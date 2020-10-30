На уровне района

У каждого района есть несколько муниципальных депутатов. По отдельности у них немного полномочий (например, они могут составить депутатский запрос в органы власти, и на него обязаны ответить). К каждому из них можно записаться на прием, задать вопросы и рассказать о своих проблемах, предложить пути решения.

График приема для района Крюково здесь, для Матушкино, для Силино, для района Савелки здесь, для Старого Крюково здесь. Также можно прийти на прием к префекту Зеленограда. Сейчас из-за режима повышенной готовности прием приостановлен, но когда-нибудь это обязательно закончится. Записаться на встречу можно по телефонам 8-495-957-91-51; 8-495-957-91-45 или в кабинете 102 в здании префектуры на Центральном проспекте, 1.

Если вам чего-то не хватает в своем районе (детской площадки, спортивной площадки, зон отдыха), можно спросить префектуру, возможно ли все это добавить. Зачастую чиновники не знают, чего люди хотят на самом деле, им важна обратная связь, поэтому именно ваше обращение может изменить их решение.

Важно понимать, что первый отказ ещё не значит, что у вас ничего не получилось. Это просто повод сделать следующий шаг. Отказали в управе — напишите в префектуру, отказали там — напишите в мэрию. Часто у администрации есть резервы, которые используют как раз для решения проблем тех, кто активно добивается своего.

Участвуйте во всех голосованиях, которые предлагает мэрия: на портале «Активный гражданин», по программам «Мой район», благоустройства дворовых территорий (предлагайте свои идеи), публичных слушаниях по проектам строительства.

Можно стать активистом или волонтером: например, «Совет отцов Зеленограда» инспектирует микрорайоны города на опасные для детей участки, строительные площадки, открытые люки. А в культурном центре «Доброволец» можно помочь провести социальные мероприятия и праздники в городе.