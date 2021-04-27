«Зеленоград.ру» ожидает комментариев от директора школы о причинах, по которым сообщать о правах детей понадобилось именно сейчас, перед выборами в Госдуму.

Белых пишет не только детсадовцам. В марте конверты с буклетами от ее имени получили все старшеклассники нашего города. В них был список востребованных направлений обучения и популярных вузов Москвы. Вся информация на депутатском буклете открыта и легко доступна в интернете, и почему сотрудники школ не могли без помощи депутата рассказать ученикам о нужных для поступления документах и востребованных профессиях, непонятно.