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Экс-главу Андреевки выдвинули кандидатом в депутаты Государственной Думы от КПРФ. Основой его программы будет «наведение порядка в ЖКХ» 10.02.2021 ZELENOGRAD.RU

КПРФ рекомендует выдвинуть кандидатом от 207-го избирательного округа, куда входит и Зеленоград, Ивана Ульянченко — он возглавлял Андреевку в 2018—2019 годах. Ранее он не прошёл в Мосгордуму. Ульянченко намерен, если станет депутатом, прежде всего решать проблемы ЖКХ.

Ивану Ульянченко 34 года, он член КПРФ. Живет в Зеленограде (ранее в Алабушево), в районе Крюково. Занимается ЖКХ-обслуживанием объектов коммерческой недвижимости. С 2013 года был депутатом городского поселения Андреевка. Будучи главой поселения, находился в оппозиции к администрации Солнечногорского района и был против создания городского округа Солнечногорск. После упразднения местного самоуправления в районе участвовал в выборах в Мосгордуму от Зеленограда. По результатам голосования занял второе место и не прошел в городской парламент — не хватило менее двух тысяч голосов.

«Основой моей программы будет наведение порядка в ЖКХ, — ответил „Зеленоград.ру“ на вопрос об основных тезисах своей программы Ульянченко. — В России дважды в год поднимают тарифы на жилищно-коммунальные услуги, несмотря ни на кризисы, ни на пандемию. В 2019 году глава ФАС [федеральной антимонопольной службы] Игорь Артемьев заявил, что россияне переплачивают за большинство услуг более чем вдвое! Будем бороться с этим на законодательном уровне. Буду добиваться заморозки цен на ресурсы. Пора прекратить эту порочную практику».

Выборы в Думу пройдут 19 сентября. В избирательный округ 207 Москвы, кроме зеленоградских районов, входят районы Ховрино, Северное Тушино, Куркино, Войковский, Головинский, Левобережный и Молжаниновский.

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Проголосовали бы за Ульянченко, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 80 человек
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Метки:
выборы, ульянченко иван, госдума
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Обсуждение
Александр Полянский
Вчера, 15:29
мутный тип, не понятна его связь с Зеленоградом (помимо желания зеленоградскими голосами избраться в ГД)
Иван Баринов
Вчера, 16:14
Ну вот, к примеру у Титова связь с Зеленоградом более прозрачна, но все-равно он в едро ушел, причем очень красиво.
Этот более оппозиционно-настроенный кандидат, и показал себя в деле.
Если вы не хотите за ер, то больше и не за кого. Если за ер - то там все-равно за кого.
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