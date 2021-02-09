«К сожалению, я узнала о законопроекте поздно, когда он уже был принят в первом чтении. В поисковых системах смогла найти только фамилию нашего депутата. Никаких контактов. Даже на прошедших выборах было сложно найти хоть какую-то информацию о том, кого выбираем. Но все-таки мне удалось найти форму связи с депутатом Ириной Белых, чем я и воспользовалась», — говорит Елена.

В своем обращении депутату Елена использовала аргументы из петиции против этого законопроекта (на момент публикации её подписали 209 тысяч человек). Но ей важно было показать, что и среди избирателей Белых есть люди, которым небезразлична эта проблема.

В ответе пара предложений по существу, но Елена и не рассчитывала на подробный ответ. Зато в ответе депутат фактически признаёт, что её законопроект сырой и пишет о необходимости его «существенной доработки», чтобы «исключить возможность» ограничения просветительской деятельности.

Елена считает, что зеленоградцы должны активнее обращаться непосредственно к нашему депутату. «Мне вообще кажется, что депутаты должны быть такой службой техподдержки — собирать проблемы пользователей (избирателей), систематизировать их и улучшать правила работы системы. Поэтому пользователям стоит активнее давать обратную связь по продукту».

Обратиться со своими проблемами непосредственно к нашему депутаты в Госдуме вы можете с её страницы, нажав кнопку «Создать обращение». Ответ должен прийти в течение 30 дней. Ближайшие выборы в Госдумы должны пройти 19 сентября.