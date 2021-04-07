В конце марта двое зеленоградских детей получили страшные травмы на уличных тренажёрах: одному ребёнку отрубило часть пальца, другому палец раздробило. После публикации «Зеленоград.ру» об этих происшествиях выяснилось, что подобные травмы происходят уже много лет. Однако прокуратура после молниеносной проверки посчитала, что тренажёры безопасны, а городские чиновники снова закупают их, чтобы ставить во дворы.
«Прокуратура приходила фотографировать тренажёры. Взяли документацию у школы на них и все разрешения. Будут разбираться», — сообщил наш источник после публикации.
Разобрались довольно быстро: «несчастный случай, нарушение детьми техники безопасности, проведена проверка, тренажёры исправны».
Мы спросили: «То есть прокуратура закончила проверку и дальнейших действий не будет?» Нам ответили: «Да, выезжали на место, убедились, что тренажёры безопасны и соответствуют предъявляемым требованиям, просто ребёнок неправильно им воспользовался».
После этого ответа много вопросов: что именно указывает на безопасность этих тренажёров? Был бы это единичный случай, но дети травмируются массово, причём на протяжении минимум пяти лет. Может, всё-таки что-то изначально не так с конструкциями, и дело не в неправильном использовании? И что, собственно, проверяли: соответствуют ли установленные тренажёры тем, что указаны в документах или реальную безопасность? Какие меры приняты для того, чтобы другие дети в дальнейшем не получили подобные или хуже травмы на этих конструкциях? Почему на территории школы стоит конструкция, не предназначенная для детей?
То, что причина травмы — неправильное использование уличного тренажера, не всегда мешает принять меры. Например, в 2015 году в Барнауле тренажер отрубил ребенку часть пальца и в Следственном комитете в числе нарушений отмечали отсутствие предупреждений об опасности попадания пальцев между подвижными частями тренажера и свободный доступ к нему. Тогда тренажеры демонтировали.
В комментариях нам пишут о других случаях травмирования детей на уличных тренажёрах. Самый ранний случай — на территории Дворца творчества в 2016 году.
«Я должна была дойти до прокуратуры, потому что „ходилка“ была опасна всегда, дети и до моего сына травмировались, но не дошла, — пишет наша читательница. — Жалею очень, хотя не верю, что был бы результат — безопасность детей. Поверьте, не всякий взрослый, проверив на себе, сразу поймёт масштаб бедствия от тренажёров-убийц».
Подобные травмы происходят не только в Зеленограде. Например, в 2014 году на сайте одного из продавцов оставлен отзыв: «Этот тренажер травмоопасен! Если раскачать его сильнее, то он ударяется металлической частью там, где держишься руками. Пальцы рук разбивает между двумя металлическими деталями».
По следам публикации «Зеленоград.ру» активисты Совета отцов проверили детские и спортивные площадки. В первую очередь посетили площадку с тренажёрами на территории школы 618, где ребёнку оторвало кончик пальца. Мы писали об отсутствии на площадках информационных щитов с предупреждением о потенциальной опасности тренажёров. «К сожалению, никто из ответственных должностных лиц никаких выводов не сделал, травмоопасный тренажёр стоит там же и в том же состоянии, предупреждающих табличек не установлено», — поделился с «Зеленоград.ру» отцовский патруль.
Активисты провели эксперимент, сымитировав ситуацию, при которой ребёнку отрубило часть пальца: взяли палку, приложили её к перекладине тренажёра, качнули штангу — хватило одного несильного толчка, чтобы она достигла максимальной амплитуды и ударилась о перекладину. Этого хватило, чтобы палку перерубило пополам, «а мог быть палец». «На видео видно, что такой тренажёр реально опасен, такие случаи с травмами бывают регулярно, проблема носит системный характер, но никто решать ее не хочет», — отмечают активисты.
Участники патруля огородили тренажёр и повесили предупреждение об опасности его использования.
Инспекция показала также, что в разных районах города установлены тренажёры с абсолютно идентичными конструктивными недостатками: они одинаково выходят из строя, конструкции теряют целостность в одних и тех же местах и становятся непригодными для использованиями и даже травмоопасными при дальнейшей эксплуатации.
Председатель общественного совета отцов Евгений Елагин направил письма в департамент образования Москвы и зеленоградскому прокурору с просьбой разобраться и решить проблему: произвести проверку состояния тренажеров на возможную травмоопасность, а также на наличие всех необходимых информационных щитов.
Ответов пока нет. Но сомнительно, что они будут отличаться от тех, что получил «Зеленоград.ру».
Как раз сегодня завершился прием заявок от потенциальных поставщиков очередной партии уличных тренажеров. Их поставят в зеленоградские дворы. В списке поставки как минимум один тренажер, неотличимый от тех, про которые уже известно — на них можно получить травму.
В ГОСТе на уличные тренажеры (которым якобы соответствует закупаемый тренажер) указано, что подвижные элементы не должны образовывать сдавливающих поверхностей, а при маятниковом движении угол отклонения от вертикали должен быть не более 55 градусов. Оба этих требования стандарта безопасности здесь, очевидно, не выполняются.
Примечательно, что даже в данных на сайтах продавцов есть кое-что подозрительное. В характеристиках отмечено, что «пользоваться тренажером могут взрослые, а в описании сказано, что подойдет для оснащения детских развлекательных учреждений, детских лагерей».
Очевидно, уже эти данные заставляют задуматься о достоверности всей документации, которую предоставляет производитель и которой удовлетворилась прокуратура.
Большинство участников нашего опроса считают, что риск травм можно минимизировать, если выбирать модели, безопасные даже при неправильном использовании.
Редакция «Зеленоград.ру» направит обращение в префектуру с просьбой исключить закупку тренажеров такого типа и проверить, что существующие безопасны на самом деле, а не по документам. Такое же обращение будет отправлено в прокуратуру. Вы также можете отправить такие обращения самостоятельно, сославшись на эту публикацию.