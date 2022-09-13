Большинство читателей «Зеленоград.ру» недовольны итогами муниципальных выборов. Вот что они говорят 13.09.2022 ZELENOGRAD.RU

«Я недоволен результатами выборов муниципальных депутатов — мои кандидаты проиграли». Так ответили 77% участников опроса, проведенного на сайте, в телеграме и вконтакте «Зеленоград.ру» по итогам голосования (всего приняло участие 1100 человек). В комментариях люди обсуждают, что пошло не так.

Большинство комментариев демонстрируют, что их авторы находится в состоянии, которую специалисты называют «выученная беспомощность». Оно проявляется комментариями типа «Ну а что вы хотели, так всегда было, какая неожиданность, кто бы сомневался, те же на манеже, как всегда одно и то же» и подобными.

Другие намекают на фальсификации: через электронное голосование, в котором якобы «можно любые цифры рисовать», или за счет голосования в течение трёх дней, за которые «можно и черта лысого за уши подтянуть».

Обвиняют и пассивных горожан, которые не ходят на выборы — «если молчать и не ходить, то выбирать будет кто-то другой». «Сейчас те, кто не пришёл голосовать, будут ныть, что депутаты не представляют их интересы, — пишет Василий. — Ну правильно, они представляют интересы управы, префектуры и мэрии. В районах, где люди ходят на выборы, в 2017 году был другой результат, но это чуть сложнее, чем ныть в комментариях «а-я-я, всё за нас решили».

«Плохие» результаты голосования объясняют также «плохими» кандидатами. «Я вчера взяла бюллетень и посмотрела кто там ещё есть [кроме «Единой России"] - много было кандидатов от КПРФ, но когда я прочла что от КПРФ идет 40-летний мужчина-домохозяин, поняла что попросту теряю время» , — пишет Наталья. Василий ей возражает: «Даже табуретка с корочкой депутата была бы лучше, чем единоросс».

Читайте также
Все избранные муниципальные депутаты Зеленограда или из «Единой России», или подконтрольны мэрии. Рассказываем, кто выбран
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
выборы, сюжет: муниципальные выборы 2022
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Сбор средств на реабилитацию для Алёны Стуловой из Зеленограда с диагнозом ДЦП почти закрыт — осталось совсем немного Истории
Хореографическая студия «Большой Балет» — занятия по методике «без травм и слез» Реклама
Как сделать поверку счетчиков воды — заплатить поменьше и не попасть на мошенников (обновили инструкцию) Гид
Образовательный центр «Высший балл» в Зеленограде — стопроцентно эффективная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ Партнёрский материал
Осенняя ярмарка мастеров — 18 сентября в клубе «Кинематограф» Афиша
Пешеходный мост через Савелкинский проезд ремонтируют. Проход по нему ограничен Новости
«Решить проблему просто — открыть калитку и сдвинуть немного забор» — письмо в редакцию о нездоровом проходе к женской консультации Истории
Аттракцион «Лужа» устроили городские власти на площадке в 9-м микрорайоне. Посмотрите, как радуется детвора Жизнь
Большинство читателей «Зеленоград.ру» недовольны итогами муниципальных выборов. Вот что они говорят Истории
Предприятие быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» приглашает на работу Реклама
«Микрону» одобрили кредит на двукратное масштабирование производства Хайтек
Сайт «Зеленоград.ру» подвергся кибер-атаке во время выборов муниципальных депутатов Новости
«Ламборгини» врезался в 400-й автобус и полностью сгорел Новости
Все избранные муниципальные депутаты Зеленограда или из «Единой России», или подконтрольны мэрии. Рассказываем, кто выбран Новости
Как автомобили гоняли гоняли по Ленинградскому шоссе, когда еще там не было асфальта. А гонщики гибли на тех же местах, что и сейчас Истории
Временный пешеходный мост на станции Крюково уберут к концу 2023 года Новости
Кросс «Октябрь» — забег на 5 и 15 километров — 15 октября в зеленоградском лесопарке Афиша
Где купить отличный диван за 10 000 рублей? На распродаже от производителя — с 9 по 12 сентября Реклама
Ролл Филадельфия от SURA SUSHI — классика есть классика! Реклама
Кинопремьера сказочного приключения «Красная шапочка». 17 сентября в Синема Парк Зеленопарк Афиша
«Загадки зеленоградских адресов. Почему в адресах нашего города почти нет улиц» — в лектории «Зеленоград.ру» 5 октября Афиша
Отопление в Москве начали включать в социальных учреждениях и только по заявке. Ожидается потепление Новости
Как я построил дом в строительной компании «Алексеев». С «белым» договором и за небольшие деньги Реклама
Берег Школьного озера оцепили из-за найденной в воде мины Новости
Новое огораживание в Зеленограде — забор вокруг дачного поселка «Трамвай» в 9-м микрорайоне перережет пешеходные пути ко Дворцу творчества Истории
Семейный ресторан «Сопрано» открылся в Савелкинском проезде Реклама
МИЭТ приглашает зеленоградцев на выставку электроники — её «оформил» искусственный интеллект Афиша
«Остров сокровищ». Приключенческая музыкальная сказка-фантазия для всей семьи — 2 октября в КЦ «Зеленоград» Афиша
© 1997–2022 Зеленоград.ру