди ездят в зеленоградские поликлиники, школы, на работу. Достаточно много тех, кто купил жилье в том же Голубом, но прописка у них зеленоградская, то есть московская.

— Строительство детских садов и школ в Голубом может изменить проблему транспортной доступности к лучшему, разгрузить трафик. Это полномочия районной администрации, а не поселения.

— Вы считаете, что надо строить внутри поселения, а не увеличивать количество транспорта в Зеленоград?

— Да. Если районная администрация все-таки выполнит те договоренности, которые были. Обещано, что два детских сада передадутся до конца года им на баланс от застройщика. Андреевская школа полностью забита. У нас всего две государственные школы и два детских сада, в Андреевке и Алабушево.

Алабушевская школа сейчас на капитальном ремонте. И опять же — почему затянулись сроки сдачи здания после капремонта? Получается, районная администрация нашла подрядчика, который все развалил и затянул. Сейчас новый глава района вроде как его поменял.

К чему я это — основные проблемы Андреевки «подарены» нам администрацией Солнечногорского района из-за разграничения полномочий. Вы отвечаете за это, мы за много что другое — словом, лебедь, рак и щука. Нужно сосредоточить управление в одних руках. Поэтому мы и бьемся по поводу создания городского округа Андреевка.

— Юридически инициативу изменения статуса городского поселения на городской округ должны одобрить районные депутаты, а затем Мособлдума. На районном уровне вас уже «завернули», что планируете делать дальше?

— Ничего страшного. Мы пойдем в Мособлдуму. Мы не первые и не последние в этом процессе, есть примеры небольших поселений, которые сделались городскими округами.

— Но сделались волевым решением сверху, а не снизу.

— Всё верно. Недавно я говорил с главой сельского поселения Барвиха, он со своими депутатами сейчас тоже протестует против объединения в городской округ Одинцовский. Но они даже не стали обращаться в районный совет депутатов, а сразу стали писать президенту, в Госдуму и прочие самые высокие инстанции. Он так и объяснил: «Нам надо решение сверху».

— То есть, можно и без района обойтись?

— Да. Если в аппарате президента Российской Федерации скажут: «Отстаньте, пожалуйста, от Барвихи». Тем более, Барвиха — это, наверное, самое богатое поселение Московской области.

— И со спецобъектом…

— А в Солнечногорском районе тоже есть такое поселение — Луневское, примыкающее к Химкам и Молжаниновскому району. У них бюджет около 500 миллионов рублей [по данным Луневского поселения — 300 млн]. Неплохо для сельского поселения? Если у поселения переизбыток денег на душу населения, они отдают эти деньги области.

И в продолжение. Заместитель главы Солнечногорского района Алексей Аксютенко рассказал, что Лунево и Ржавки все-таки согласились на вхождение в городской округ Солнечногорск. Непонятная и неприятная для нас новость.

— Остались только сопротивляющиеся вхождению в городской округ Солнечногорск Андреевка и Менделеево.

— Создание городского округа с объединением поселений юридически неправомерно. Нам подсовывают нормативно-правовой акт об объединении территорий. Но в 131-м федеральном законе нет такого понятия, что закреплено решением суда. Есть объединение муниципальных образований. В Московской области идет реформа по преобразованию муниципальных образований в городские округа с формулировкой именно об объединении территорий. И это несуществующее понятие — повод для судов.

— Вы готовы судиться?

— Да, если будет нужно. Думаю, что суды высших инстанций нас поддержат, потому что не существует такого документа. Пока мы направили запрос в совет депутатов Солнечногорского района с просьбой предоставить протокол и заключение публичных слушаний в Солнечногорске по нашему вопросу. Нам нужны объективные объяснения района, почему они не хотят нас отпускать.

— С какими проблемами к вам, главе поселения и председателю Совета депутатов, приходят жители Андреевки?

— Основные проблемы практически все связаны с ЖКХ. Освещение и уборка дорог. Незаасфальтированные дороги — как в Алабушево, например. Кронирование деревьев. Отлов бездомных животных.

Кстати, по поводу отлова бездомных. Эти полномочия тоже забрал район и никак не может выполнить свои обязательства. В августе расторгли контракт с предыдущим подрядчиком, и сейчас еще не заключили контракт с новым на отлов и содержание уличных собак. Недавно снова кого-то укусили. Администрация находится в Солнечногорске и не знает, что у нас происходит.

— Торговля, аренда земли, строительство — тоже в руках района?

— Да. Все эти палатки, весь этот «шанхай» в Андреевке устроен с помощью предыдущей администрации Солнечногорского района.

— Есть ли специфические проблемы в частном секторе? Частных домов в Андреевке и ее поселениях много.

— Проблема у них в основном в том, что они просят осветить или почистить улицу, но она перекрыта шлагбаумом — не пройти и не проехать.

Есть жители, которые, например, сами благоустроили часть улицы, на которой стоят их дома. А потом требуют от администрации поселения вернуть им потраченные деньги. Это странная ситуация — сначала надо обсуждать такие планы с администрацией поселения.

— Какой бы вы хотели видеть Андреевку?

— Нам далеко ходить не надо — мы видим Зеленоград. Да, конечно, у вас другой бюджет, да и далеко не все довольны руководством округа. Но в Зеленограде в целом все делается грамотно. Мы видим, как у вас развивается социальная инфраструктура, дороги и прочее, и нам грустно становится. Мы могли бы к этому прийти. Но идти еще очень долго.



Юлия Кравченко