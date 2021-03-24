2
Все старшеклассники Зеленограда получили от нашего депутата в Госдуме буклеты с информацией о поступлении. Это за полгода до очередных выборов 24.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Все ученики 8-11 классов в Зеленограде получили буклеты со списком востребованных направлений обучения и популярных вузов Москвы. К каждому буклету прилагался конверт, на котором в имени отправителя указана депутат Госдумы от Зеленограда Ирина Белых. Это произошло за полгода до очередных выборов в Госдуму.

Об этом сообщил в фейсбуке директор школы 853 Анатолий Ващилин. Он написал, что до него «на протяжении несколько дней доходят положительные отклики от коллег, родителей и учеников о том, какая важная, актуальная и доступная информация была вручена каждому ученику. Очень приятно, что Ирина Викторовна принимает самое активное участие в жизни школ и вносит весомый вклад в воспитание и развитие подрастающего поколения». Другой учитель из этой школы Анна Анацкая также на своей странице поблагодарила Белых «за предоставленную информацию».

Вся информация на депутатском буклете открыта и легко доступна в интернете. Почему педагоги и сотрудники школ не могли без помощи депутата рассказать ученикам о нужных для поступления документах и востребованных профессиях, непонятно.

Кроме того, Белых желает старшеклассникам удачи на экзаменах. Приходит ли такое пожелание каждый год или только перед выборами, неизвестно. С чем связано решение сделать такие буклеты для всех старшеклассников перед выборами и чья это была инициатива (было ли это желание самой Белых, или запрос исходил от школ, учеников или родителей), тоже неизвестно. Также нет информации, кто финансировал производство и распространение буклетов.

«Зеленоград.ру» на момент подготовки публикации не удалось связаться с Ириной Белых: в открытом доступе нет ее контактов, а помощница депутата, к которой обратилась редакция, сказала, что в ее обязанности не входит общение с прессой. В московском офисе «Единой России» сказали, что передадут Белых вопросы, но на момент публикации ответы не были получены. Мы направим соответствующий запрос в департамент образования.

Ирина Белых стала депутатом Госдумы шестого созыва в октябре 2013 года (тогда ей передали вакантный мандат другого депутата), тогда она занимала пост заместителя председателя комитета ГД по делам национальностей. В 2016 ее избрали депутатом седьмого созыва от 207-го Ховринского одномандатного округа Москвы. По итогам голосования она набрала 34,36%.

Член фракции «Единая Россия», входит в комитет ГД по государственному строительству и законодательству. В числе последних законопроектов, в разработке которых Ирина Белых принимала участие, нашумевший закон о просветительской деятельности: ее надо зарегулировать, потому что «антироссийские силы» под видом просвещения занимаются в школах и вузах пропагандой и дискредитируют российские власти. О том, почему российское научное сообщество было против этого закона, можно прочитать здесь. Также Белых работала над поправками в закон об иностранных агентах.

Читайте также
«Депутат должен быть службой техподдержки». Как жительница Зеленограда требует от нашего депутата в Госдуме не голосовать за вредный закон

В сентябре 2021 года пройдут выборы в Государственную думу восьмого созыва. Депутаты избираются сроком на пять лет.

Читайте также
Стартовал набор наблюдателей на выборах в Госдуму в сентябре. Как туда записаться
Является ли распространение таких буклетов предвыборной агитацией?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовал 61 человек
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
выборы, школа, Белых Ирина, ващилин анатолий, сюжет: выборы в госдуму 2021
Реклама
Реклама
Обсуждение
Сергей Пшеничников
6 часов назад
Долго крутил словарь русского языка и УК РФ. Но всё же смог сформулировать свою короткую, в 2 слова, мысль.
Итак,
Я требую выгнать эту из этого. Эти оскорбляют меня самим фактом своего существования, ибо только пакостят, прикрываясь моими интересами.
Иван Баринов
2 часа назад
Просто некоторые Эти - староверы: Как показало Тогда - сейчас уже Ходить не обязательно, все автоматизировано. Да и надеюсь, у школьников, которые Ходят с 18-ти, выработается стойкое отвращение к символике Этих, как и другим непонятным урокам.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Бульвар в глубине 11-го микрорайона ждет масштабное благоустройство. Началась разработка концепции Новости
«Сады лишними не бывают». Два года длится ремонт в детском саду 9 микрорайона — сроки окончания неизвестны Истории
Большинство жителей высказались против строительства регбийного стадиона рядом с их двором. Но всем наплевать: от управы до депутата. Кажется, у каждого есть личный интерес игнорировать мнения людей Истории
На станции Крюково начались работы по реконструкции: разбирают палатки, со стороны «старого» города будут сносить платформу и убирать кассы Новости
Бизнес-центр «Серебряный кит» на улице Гоголя — что внутри? Партнерский материал
Все старшеклассники Зеленограда получили от нашего депутата в Госдуме буклеты с информацией о поступлении. Это за полгода до очередных выборов Новости
Как тротуар для пешеходов превратился в дорогу для машин. Непродуманное строительство в 3-м микрорайоне привело к транспортному коллапсу Истории
Жители нового ЖК на Кутузовском шоссе просят сделать у них остановку автобуса 400 Т. Сейчас их дети ходят в школу по проезжей части Истории
Симфоническая сказка «Черная курица» — 11 апреля в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
Номера маршрутов некоторых автобусов превратились в нечитаемое светящееся пятно Новости
Электросчетчики бесплатно заменят до конца года в 220 домах. Вот адреса и график работ Новости
Большой игровой фестиваль — 27 и 28 марта в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
Пятерых человек спасли из дыма во время пожара в 15-м микрорайоне Новости
Автосервис бесплатно поможет водителям, попавшим в беду на дороге: заправят, прикурят, вытащат, отбуксируют, откроют дверь и заменят колесо Новости
Из мусоропровода в доме 20-го микрорайона два часа доставали ковер. Его засунули туда жильцы Новости
Розыгрыш билетов на спектакль «Женитьба Бальзаминова». Клуб друзей Зеленоград.ру и театр «Ведогонь» приглашают Новости
Голубятню «с петухами» в 9 микрорайоне перенесут подальше от стройки. Хотели снести, но за неё вступились жители Новости
Планы по сплошной санитарной вырубке рядом с Зеленоградом проверит Рослесхоз. При этом поиск подрядчика на эти работы уже дважды проваливался — никто не пришёл Новости
Жительница второго микрорайона создала петицию за пересмотр планов его застройки и замену онлайн обсуждения очным Новости
«Если все клиники откажут, животное усыпят или выбросят». Что не так с законопроектом о запрете подрезать кошкам когти, который единогласно приняла Мосгордума Истории
Мэрия задним числом провела общественные обсуждение строительства уже построенного цеха на зеленоградских очистных сооружениях Новости
Эко-гастроном «Три морковки» открылся на Заводской улице недалеко от станции Крюково. Смотрите ассортимент и цены Истории
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру