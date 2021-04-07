Прокуратура: тренажёры безопасны

«Прокуратура приходила фотографировать тренажёры. Взяли документацию у школы на них и все разрешения. Будут разбираться», — сообщил наш источник после публикации.

Разобрались довольно быстро: «несчастный случай, нарушение детьми техники безопасности, проведена проверка, тренажёры исправны».

Мы спросили: «То есть прокуратура закончила проверку и дальнейших действий не будет?» Нам ответили: «Да, выезжали на место, убедились, что тренажёры безопасны и соответствуют предъявляемым требованиям, просто ребёнок неправильно им воспользовался».

После этого ответа много вопросов: что именно указывает на безопасность этих тренажёров? Был бы это единичный случай, но дети травмируются массово, причём на протяжении минимум пяти лет. Может, всё-таки что-то изначально не так с конструкциями, и дело не в неправильном использовании? И что, собственно, проверяли: соответствуют ли установленные тренажёры тем, что указаны в документах или реальную безопасность? Какие меры приняты для того, чтобы другие дети в дальнейшем не получили подобные или хуже травмы на этих конструкциях? Почему на территории школы стоит конструкция, не предназначенная для детей?

То, что причина травмы — неправильное использование уличного тренажера, не всегда мешает принять меры. Например, в 2015 году в Барнауле тренажер отрубил ребенку часть пальца и в Следственном комитете в числе нарушений отмечали отсутствие предупреждений об опасности попадания пальцев между подвижными частями тренажера и свободный доступ к нему. Тогда тренажеры демонтировали.