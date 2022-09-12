Большинство читателей «Зеленоград.ру» недовольны итогами муниципальных выборов. Вот что они говорят
Подведены предварительные итоги голосования на выборах муниципальных депутатов. Выиграли все представители «Единой России» или связанного с мэрией избирательного объединения «Мой район». Все они работают в государственных бюджетных учреждениях и фактически зависимы от исполнительной власти. Поэтому возникновение конфликта интересов между сохранением своей работы и представлением интересов своих избирателей — вопрос времени.
Район Крюково
- Артемьева Ирина Сергеевна
- Ващилин Анатолий Сергеевич
- Емельянов Борис Борисович
- Михин Александр Александрович
- Овсянников Сергей Васильевич
- Потапов Иван Михайлович
- Смирнова Татьяна Петровна
- Уваркин Денис Александрович
- Федотова Наталия Николаевна
- Шевелло Артур Михайлович
Район Матушкино
- Бучкин Андрей Владимирович
- Быстрова Светлана Сергеевна
- Глуховщенко Юлия Васильевна
- Дороничева Светлана Владимировна
- Кузнецов Анатолий Закирович
- Овчинникова Елена Эдуардовна
- Садовников Станислав Владимирович
- Сафохина Екатерина Сергеевна
- Шакурова Алиса Игоревна
- Юдахин Юрий Анатольевич
Район Савелки
- Варфоломеева Инна Васильевна
- Кузнецова Ольга Николаевна
- Курсаков Андрей Викторович
- Ларин Олег Николаевич
- Лебедев Александр Алексеевич
- Лобанова Екатерина Ивановна
- Сильченкова Алла Алексеевна
- Соловьева Марина Владимировна
- Степанова Мария Валерьевна
- Юдахина Ирина Васильевна
Район Силино
- Бирюкова Лейла Гирихановна
- Буданова Ольга Владиславовна
- Дерманский Роман Сергеевич
- Киселева Екатерина Юрьевна
- Коркишко Ирина Викторовна
- Кузнецова Жанна Александровна
- Рунушкина Ирина Васильевна
- Фомичева Ирина Геннадьевна
- Челюскина Надежда Яковлевна
- Ясинова Анна Владимировна
Район Старое Крюково
- Голованова Маргарита Юрьевна
- Дружинина Конкордия Александровна
- Кулак Светлана Анатольевна
- Кулин Николай Александрович
- Мороз Татьяна Геннадьевна
- Мохте Владимир Сергеевич
- Прокофьева Елена Анатольевна
- Слесарев Андрей Сергеевич
- Харитонова Ирина Алексеевна
- Якупов Ильяс Абдуллович
Все прежние депутаты, которые захотели переизбраться и пошли на выборы повторно, выиграли. Прежних депутатов в новом составе местных советов — 54%
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Я пробовал связываться по поводу прохода в Крюково, у большинства депутатов даже соц сетей нет.