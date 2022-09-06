Хотя большинство районных проблем имеют мало отношения к большой политике, всё же местные депутаты одобряют кандидатов на пост мэра Москвы, а это уже политическое решение и могут принимать важные политические заявления. Поэтому, если вы разделяете идеологию определенной партии, хорошей стратегией будет искать в бюллетене её кандидатов. В каждом округе есть кандидаты «Единой России», КПРФ, почти в каждом — партии «Новые люди», есть несколько кандидатов от партий СЗРП и ЛДПР.

Очень много кандидатов партии «Коммунисты России», но надо не путать их с КПРФ. Практически все кандидаты «Коммунистов России» — странные люди, в соцсетях поддерживающих «Единую Россию» или живущие в других городах. В общем, похоже, эта партия используются, чтобы запутать вас и отобрать немного голосов у КПРФ.

При этом надо понимать, что часть кандидатов, идущих от партий, не разделяют её идеологию, а просто используют партию для удобства ведения кампании и привлечения дополнительных голосов сторонников конкретной партии. Поэтому при выборе районного депутата стратегия вроде «никогда не проголосую за коммуниста» может быть ошибочна. Коммунист в местном совете может быть в первую очередь независимым от мэрии представителем своих избирателей, а не идеологически заряженным партийцем.