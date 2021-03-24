Все ученики 8-11 классов в Зеленограде получили буклеты со списком востребованных направлений обучения и популярных вузов Москвы. К каждому буклету прилагался конверт, на котором в имени отправителя указана депутат Госдумы от Зеленограда Ирина Белых. Это произошло за полгода до очередных выборов в Госдуму.
Об этом сообщил в фейсбуке директор школы 853 Анатолий Ващилин. Он написал, что до него «на протяжении несколько дней доходят положительные отклики от коллег, родителей и учеников о том, какая важная, актуальная и доступная информация была вручена каждому ученику. Очень приятно, что Ирина Викторовна принимает самое активное участие в жизни школ и вносит весомый вклад в воспитание и развитие подрастающего поколения». Другой учитель из этой школы Анна Анацкая также на своей странице поблагодарила Белых «за предоставленную информацию».
Вся информация на депутатском буклете открыта и легко доступна в интернете. Почему педагоги и сотрудники школ не могли без помощи депутата рассказать ученикам о нужных для поступления документах и востребованных профессиях, непонятно.
Кроме того, Белых желает старшеклассникам удачи на экзаменах. Приходит ли такое пожелание каждый год или только перед выборами, неизвестно. С чем связано решение сделать такие буклеты для всех старшеклассников перед выборами и чья это была инициатива (было ли это желание самой Белых, или запрос исходил от школ, учеников или родителей), тоже неизвестно. Также нет информации, кто финансировал производство и распространение буклетов.
«Зеленоград.ру» на момент подготовки публикации не удалось связаться с Ириной Белых: в открытом доступе нет ее контактов, а помощница депутата, к которой обратилась редакция, сказала, что в ее обязанности не входит общение с прессой. В московском офисе «Единой России» сказали, что передадут Белых вопросы, но на момент публикации ответы не были получены. Мы направим соответствующий запрос в департамент образования.
Ирина Белых стала депутатом Госдумы шестого созыва в октябре 2013 года (тогда ей передали вакантный мандат другого депутата), тогда она занимала пост заместителя председателя комитета ГД по делам национальностей. В 2016 ее избрали депутатом седьмого созыва от 207-го Ховринского одномандатного округа Москвы. По итогам голосования она набрала 34,36%.
Член фракции «Единая Россия», входит в комитет ГД по государственному строительству и законодательству. В числе последних законопроектов, в разработке которых Ирина Белых принимала участие, нашумевший закон о просветительской деятельности: ее надо зарегулировать, потому что «антироссийские силы» под видом просвещения занимаются в школах и вузах пропагандой и дискредитируют российские власти. О том, почему российское научное сообщество было против этого закона, можно прочитать здесь. Также Белых работала над поправками в закон об иностранных агентах.
В сентябре 2021 года пройдут выборы в Государственную думу восьмого созыва. Депутаты избираются сроком на пять лет.
Итак,
Я требую выгнать эту из этого. Эти оскорбляют меня самим фактом своего существования, ибо только пакостят, прикрываясь моими интересами.