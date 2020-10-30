В столице огромное количество чиновников, ведомств, органов власти. С ходу разобраться, кто за что отвечает, может быть сложно. «Зеленоград.ру» объясняет, чем в целом занимаются мэр и правительство Москвы, депутаты Мосгордумы и чем от них отличаются депутаты муниципальные, а также кто распоряжается бюджетом столицы. Это справочный материал, который будет дополняться. Он создан при поддержке клуба друзей «Зеленоград.ру».
Мэр Москвы — высшее должностное лицо столицы, глава правительства Москвы. Напрямую ему подчиняются департамент финансов, Главное контрольное управление, пресс-служба и аппарат мэра и правительства Москвы, Объединение административно-технических инспекций.
Он решает вопросы социально-экономического развития города, управляет городским хозяйством, формирует правительство Москвы и принимает решение о его отставке, назначает и снимает глав департаментов, префектур, управ.
В случаях угрозы безопасности и здоровью жителей города, нормальному функционированию систем жизнеобеспечения, поддержанию правопорядка, мэр вправе принимать меры по предупреждению экстремальных обстоятельств или ликвидации их последствий. В апреле 2020 года из-за эпидемии коронавируса главы субъектов получили право устанавливать свои обязательные правила поведения для жителей: так Сергей Собянин вводил пропускной режим передвижения по городу и обязал носить в общественных местах маски и перчатки.
Мэр избирается жителями города на пять лет. Следующие выборы — в 2023 году.
Правительству (оно же мэрия Москвы) подведомственны все профильные департаменты: образования, здравоохранения, имущественных отношений и т. д. Заместители мэра в правительстве (в том числе первые) и министры правительства назначаются и увольняются мэром. Руководители департаментов и иных органов власти — тоже. Члены правительства Москвы назначаются на должность на срок, не превышающий срок полномочий мэра.
Полный список полномочий правительства перечислен в законе «О правительстве Москвы». К ним относятся, например, следующие:
- защита конституционных прав и свобод человека
- комплексное регулирование в социально-экономической сфере и сфере жилищно-коммунального хозяйства
- обеспечение единства городского хозяйства и развития Москвы
- разработка и утверждение государственных программ города, обеспечение их реализации
- формирование и реализация инвестиционной политики города
- оказание государственной поддержки местному самоуправлению, взаимодействие с органами местного самоуправления
Мэр и правительство — исполнительная власть, а Мосгордума — законодательная. МГД — это региональный парламент, который принимает законы Москвы и контролирует их исполнение. Эти законы обязательны для мэра, правительства и всех департаментов. Депутаты Мосгордумы избираются на пять лет жителями Москвы, следующие выборы — в 2024 году.
В Мосгордуме у Зеленограда есть свой депутат Андрей Титов. У него тоже есть приемные дни для общения с горожанами, он также может направить выше депутатский запрос или — если проблема будет серьезной и массовой — внести в думу законопроект для ее решения.
Мосгордума принимает бюджет Москвы — его проект вносит мэр, а утверждает большинство депутатов. Согласовывает назначение прокурора Москвы — по представлению Генпрокурора. МГД устанавливает порядок управления и распоряжения городской собственностью и осуществления градостроительной деятельности. Определяет полномочия органов государственной власти Москвы в области использования, охраны, контроля за использованием и охраной земли, других природных ресурсов, памятников истории и культуры. Депутаты могут выступать с законодательной инициативой в Госдуме, направлять запросы в Конституционный суд.
Мосгордума заслушивает ежегодные отчеты мэра Москвы о деятельности правительства города, в том числе по вопросам, поставленным депутатами. Участвует в формировании избирательных комиссий. Мосгордума может выразить мэру недоверие (после чего вопрос о его отставке решает президент) — или большинством голосов назначить в городе голосование о его отзыве (перед этим инициаторы отзыва должны заручиться подписями 25% москвичей).
Депутаты имеют право запрашивать информацию у мэра и чиновников (московских и федеральных), а также у Пенсионного фонда, фонда медстрахования и прокуратуры, если запрос связан с их депутатской деятельностью. Ответить на него власти обязаны в течение 15 дней.
