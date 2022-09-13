Большинство комментариев демонстрируют, что их авторы находится в состоянии, которую специалисты называют «выученная беспомощность». Оно проявляется комментариями типа «Ну а что вы хотели, так всегда было, какая неожиданность, кто бы сомневался, те же на манеже, как всегда одно и то же» и подобными.

Другие намекают на фальсификации: через электронное голосование, в котором якобы «можно любые цифры рисовать», или за счет голосования в течение трёх дней, за которые «можно и черта лысого за уши подтянуть».

Обвиняют и пассивных горожан, которые не ходят на выборы — «если молчать и не ходить, то выбирать будет кто-то другой». «Сейчас те, кто не пришёл голосовать, будут ныть, что депутаты не представляют их интересы, — пишет Василий. — Ну правильно, они представляют интересы управы, префектуры и мэрии. В районах, где люди ходят на выборы, в 2017 году был другой результат, но это чуть сложнее, чем ныть в комментариях «а-я-я, всё за нас решили».

«Плохие» результаты голосования объясняют также «плохими» кандидатами. «Я вчера взяла бюллетень и посмотрела кто там ещё есть [кроме «Единой России"] - много было кандидатов от КПРФ, но когда я прочла что от КПРФ идет 40-летний мужчина-домохозяин, поняла что попросту теряю время» , — пишет Наталья. Василий ей возражает: «Даже табуретка с корочкой депутата была бы лучше, чем единоросс».