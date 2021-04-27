В детском саду школы 1353 каждому ребенку в шкафчик положили конверты с памятками о правах детей и магнитами на холодильник от депутата Госдумы от Зеленограда Ирины Белых. Возможно, это и совпадение, но через пять месяцев очередные выбору в Госдуму, в которых Белых хочет участвовать.
О конвертах в детсаду сообщил конкурент Белых на выборах в Госдуму, член КПРФ Иван Ульянченко. В памятке рассказывается о правах и обязанностях детей, перечислены нормативно-правовые акты, в которых эти права закреплены. Родителям предлагают проверить у детсадовцев, знают ли они, с какого возраста можно «вступать в детские объединения» и когда могут «сами обратиться за защитой своих прав». Также перечислены сведения о том, за что ребенка может задержать полиция, и когда он может сам пойти к врачу.
«Зеленоград.ру» ожидает комментариев от директора школы о причинах, по которым сообщать о правах детей понадобилось именно сейчас, перед выборами в Госдуму.
Белых пишет не только детсадовцам. В марте конверты с буклетами от ее имени получили все старшеклассники нашего города. В них был список востребованных направлений обучения и популярных вузов Москвы. Вся информация на депутатском буклете открыта и легко доступна в интернете, и почему сотрудники школ не могли без помощи депутата рассказать ученикам о нужных для поступления документах и востребованных профессиях, непонятно.
В департаменте образования тогда сообщили, что Белых рассылала информацию как председатель управляющего совета школы 618 (хотя конверты были подписаны от имени депутата). На вопрос редакции, была ли связана рассылка с грядущими выборами в Госдуму, в ведомстве заявили, что буклеты «нацелены на профориентацию молодежи и носят информационный характер». 86% наших читателей, принявших участие в опросе, посчитали это предвыборной агитацией.
Официально предвыборная кампания в России еще не началась. Вообще вовлечение несовершеннолетних в предвыборную агитацию влечет за собой административную ответственность. Обычно под этим имеется в виду использование фото детей в агитационных материалах. В то же время, объясняют юристы «Команды 29», прямого запрета на размещение агитматериалов в школах нет. В законе написано, что они могут быть вывешены в любом помещении и на любом здании.
Ирина Белых стала депутатом Госдумы шестого созыва в октябре 2013 года (тогда ей передали вакантный мандат другого депутата), тогда она занимала пост заместителя председателя комитета ГД по делам национальностей. В 2016 ее избрали депутатом седьмого созыва от 207-го Ховринского одномандатного округа Москвы (в него входит и Зеленоград). По итогам голосования она набрала 34,36%. Сейчас она участвует в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов для участия на выборах в Госдуму VIII созыва в сентябре 2021 года. Глава совета депутатов в районе Савелки Ирина Юдахина назвала ее эффективным депутатом, целеустремлённым, предметным, отвечающим за свои слова и дела человеком.
Белых — член фракции «Единая Россия», входит в комитет ГД по государственному строительству и законодательству. В числе последних законопроектов, в разработке которых Ирина Белых принимала участие, нашумевший закон о просветительской деятельности: ее надо зарегулировать, потому что «антироссийские силы» под видом просвещения занимаются в школах и вузах пропагандой и дискредитируют российские власти. О том, почему российское научное сообщество было против этого закона, можно прочитать здесь. Также Белых работала над поправками в закон об иностранных агентах.