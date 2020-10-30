Московская городская дума

Мэр и правительство — исполнительная власть, а Мосгордума — законодательная. МГД — это региональный парламент, который принимает законы Москвы и контролирует их исполнение. Эти законы обязательны для мэра, правительства и всех департаментов. Депутаты Мосгордумы избираются на пять лет жителями Москвы, следующие выборы — в 2024 году.

В Мосгордуме у Зеленограда есть свой депутат Андрей Титов. У него тоже есть приемные дни для общения с горожанами, он также может направить выше депутатский запрос или — если проблема будет серьезной и массовой — внести в думу законопроект для ее решения.

Мосгордума принимает бюджет Москвы — его проект вносит мэр, а утверждает большинство депутатов. Согласовывает назначение прокурора Москвы — по представлению Генпрокурора. МГД устанавливает порядок управления и распоряжения городской собственностью и осуществления градостроительной деятельности. Определяет полномочия органов государственной власти Москвы в области использования, охраны, контроля за использованием и охраной земли, других природных ресурсов, памятников истории и культуры. Депутаты могут выступать с законодательной инициативой в Госдуме, направлять запросы в Конституционный суд.

Мосгордума заслушивает ежегодные отчеты мэра Москвы о деятельности правительства города, в том числе по вопросам, поставленным депутатами. Участвует в формировании избирательных комиссий. Мосгордума может выразить мэру недоверие (после чего вопрос о его отставке решает президент) — или большинством голосов назначить в городе голосование о его отзыве (перед этим инициаторы отзыва должны заручиться подписями 25% москвичей).

Депутаты имеют право запрашивать информацию у мэра и чиновников (московских и федеральных), а также у Пенсионного фонда, фонда медстрахования и прокуратуры, если запрос связан с их депу­татской деятельностью. Ответить на него власти обязаны в течение 15 дней.

Законы Мосгордумы распространяются только на Москву и не могут противоречить федеральному законодательству. Поэтому когда в федеральные законы вносятся изменения, законы Москвы должны обновляться в соответствии с ними. Например, депутаты установили региональные штрафы за произрастание борщевика на участках для собственников земли. Также законы Москвы не должны дублировать федеральные нормы. Поэтому остается под вопросом необходимость введения собственных штрафов за нарушение санитарных правил во время эпидемии коронавируса: при одинаковом составе правонарушения в Москве они составляют 4-5 тысяч на человека, во всей остальной России могут достигать 15-30 тысяч рублей.