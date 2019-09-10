— Что больше всего повлияло на ваше поражение и победу вашего оппонента?

— В течении дня делали срезы по результатом опросов на выходе с участков, экзит-поллы, по которым было видно, что я лидирую. Но результаты экзит-поллов не учитывают тех, кто голосует на дому. А их «обработали» соцработники (пример). Видно, что на участках, где много надомников, побеждал Титов.

Ещё ему победу обеспечили политтехнологи, которые поставили эту старшую по подъезду [Ольгу Жагину] от «Коммунистов России». Жители, которые хотели голосовать именно за представителя компартии, видели Жагину первой в списке, как представителя партии с похожим названием, и голосовали за неё.

Ещё был прямой подкуп избирателей в виде приезда Собянина в Зеленоград и объявления именно в Зеленограде, что не работающим пенсионерам поднимут пенсию на 2 тысячи рублей.

Ну и «ноу-хау» в виде электронного голосования.

— Были ли нарушения в ходе голосования? Если да, поданы ли жалобы?

— Нарушения были в том, как голосовали надомники. Больше серьезных нарушений не было. Не знаю пока, буду ли оспаривать результаты — проконсультируюсь с юристами. Электронное голосование попробовать отбить через суд можно, но общий результат это не изменит.

— Почему вы выиграли в районе Крюково (в «новом городе») и проиграли в «старом»?

— Тоже думал об этом. Почему Крюково за меня? Может потому, что учился в 15 микрорайоне, может быть потому что Андреевка рядом и в Крюково слышали о том, что я сделал, когда работал главой этого поселения.

— Какие дальнейшие планы в политике?

— Я не оставляю темы по мусоросжигательному заводу и комплексу по переработке отходов. Сейчас отдохну неделю-другую и продолжим серию пикетов по этой тематике.