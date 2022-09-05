А ещё пишут родителям в мессенджеры, уговаривая проголосовать за директора, убеждая прийти на участок или проголосовать на дому. При этом родитель характеризует директора музыкальной школы в восторженных выражениях: «Как директор — чудо! Какие концерты делает! Каких педагогов находит — просто кланяюсь ей». А её избирательную кампанию считает разнарядкой «сверху».

Агитировать родителей через детей, пользуясь доступом в школы — привычная тактика кандидатов, связанных с действующей властью. Например, зеленоградский депутат в Госдуме Ирина Белых в прошлом году, незадолго до назначения очередных выборов, «доставала» родителей, раздавая разнообразные памятки их детям — от старшеклассников до детсадовцев.

Между тем кандидатам от оппозиционных партий и самовыдвиженцам агитировать мешают, удаляя их листовки с официальных информационных щитов. Например, плакат кандидата в районе Савелки Петра Жижина не только оборвали, но и заклеили сверху рекламой электронного голосования от мэрии, хотя свободного места на щите предостаточно.