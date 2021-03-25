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Два зеленоградских школьника пострадали на уличных тренажёрах. Одному ребёнку отрезало палец 25.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Одиннадцатилетний мальчик лишился кончика пальца, а его ровеснице размозжило палец на уличных тренажёрах в разных районах Зеленограда. Оба ребёнка сейчас проходят послеоперационное лечение в столичной больнице. Такие тренажёры установлены по всему городу во дворах школ. При неправильном использовании детьми конструкции травмоопасны, но выяснилось это уже после того, как дети получили травмы.

Сначала думали — порезался. Оказалось, срезало часть пальца

После уроков у Володи (имя изменено) оставалось время погулять перед кружком игры на гитаре. В школьном дворе есть островок с тренажёрами, где дети, уже свободные от занятий, часто отдыхают целыми компаниями. Туда мальчик и отправился с другими учениками. Он раскачивался на штанге тренажёра, предназначенного для имитации ходьбы. Достигнув максимальной амплитуды, штанга, за которую он держался, ударилась о перекладину и отрубила оказавшийся между ними палец. Он так и остался на штанге.

Другие дети не растерялись и быстро отвели ребёнка в школу, к взрослым. Медсестра уже ушла, но медпункт открыли, чтобы оказать первую помощь пятикласснику. Из-за обильного кровотечения сначала подумали — просто сильно порезался. Сообщили маме Яне (имя изменено), вместе с ней думали сначала просто отправить ребёнка домой. Разглядев, что у него отсутствует часть пальца, сразу вызвали «скорую», сказали об этом маме.

Кто-то из детей вернулся на тренажёрную площадку и сфотографировал штангу с обрубком пальца. Знакомая перебросила фото маме, но та в шоке, пока бежала в школу к ребёнку, даже не могла рассмотреть и осознать, что там.

«Скорая» была уже на месте, когда Яна добралась до школы. К фельдшерской бригаде есть отдельные вопросы. Со слов Яны, она сказала медикам, что, наверное, нужно забрать с площадки отрезанную часть пальца: вот машина, вот площадка — два шага, на что ей ответили что-то вроде «Не надо, никто ничего пришивать не будет».

Потом в приёмном отделении больницы её спросят: «А где?» — «Ну вот сказали, что не надо». Там очень удивились и объяснили, что решение, надо или нет, может принять только оперирующий микрохирург, а задача «скорой» была забрать ампутированные ткани и доставить их в больницу вместе с пациентом. Яна вновь предложила: давайте вернусь заберу, но, к сожалению, время было упущено.

Ребёнка прооперировали только через восемь часов. Пришлось ждать своей очереди. Выяснилось, что на всю больницу одна рабочая операционная, рассказала «Зеленоград.ру» Яна. А тут привезли двух детей с перитонитом, которых надо было срочно спасать, и оторванный палец на этом фоне был как бы «лёгкой» травмой. Уехать из больницы хоть на какое-то время тоже не могли, потому что нужно было подписать с врачом документы — согласие на операцию, а врач всё время на операциях.

Пока ждали своей очереди на операцию, познакомились с сидевшими напротив сверстницей Володи и её мамой. Оказалось, они тоже из Зеленограда, и девочка тоже получила травму на одном из тренажёров во дворе другой школы. Девочке раздробило палец: фаланги, суставы. Даже после операции, где ей буквально собирали кости из осколков, угроза потери пальца не прошла. Это будет ясно в ближайшие дни.

«Сами виноваты»? Нет, тренажёры «по дешёвке»

«Зеленоград.ру» передал информацию в префектуру с вопросом, известно ли городской администрации об этих происшествиях, и с просьбой Яны предпринять меры, чтобы подобное не повторялось. Выяснилось, что официально сообщение о травме девочки звучит так: «[Такого-то числа] учащаяся начальной школы после уроков осталась гулять на спортивной площадке. В результате неосторожного обращения с уличным тренажёром девочка получила ушибленную травму фаланги левой кисти. Девочке была вызвана бригада скорой медицинской помощи».

То есть вопрос сводится к тому, что «сами виноваты».

Но мама одного из пострадавших детей уверена, что эти тренажёры сейчас никто не проверяет. «Это раньше была техника безопасности, всё проверялось, чтобы было нетравматично. А сейчас какое-нибудь ООО выигрывает тендер и ставит что подешевле по всему Зеленограду».

В префектуре сообщили, что «все МАФы [малые архитектурные формы] проверяются ежедневно с занесением записи в соответствующий журнал».

Посмотрите на состояние тренажёров — например, пластмассовые части в разбитом состоянии, что видно по фото, отмечает Яна.

Кроме того, она предлагает вполне реализуемое решение — приварить к перекладине или штанге тренажёра, на котором её сын потерял часть пальца, блокиратор: чтобы эти детали при максимальном раскачивании не соприкасались друг с другом.

В чём проблема конкретного тренажёра, где ребёнку отрезало палец. Это взрослый тренажёр: человек становится одной ногой на одну подножку, второй — на другую, руками держится за перекладину впереди, и штанги раскачиваются вперед-назад для имитации ходьбы или можно сесть, например, на продольный шпагат. Дети же становятся обеими ногами на одну подножку, обхватывают штангу двумя руками и раскачиваются боком. Штанги прикреплены к перекладине-коромыслу, которое выгнуто скобкой в горизонтальной плоскости. При сильном раскачивании на 90 градусов штанга бьётся об это «коромысло» в том самом месте, где ребёнок её обхватывает. На красной штанге видна чёрная полоса — это след облупившейся краски из-за постоянных ударов штанги о перекладину. То есть такое неправильное использование продолжалось уже давно.

«То есть чудо, что только один палец оторвало. И дело даже не в моём сыне, а в том, что и другие дети так же раскачиваются на этих тренажёрах», — говорит Яна. В больнице её спросили, где ребёнок получил такую травму. «Во дворе». — «На тренажёрах, что ли?» — даже не удивились врачи.

Большинство таких уличных тренажёров рассчитаны на возраст от 14 лет, и они находятся в свободном доступе во дворах. Предупреждений о возрастном ограничении на площадках нет, как и о потенциальной травмоопасности конструкций с подвижными элементами. В любом случае расскажите своим детям, которые гуляют без вашего присмотра, как правильно пользоваться этими тренажёрами и почему это важно.

Как исключить возможность получения травм на этих тренажерах?
Запретить детям играть на них
Убрать их из открытого доступа
При закупках выбирать модели, безопасные даже при неправильном использовании
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Метки:
дети, происшествия, спортивные площадки, детские площадки, травма
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Обсуждение
Александр Яриков
Вчера, 22:06
Это пустая трата бюджетных денег на такие площадки с якобы "тренажерами", не каждому взрослому они подойдут, а тут дети.
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