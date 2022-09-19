Считаете ли вы, что избирательная кампания прошла честно?

Светлана Полякова: Можно ли считать «честным» использование бренда общественной организации «Мой район» и неких «Общественных советов», которые начиная с апреля совместно пиарились и при этом не были связаны требованием предварительного уведомления избирательных комиссий о размещении агитматериалов и их оплате с избирательного счета? Можно ли считать «честным» раздачу агитационных материалов в школах и учреждениях культуры (музыкальных школах), навязывание педагогами голосования за директора? Можно ли считать «честным» снятие, заклеивание агитации других кандидатов, кроме «Мой Район» и «Единой России»? Это риторические вопросы. Лично для меня — это было нечестно (не говорю о незаконности, ведь есть масса лазеек в законе, когда можно действовать на усмотрение правоприменителя: в одинаковых обстоятельствах можно жестко ограничивать кандидата, или отстраняться от подобных фактов).

Юрий Антропов: Срыв официальных листовок и спам-атаки на телефон — лишь меньшее из зол. Друзей шантажировали и пытались подкупить, добывая какую-то информацию обо мне. Провокации сохранялись до последнего дня голосования. На участках наблюдатели и доверенные лица от технических кандидатов мешали работать комиссиям и наблюдать за процессом выборов. Но это политика, тут ничего не поделаешь. Я свою кампанию провёл честно.

Александр Редин: Дело в том что изначально кандидаты не равны в этой борьбе. Кандидаты поддержанные властью обладают несравнимо большим ресурсом, чем представители других партий или самовыдвиженцы. Большая часть людей ставших сейчас депутатами — представители различных бюджетных организаций, чаще всего на руководящих должностях. На мой взгляд они не всегда отделяют свою работу в государственном учреждении и свою общественную деятельность, часто используя возможности первой для достижения результатов на выборах.

Петр Жижин: «Честно» — это когда есть равенство кандидатов. И я говорю не о фактическом равенстве (понятно, что денежные ресурсы независимых кандидатов не потягаются с бюджетом партии). Я говорю о формально-юридическом равенстве, гарантированным мне законом. Почему к независимым кандидатам применяются политические репрессии? С самого начала этих выборов по всей Москве были сняты десятки независимых и непровластных кандидатов в депутаты. Почему депутаты из правящей партии активно используют админресурс? Наблюдатели фиксировали случаи, когда бабушки на надомном голосовании «вспоминали» за кого их просила проголосовать государственная соцработница. Есть и прямые свидетельства, когда людей обязывали голосовать за пятерку кандидатов из «Единой России». А в музыкальной школе раздавали календарики детям, с фамилиями кандидатов от правящей партии. Но я с самого начала понимал, что легко не придется. А сейчас понимаю, что даже с учетом всех сложностей ЕдРо можно и нужно побеждать в голосовании.

Сергей Филатов: К сожалению, я практически не увидел никакой работы с людьми и агитации от моих конкурентов (за исключением рекламы «команды» в лифтах и списка из пяти человек на листовке у бабушек, с которыми общался), поэтому это сложно назвать кампанией. Но кандидатов ведь не заставишь активно вести кампанию, так что тут выбор каждого. К честности есть вопросы из-за явки, я общался с большим количеством людей и ни о каких 50% явки по району Старое Крюково не может быть и речи, даже с акцией «миллион призов». Как это произошло для меня загадка.

Евгений Должкевич: Скорее нет, чем да. Заметил, что административные кандидаты пользовались всеми доступными инструментами, в том числе незаконными. Или законными, но недоступными остальным.

Анна Токарева: Нет, не считаю, по причине наличия электронного голосования (ДЭГ). С одной стороны, это очень удобная процедура, но не в стране, где развита муниципальная коррупция. Возможности подтасовки голосов нивелируют доверие к этой системе и самой процедуре выборов с ее использованием. При рекламе ДЭГ почти не говорят о возможности «вызвать» урну к себе на дом — это и понятно, все же бумажный бюллетень подделать тяжелее.

Ирина Виноградова: Избирательная компания была беспрецедентной по Зеленограду по числу допущенных в отношении меня нарушений. Мне выставили девочку-спойлера с такой же фамилией, но именем Алена — она стояла в бюллетене передо мной. Так ещё на плакате ее фото было в блузочке в цветочек, как у меня и она была в очках, очень похожих на мои.

На мои встречи с жителями присылали людей, которые пытались превратить встречи в балаган. Например, три раза приходил некий товарищ, твердящий про мои долги ЖКХ. Когда жители предложили вызвать полицию для фиксации клеветы, он растворился в темноте. Но мои оппоненты продолжили расклеивать по всему избирательному округу и бросать в почтовые ящики бумажки, на которых было написано, что долги у Виноградовой Ирины Петровны не липовые. Я подала заявление в полицию, запросила запись с камер видеонаблюдения по всему району — дело передано в Следственный комитет.

Их бесит мой дружный дом — сообщения в чате от жителей мне «выкатили» как незаконную агитацию. Я на протяжении пяти лет помогаю людям с капремонтами, в вопросах ЖКХ и так далее. В марте я стала руководителем народной школы ЖКХ по Зеленограду и, естественно, до начала выборов я давала людям свои визитки. Мне это тоже вменили, как незаконную агитацию. При этом мою агитацию из почтовых ящиков вынимали, а со стендов срывали.