Законы Мосгордумы распространяются только на Москву и не могут противоречить федеральному законодательству. Поэтому когда в федеральные законы вносятся изменения, законы Москвы должны обновляться в соответствии с ними. Например, депутаты установили региональные штрафы за произрастание борщевика на участках для собственников земли. Также законы Москвы не должны дублировать федеральные нормы. Поэтому остается под вопросом необходимость введения собственных штрафов за нарушение санитарных правил во время эпидемии коронавируса: при одинаковом составе правонарушения в Москве они составляют 4-5 тысяч на человека, во всей остальной России могут достигать 15-30 тысяч рублей.
Префектуры административных округов Москвы являются территориальными органами Правительства Москвы, они осуществляют управление на местах. В Зеленограде тоже есть своя префектура. Префектуры имеют в ведомственном подчинении управы районов, входящих их административный округ. Префекта назначает и снимает с должности мэр Москвы.
Сейчас префект Зеленограда — Анатолий Смирнов. На этой должности он уже более 20 лет.
Префектура контролирует районные учреждения, под контролем ведомства находится даже региональная казна, префектура коллегиально решает огромное количество вопросов, связанных с благосостоянием города и всех его жителей:
- распределяет бюджетные деньги на цели города
- составляет список госзакупок
- составляет отчетность и направляет в вышестоящий орган — правительство Москвы
- участвует в вопросах землепользования, охраны окружающей среды, отвечает за градостроительство
- контролирует деятельность ИП, участвует в разработке программ, связанных с адресной инвестпрограммой.
- организует работы по облагораживанию парков и улиц города, отвечает за качество дорог в рамках своего района.
- организовывает и контролирует уборочные работы и санитарные работы в парках, лесах, на улицах, во дворах, контролирует органы ЖКХ, социально-культурных органов.
Полный список полномочий приведен в постановлении 157-ПП от 24.02.2010.
Многие вопросы формально не находятся в ведении префектур, а решаются напрямую московскими департаментами. Но фактически, по крайней мере в Зеленоргаде, префектура в разной степени вовлечена в большинство процессов: влияет, координирует, участвует.
Это не местные органы власти, а территориальные отделения правительства Москвы, как и префектуры.
В Зеленограде пять управ по числу районов: Крюково, Матушкино, Савелки, Силино и Старое Крюково.
По словам депутата района Зюзино и преподавателя РАНХиГС Александра Замятина, правда жизни, скрытая от внешнего наблюдателя, заключается в том, что на глав управ сваливают всю работу на местном уровне: «Например, когда проходят выборы, у ЦИК, который никак формально не связан с исполнительной властью, есть обязанность материально обеспечивать участковые избирательные комиссии (УИК), чтобы хватало в помещении столов, стульев, масок и средств индивидуальной защиты. Но на самом деле этим будет заниматься главы управ. Поэтому они так не любят дни голосования: им приходится бросать хозяйственную работу и на неделю отключаться, потому что им нужно обеспечить выборы».
Управа получает деньги непосредственно из казны правительства. Однако небольшая часть бюджета управ — это по сути местный налог. Так называемые «средства стимулирования управ» складываются из налога предпринимателей, работающих по патенту, части налогов от сдачи в аренду квартир, платных парковок и ряда штрафов. Эти средства по согласованию с местными Советами депутатов направляются на благоустройство в районе.
Управы организуют общественные слушания по проекту генплана, отвечают за благоустройство территории и всю местную хозяйственную жизнь до самых мелочей, проводят конкурсы по выбору управляющих компаний, выбирают места для нестационарной торговли — палаток и ларьков, составляют первичный список объектов и дорог, нуждающихся в капремонте. Конкретнее:
- Организовывает уборку и зачистку вверенных ей территорий района, облагораживание территорий государственных учреждений, осуществляет мониторинг и качественную проверку за состоянием улиц.
- Полностью контролирует вывоз бытового мусора — это значит, что в полномочия входит оснащение контейнерами и уборочными машинами.
