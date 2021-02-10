Ивану Ульянченко 34 года, он член КПРФ. Живет в Зеленограде (ранее в Алабушево), в районе Крюково. Занимается ЖКХ-обслуживанием объектов коммерческой недвижимости. С 2013 года был депутатом городского поселения Андреевка. Будучи главой поселения, находился в оппозиции к администрации Солнечногорского района и был против создания городского округа Солнечногорск. После упразднения местного самоуправления в районе участвовал в выборах в Мосгордуму от Зеленограда. По результатам голосования занял второе место и не прошел в городской парламент — не хватило менее двух тысяч голосов.



«Основой моей программы будет наведение порядка в ЖКХ, — ответил „Зеленоград.ру“ на вопрос об основных тезисах своей программы Ульянченко. — В России дважды в год поднимают тарифы на жилищно-коммунальные услуги, несмотря ни на кризисы, ни на пандемию. В 2019 году глава ФАС [федеральной антимонопольной службы] Игорь Артемьев заявил, что россияне переплачивают за большинство услуг более чем вдвое! Будем бороться с этим на законодательном уровне. Буду добиваться заморозки цен на ресурсы. Пора прекратить эту порочную практику».

Выборы в Думу пройдут 19 сентября. В избирательный округ 207 Москвы, кроме зеленоградских районов, входят районы Ховрино, Северное Тушино, Куркино, Войковский, Головинский, Левобережный и Молжаниновский.