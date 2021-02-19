Как стать наблюдателем

Подать заявку на включение в Корпус наблюдателей можно на сайте korpusmos.ru. Там нужно выбрать офис, в который вы отнесете документы, в Зеленограде это коворкинг-центр НКО в корпусе 145, он работает с понедельника по пятницу с 10 до 20 часов.

После заполнения короткой анкеты на сайте (ФИО и телефон) с кандидатом свяжется специалист для уточнения информации по приему документов. Принести нужно будет копии 2-5 страниц паспорта и заявления со своими данными и о выдвижении своей кандидатуры для назначения наблюдателем. Образцы заявлений есть здесь в приложениях 4 и 5.

Стать наблюдателем может человек старше 18 лет, не имеющие судимостей и не признанный недееспособными. Откажут в этой возможности работникам судов, главам местных администраций, депутатам, прокурорам и членам избирательных комиссий с правом решающего голоса.

Перед непосредственной отправкой на участки для волонтеров корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы проведут инструктаж.