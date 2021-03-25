«Скорая» была уже на месте, когда Яна добралась до школы. К фельдшерской бригаде есть отдельные вопросы. Со слов Яны, она сказала медикам, что, наверное, нужно забрать с площадки отрезанную часть пальца: вот машина, вот площадка — два шага, на что ей ответили что-то вроде «Не надо, никто ничего пришивать не будет».

Потом в приёмном отделении больницы её спросят: «А где?» — «Ну вот сказали, что не надо». Там очень удивились и объяснили, что решение, надо или нет, может принять только оперирующий микрохирург, а задача «скорой» была забрать ампутированные ткани и доставить их в больницу вместе с пациентом. Яна вновь предложила: давайте вернусь заберу, но, к сожалению, время было упущено.

Ребёнка прооперировали только через восемь часов. Пришлось ждать своей очереди. Выяснилось, что на всю больницу одна рабочая операционная, рассказала «Зеленоград.ру» Яна. А тут привезли двух детей с перитонитом, которых надо было срочно спасать, и оторванный палец на этом фоне был как бы «лёгкой» травмой. Уехать из больницы хоть на какое-то время тоже не могли, потому что нужно было подписать с врачом документы — согласие на операцию, а врач всё время на операциях.

Пока ждали своей очереди на операцию, познакомились с сидевшими напротив сверстницей Володи и её мамой. Оказалось, они тоже из Зеленограда, и девочка тоже получила травму на одном из тренажёров во дворе другой школы. Девочке раздробило палец: фаланги, суставы. Даже после операции, где ей буквально собирали кости из осколков, угроза потери пальца не прошла. Это будет ясно в ближайшие дни.