Агитацию за директоров зеленоградских школ, которые хотят избраться муниципальными депутатами, раздают детям — либо рядом со школой, либо даже на территории. И хотя дети не голосуют, но через них пытаются достать родителей. А ещё — проголосовать за определенного кандидата их уговаривают учителя.
Агитацию в виде книжных закладок и расписания школьных занятий раздавали рядом со школами 1150 и 1912. Их директора Александр Михин и Андрей Курсаков — кандидаты в муниципальные депутаты. Правда, Курсаков избирается на в Крюково, где находится его школа, а в районе Савёлки. Зато в Крюково избирается ещё один школьный директор — Анатолий Ващилин из школы 853. Его школа тоже в другом районе, но фамилия на агитационных материалах, раздаваемых в Крюково.
И если в Крюково запрет на деятельность политических партий в образовательных учреждениях хотя бы формально соблюден, то в государственной музыкальной школе им. Мусоргского, где баллотируется её директор Марина Соловьева уже всякий стыд потеряли. Как рассказал «Зеленоград.ру» один из родителей (он пожелал остаться анонимным, чтобы его ребенок продолжал учиться «без сложностей»), агитацию детям раздают педагоги прямо на занятиях. Это такие же расписания занятий, как в Крюково, а также буклеты, где, обращаясь к детям, кандидаты от «Единой России» обещают стараться, чтобы район Савелки был «современным, удобным и комфортным».
А ещё пишут родителям в мессенджеры, уговаривая проголосовать за директора, убеждая прийти на участок или проголосовать на дому. При этом родитель характеризует директора музыкальной школы в восторженных выражениях: «Как директор — чудо! Какие концерты делает! Каких педагогов находит — просто кланяюсь ей». А её избирательную кампанию считает разнарядкой «сверху».
Агитировать родителей через детей, пользуясь доступом в школы — привычная тактика кандидатов, связанных с действующей властью. Например, зеленоградский депутат в Госдуме Ирина Белых в прошлом году, незадолго до назначения очередных выборов, «доставала» родителей, раздавая разнообразные памятки их детям — от старшеклассников до детсадовцев.
Между тем кандидатам от оппозиционных партий и самовыдвиженцам агитировать мешают, удаляя их листовки с официальных информационных щитов. Например, плакат кандидата в районе Савелки Петра Жижина не только оборвали, но и заклеили сверху рекламой электронного голосования от мэрии, хотя свободного места на щите предостаточно.
А много вообще толка от муниципальных депутатов в расплодившихся муниципальных образованиях (не многовато ли их, кстати) в условиях нехилой московской централизации?