С 9 по 11 сентября пройдет голосование на выборах местных депутатов. В каждом избирательном бюллетене будет 10-20 человек, из которых надо выбрать не больше пяти. Мы разработали четыре простые стратегии, которые помогут определиться с выбором во время голосования. А в конце — бонус для тех, кто не нашёл подходящего варианта.
Это просто. Последние пять лет все места в зеленоградских муниципалитетах у провластных депутатов. Поэтому, если вам нравится, что происходит в вашем районе и как работали ваши депутаты, то самая верная стратегия сохранения статус-кво — проголосовать за кандидатов, выдвинутых «Единой Россией» или избирательным объединением «Мой район». В каждом избирательном округе у них есть по пять кандидатов — просто ищите их в бюллетене.
В большинстве своём это прекрасные люди, профессионалы, но почти все они работают на руководящих должностях в государственных бюджетных учреждениях и фактически зависимы от исполнительной власти. Поэтому возникновение конфликта интересов между сохранением своей работы и представлением интересов своих избирателей — вопрос времени.
Хотя большинство районных проблем имеют мало отношения к большой политике, всё же местные депутаты одобряют кандидатов на пост мэра Москвы, а это уже политическое решение и могут принимать важные политические заявления. Поэтому, если вы разделяете идеологию определенной партии, хорошей стратегией будет искать в бюллетене её кандидатов. В каждом округе есть кандидаты «Единой России», КПРФ, почти в каждом — партии «Новые люди», есть несколько кандидатов от партий СЗРП и ЛДПР.
Очень много кандидатов партии «Коммунисты России», но надо не путать их с КПРФ. Практически все кандидаты «Коммунистов России» — странные люди, в соцсетях поддерживающих «Единую Россию» или живущие в других городах. В общем, похоже, эта партия используются, чтобы запутать вас и отобрать немного голосов у КПРФ.
При этом надо понимать, что часть кандидатов, идущих от партий, не разделяют её идеологию, а просто используют партию для удобства ведения кампании и привлечения дополнительных голосов сторонников конкретной партии. Поэтому при выборе районного депутата стратегия вроде «никогда не проголосую за коммуниста» может быть ошибочна. Коммунист в местном совете может быть в первую очередь независимым от мэрии представителем своих избирателей, а не идеологически заряженным партийцем.
Пожалуй, самая лучшая стратегия — голосовать за кандидата, которого вы знаете лично или рекомендованного знакомыми, мнению которых вы доверяете. Здесь важно не путать личное знакомство или рекомендацию с аргументами вроде «знакомая фамилия, вроде я что-то про него слышал». Слышать вы могли фамилию кандидата — директора школы или главврача поликлиники, но это не значит, что они будут хорошими депутатами. Кроме того, иногда в бюллетень специально включают кандидата-спойлера — с такой же или схожей фамилией, чтобы вас запутать. Точно запомните или запишите имя и фамилию вашего кандидата, запомните ещё какие-нибудь его данные.
Ставить все пять отметок необязательно — можете отметить только одного своего достойного кандидата.
На этих выборах нет организованной группы оппозиционных кандидатов. Но в каждом округе есть хотя бы один человек, который не является зависимым от мэрии и соответствует хотя бы одному из следующих принципов:
- ведет хоть какую-то избирательную кампанию
- заявляет о желании что-то менять в своем районе
- ведет какую-либо полезную для местных жителей деятельность
- независим или состоятелен в профессиональном плане
- активен в деятельности какой-либо оппозиционной партии
Соответствие этим критериям — не гарантия качества. Но люди с этими характеристиками с большей вероятностью будут хорошими депутатами и смогут обеспечить какие-то перемены (не обязательно в лучшую сторону), чем административно-зависимые кандидаты «Единой России» и «Моего района», а также кандидаты, ни в чем вышеперечисленном не замеченные, откровенно странные и имеющие исчезающие шансы на победу.
Вообще, кандидатов на этих выборах очень мало и подходящих под эти критерии удалось найти меньше 30 человек (при том, что мест в местных советах — 50). Вот их список, разбитый по избирательным округам.
Крюково-1
- Грачев Михаил Вячеславович
- Казакова Юлия Сергеевна
- Картавцев Леонид Юрьевич
- Марченко Надежда Николаевна
Крюково-2
- Михайлов Павел Михайлович
- Редин Александр Александрович
- Сорокин Сергей Александрович
- Трещеткин Александр Юрьевич
Матушкино-1
- Венедиктов Александр Викторович
- Виноградова Ирина Петровна
- Должкевич Евгений Александрович
- Минаков Илья Владимирович
Матушкино-2
- Полякова Светлана Григорьевна
Савёлки-1
- Хвостик Павел Михайлович
Савёлки-2
- Антропов Юрий Владимирович
- Арутюнян Геворик Спандарович
- Жижин Петр Филиппович
- Калямин Сергей Борисович
Силино-1
- Елизаров Кирилл Дмитриевич
- Козин Владимир Андреевич
- Невежина Светлана Александровна
- Орленко Александр Сергеевич
Силино-2
- Кутузов Олег Алексеевич
Старое Крюково-1
- Головачев Владимир Николаевич
- Епифанов Виталий Викторович
- Стебунова Наталия Владимировна
Старое Крюково-1
- Лёвин Артем Борисович
- Токарева Анна Сергеевна
- Филатов Сергей Геннадьевич
Это обещанный бонус. Если вам не подошла ни одна из четырех стратегий — не беда, их можно как угодно комбинировать или придумать свою собственную. Есть только три стратегии, которых надо в любом случае избегать.
«Запасаюсь попкорном» — голосовать не пойду, всё равно от моего голоса ничего не зависит, но посмотрю, что получится в итоге. На самом деле это не так, на местных выборах для победы нужно всего несколько сот голосов, поэтому каждый голос может иметь решающее значение. Например, в 2012 году в районе Щукино один депутат выиграл с перевесом в 12 голосов. Из-за этого «Единая Россия» потеряла в Щукино большинство.
«Выборы, выборы, кандидаты п…» — тоже плохой выбор. Идеальных кандидатов не существует. Как говорила гоголевская Агафья Тихоновна, «если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому ещё дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась». Хороший депутат — это представитель ваших интересов, а не супермен или принц на белом коне. А неудачно выбранного депутата через пять лет можно заменить.
«Мне некогда» — это разновидность варианта «от моего голоса ничего не зависит». Выше уже писали, что это не так. Тем более, в этот раз выборы идут три дня, есть электронное голосование — точно можно успеть.
Спасибо мессенджеру Telegram за стикеры с котиками. Подписывайтесь на канал @zelenogradru в телеграме, чтобы не пропускать важные новости