Подведены предварительные итоги голосования на выборах муниципальных депутатов. Выиграли все представители «Единой России» или связанного с мэрией избирательного объединения «Мой район». Все они работают в государственных бюджетных учреждениях и фактически зависимы от исполнительной власти. Поэтому возникновение конфликта интересов между сохранением своей работы и представлением интересов своих избирателей — вопрос времени.