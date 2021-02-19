Стартовал набор наблюдателей на выборах в Госдуму в сентябре. Как туда записаться 19.02.2021 ZELENOGRAD.RU

В Москве началось формирование Корпуса наблюдателей для работы на выборах в Госдуму 19 сентября 2021 года. Наблюдатели будут работать на каждом избирательном участке столицы и в видеоцентре московского штаба по наблюдению за выборами, помогая обеспечивать открытость и законность процедуры голосования.

Как стать наблюдателем

Подать заявку на включение в Корпус наблюдателей можно на сайте korpusmos.ru. Там нужно выбрать офис, в который вы отнесете документы, в Зеленограде это коворкинг-центр НКО в корпусе 145, он работает с понедельника по пятницу с 10 до 20 часов.

После заполнения короткой анкеты на сайте (ФИО и телефон) с кандидатом свяжется специалист для уточнения информации по приему документов. Принести нужно будет копии 2-5 страниц паспорта и заявления со своими данными и о выдвижении своей кандидатуры для назначения наблюдателем. Образцы заявлений есть здесь в приложениях 4 и 5.

Стать наблюдателем может человек старше 18 лет, не имеющие судимостей и не признанный недееспособными. Откажут в этой возможности работникам судов, главам местных администраций, депутатам, прокурорам и членам избирательных комиссий с правом решающего голоса.

Перед непосредственной отправкой на участки для волонтеров корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы проведут инструктаж.

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Метки:
выборы, голосование, сюжет: выборы в госдуму 2021
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