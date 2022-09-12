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Все избранные муниципальные депутаты Зеленограда или из «Единой России», или подконтрольны мэрии. Рассказываем, кто выбран 12.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Подведены предварительные итоги голосования на выборах муниципальных депутатов. Выиграли все представители «Единой России» или связанного с мэрией избирательного объединения «Мой район». Все они работают в государственных бюджетных учреждениях и фактически зависимы от исполнительной власти. Поэтому возникновение конфликта интересов между сохранением своей работы и представлением интересов своих избирателей — вопрос времени.

Район Крюково

  • Артемьева Ирина Сергеевна
  • Ващилин Анатолий Сергеевич
  • Емельянов Борис Борисович
  • Михин Александр Александрович
  • Овсянников Сергей Васильевич
  • Потапов Иван Михайлович
  • Смирнова Татьяна Петровна
  • Уваркин Денис Александрович
  • Федотова Наталия Николаевна
  • Шевелло Артур Михайлович

Район Матушкино

  • Бучкин Андрей Владимирович
  • Быстрова Светлана Сергеевна
  • Глуховщенко Юлия Васильевна
  • Дороничева Светлана Владимировна
  • Кузнецов Анатолий Закирович
  • Овчинникова Елена Эдуардовна
  • Садовников Станислав Владимирович
  • Сафохина Екатерина Сергеевна
  • Шакурова Алиса Игоревна
  • Юдахин Юрий Анатольевич

Район Савелки

  • Варфоломеева Инна Васильевна
  • Кузнецова Ольга Николаевна
  • Курсаков Андрей Викторович
  • Ларин Олег Николаевич
  • Лебедев Александр Алексеевич
  • Лобанова Екатерина Ивановна
  • Сильченкова Алла Алексеевна
  • Соловьева Марина Владимировна
  • Степанова Мария Валерьевна
  • Юдахина Ирина Васильевна

Район Силино

  • Бирюкова Лейла Гирихановна
  • Буданова Ольга Владиславовна
  • Дерманский Роман Сергеевич
  • Киселева Екатерина Юрьевна
  • Коркишко Ирина Викторовна
  • Кузнецова Жанна Александровна
  • Рунушкина Ирина Васильевна
  • Фомичева Ирина Геннадьевна
  • Челюскина Надежда Яковлевна
  • Ясинова Анна Владимировна

Район Старое Крюково

  • Голованова Маргарита Юрьевна
  • Дружинина Конкордия Александровна
  • Кулак Светлана Анатольевна
  • Кулин Николай Александрович
  • Мороз Татьяна Геннадьевна
  • Мохте Владимир Сергеевич
  • Прокофьева Елена Анатольевна
  • Слесарев Андрей Сергеевич
  • Харитонова Ирина Алексеевна
  • Якупов Ильяс Абдуллович

Все прежние депутаты, которые захотели переизбраться и пошли на выборы повторно, выиграли. Прежних депутатов в новом составе местных советов — 54%

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Проголосовали 439 человек
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Метки:
сюжет: муниципальные выборы 2022
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Обсуждение
SineD 2005
12 сентября
Всё ясно, расходимся...
A T
12 сентября
А может, следует настойчиво тормошить их по каждой проблеме? Не только скамеечки-урны и т.п. - это и через город.мос.ру решается, а, например, по поводу тех же задолбавших заборов, реновации (например, даёшь отмену стартовой площадки на месте 925, 926, 927, горшочек, не вари - не шучу, кстати), парковок, вонючего грунта и прочего. Отписки мы и сами можем получать - а "избранники" пусть побегают за нужными результатами, они же депутаты.
Sergey Yakimenko
12 сентября
Раньше хоть какое-то подобие выборов пытались сделать. Теперь просто нарисовали в электронном голосовании. Позор
Павел Бабуев
12 сентября
У муниципальных депутатов, избравшихся с помощью исполнительной власти нет никакой мотивации бегать по поводу заборов.
Их переизбрание от этого не зависит.
Я пробовал связываться по поводу прохода в Крюково, у большинства депутатов даже соц сетей нет.
Ольга Каплина
12 сентября
У вас в голосовании нет раздела "Мне все равно". На моем участке Савелки были знакомые мне люди из ЕР. Остальные кандидаты из других партий абсолютно мне не знакомы. Как можно выбирать из незнакомых людей, я не знаю. Кого-то выбрала, но выборы для меня фикция. Муж выиграл 3 тысячи, я ничего. Коллега выиграла 10 тыс. как говорится: с драной овцы хоть шерсти клок.
Sergey Y.
12 сентября
Голосование по теме наглядно показывает отношение народа к действующей власти
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