- Составляет списки потребностей, которые нужно финансировать. Сюда можно отнести закупку тех же контейнеров, инструментов, детских площадок, покрытий и так далее.
- Отвечает за готовность к эксплуатации домов, придомовой части, энерго- и теплосетей. Обычно это сезонные проверки и ремонтные работы.
- Несет ответственность за дороги и несанкционированные парковки, отвечает за надписи на стенах, за сугробы и т. д.
- Напрямую контролирует деятельность управляющих компании и служб ЖКХ.
- Так что, например, если после сезонных работ по замене труб сотрудники лишь зарыли яму землей и покинули место работы, именно в управу можно пожаловаться на разрушенный газон, ограждения и клумбы.
Замятин отмечает, что формально жители никак не могут повлиять на главу управы и не могут его уволить или избрать нового. Главу управы назначает мэр Москвы, поэтому, по словам депутата, жители могут повлиять на главу управы только раз в пять лет, когда избирают мэра столицы.
Что не находится в ведении главы управы:
- Работа бюджетных учреждений, которые подчинены другим ветвям правительства Москвы
- Медицинские учреждения: управа не будет ни в каком виде заниматься вопросами поликлиник, роддомов, больниц
- Глава управы не может вмешиваться в жизнь школ, колледжей, а также федеральных ведомств и всяческих органов
Все вышеперечисленное — правительство, префектуры и управы — это органы государственной власти, а муниципальные депутаты — это местное самоуправление.
Александр Замятин в лекции об устройстве власти в Москве предлагает так оценить, каковы полномочия органов местного самоуправления: 99,4% бюджета Москвы (это 3,15 трлн рублей) распределяют именно органы государственной власти. Остальные деньги распределяются между всеми районами Москвы и во многом тратятся на функционирование аппарата органов местного самоуправления (МСУ).
Полномочия:
- Депутаты утверждают список дворов для проведения работ по благоустройству, который вносит глава управы. При этом решается, что конкретно будет сделано и сколько денег на это потратит управа. Установка жителями шлагбаумов во дворах тоже в ведении местных депутатов. Жители подают в Совет депутатов план установки шлагбаума — депутаты согласуют
- Утверждают перечень домов, которые будут капитально отремонтированы за бюджетный счет, подписывают акты начала и завершения работ по ремонту домов и благоустройству территорий, могут контролировать ход этих работ
- Принимают решения о размещении торговых палаток и летних кафе, ярмарок выходного дня, строительстве церквей и объектов площадью меньше 1500 кв. м, возводимых за счет частных лиц
- Раз в год заслушивают отчет главы районной управы о результатах деятельности управы и могут выразить ему недоверие. Если на Совете депутатов не менее 2/3 депутатов проголосуют за выражение недоверия, этот документ отправится мэру Москвы, конечное решение будет за ним.
- К компетенции депутатов не относятся стройки в районе, платные парковки, общественный транспорт, регламент уборки территории (применение реагентов, покос газонов и уборка листвы)
Муниципальное собрание депутатов заседает один раз в месяц. В остальное время депутаты должны встречаться с местными жителями, решать проблемы района и своих избирателей. За деньги, на постоянной основе, может работать только 10 процентов от численного состава депутатского корпуса. Обычно зарплату получает председатель совета депутатов. У представителей местного самоуправления есть одна льгота: бесплатный проезд на общественном транспорте.
Муниципальный депутат может написать запрос в органы власти, и ему обязаны дать ответ в течение 30 дней — как и обычному гражданину. В теории, депутатский запрос весомей, ведь за каждым депутатом стоят его избиратели.
У совета депутатов нет ни полномочий, ни денег на развитие района. У местного самоуправления есть бюджет, по которому ежегодно проводятся публичные слушания в районе. Доходы районного бюджета составляют отчисления с подоходного налога всех жителей района. Они, как уже было сказано, идут в основном на функционирование совета депутатов и самого аппарата, заработную плату муниципальным служащим аппарата совета депутатов. Это примерно 85 процентов расходов бюджета. Деньги на развитие района приходят через управу.
Мундепов также выбирают жители Москвы в каждом районе на пять лет, следующие выборы — в 2022 году.
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