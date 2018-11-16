12 депутатов проголосовали за Ульянченко, двое против- так следует из видеозаписи оглашения результатов, опубликованных самим депутатом. Его конкурентом был депутат Денис Хлебников, но он взял самоотвод.

Прежний глава Андреевки Валерий Кириллов досрочно ушел в отставку. Как считает ряд андреевских депутатов — не дожидаясь увольнения в связи с утратой доверия из-за голосования против отделения Андреевки от Солнечногорского района. 30 октября районный совет депутатов отказался поддержать инициативу Андреевки о смене статуса — с городского поселения на городской округ. Статус городского округа (по сути города) означает выход из подчинения Солнечногорского района и переподчинение напрямую правительству Московской области. Решение об изменении статуса депутаты поселения обосновали в мае. Глава Андреевки и председатель совета депутатов поселения тоже проголосовал против инициативы, хотя раньше поддерживал ее.