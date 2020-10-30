Попытки решить частную проблему, изменить мир вокруг себя или даже заняться низовым активизмом могут столкнуться с недостатком информации: с чего начать, куда идти, кто поможет? Рассказываем, как добиться своего на уровне подъезда, дома, района и города. Это справочный материал, который будет дополняться. Он создан при поддержке клуба друзей «Зеленоград.ру».
Самое первое — узнайте, кто старший по дому/подъезду, когда и по какому поводу ближайшее голосование собственников. Не пропускайте эти голосования и обсуждения.
Познакомьтесь с соседями, найдите или сами создайте соседский чат: так вы сможете быстро обмениваться информацией о жизни в доме и координировать совместные действия. Еще вступите в группы в соцсетях, которые у «Зеленоград.ру» есть для каждого микрорайона.
Если видите сломанную скамейку, опасную детскую площадку, неубранный мусор или другой непорядок, не проходите мимо: сфотографируйте и сообщите об этом в управляющую компанию (телефон 8-495-539-53-53), на портал «Наш город» или старшему по дому, если не поможет — в префектуру, прокуратуру, мэрию или обращайтесь в нашу в редакцию.
Важно перестать терпеть проблемы — многие из них можно решить, причем некоторые довольно быстро.
У каждого района есть несколько муниципальных депутатов. По отдельности у них немного полномочий (например, они могут составить депутатский запрос в органы власти, и на него обязаны ответить). К каждому из них можно записаться на прием, задать вопросы и рассказать о своих проблемах, предложить пути решения.
График приема для района Крюково здесь, для Матушкино, для Силино, для района Савелки здесь, для Старого Крюково здесь. Также можно прийти на прием к префекту Зеленограда. Сейчас из-за режима повышенной готовности прием приостановлен, но когда-нибудь это обязательно закончится. Записаться на встречу можно по телефонам 8-495-957-91-51; 8-495-957-91-45 или в кабинете 102 в здании префектуры на Центральном проспекте, 1.
Если вам чего-то не хватает в своем районе (детской площадки, спортивной площадки, зон отдыха), можно спросить префектуру, возможно ли все это добавить. Зачастую чиновники не знают, чего люди хотят на самом деле, им важна обратная связь, поэтому именно ваше обращение может изменить их решение.
Важно понимать, что первый отказ ещё не значит, что у вас ничего не получилось. Это просто повод сделать следующий шаг. Отказали в управе — напишите в префектуру, отказали там — напишите в мэрию. Часто у администрации есть резервы, которые используют как раз для решения проблем тех, кто активно добивается своего.
Участвуйте во всех голосованиях, которые предлагает мэрия: на портале «Активный гражданин», по программам «Мой район», благоустройства дворовых территорий (предлагайте свои идеи), публичных слушаниях по проектам строительства.
Можно стать активистом или волонтером: например, «Совет отцов Зеленограда» инспектирует микрорайоны города на опасные для детей участки, строительные площадки, открытые люки. А в культурном центре «Доброволец» можно помочь провести социальные мероприятия и праздники в городе.
В Мосгордуме у Зеленограда есть свой депутат Андрей Титов. У него тоже есть приемные дни для общения с горожанами, он также может направить выше депутатский запрос или — если проблема будет серьезной и массовой — внести в думу законопроект для ее решения. Например, уже второй год Титов пытается получить субсидии для льготного проезда зеленоградцев по М-11 на работу в Москву.
Погрузиться в тему управления на местах, разбираться глубже в темах финансирования и управления можно в Школе местного самоуправления, которую организовали московские независимые депутаты, юристы и политологи. Цель проекта — дать возможность локальным активистам и просто неравнодушным гражданам стать местными политиками и депутатами. Еще о различных проектах и лекциях можно узнавать в группе «Душевная Москва. Зеленоград».
И, конечно, стоит посещать все выборы: муниципальных депутатов, мэра и депутатов Мосгордумы.
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