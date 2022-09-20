Участок на улице Радио до конца года продадут под строительство торгового центра. Про расширение улицы, чтобы не было пробок, ничего не говорят 20.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Здание с магазинами, офисами, кафе и банком хотят построить напротив новостроек 19-го микрорайона, рядом с пересечением улицы Радио и Георгиевского проспекта. Многие местные жители против строительства — новый объект ухудшит транспортную ситуацию в этом месте. Будут ли (и когда) расширять улицу Радио, до сих пор неизвестно.

На участке восемь старых построек — по документам это ангары и склады. Всё вместе это называется «имущественным комплексом» и планируется к продаже до конца этого года. Сейчас готовят документы к торгам.

Строительство торгово-делового центра на этом месте обсуждалось онлайн в марте. Почти четверть участников электронного обсуждения высказались против. Основным аргументом стала плохая транспортная ситуация на улице Радио и старом мосту (Старокрюковском проезде). Заезд к будущему ТЦ — с улицы Радио, после круга. Дорога здесь узкая, в часы пик стоит. Противники строительства ТЦ писали, что сначала надо расширить проезжую часть в этом месте и изменить организацию движения перед мостом, а потом уже строить. А лучше вообще не строить, потому что, во-первых, торговых и офисных центров в округе хватает, и помещения там зачастую пустуют. А во-вторых, появление большого ТЦ только ухудшит транспортную ситуацию.

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Очевидно, замечания и пожелания участников слушаний предпочли не заметить, поскольку информации о дорожном строительстве или изменении транспортного движения в этом месте нет. Расширять улицу Радио пока не собираются, хотя эти планы обсуждались еще три года назад. Сейчас разные изменения связывают с проектом МЦД — он предполагает, в частности, строительство и реконструкцию дорог возле станции Крюково, причем в довольно большом диапазоне. Но конкретики до сих пор мало.

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Изменения есть в новом проекте планировки 19-го микрорайона — там улица Заводская изменит маршрут и будет пересекаться с улицей Радио не у «старого моста», а рядом с новостройками 1934-1936. Возможно, это частично разгрузит улицу Радио.

Территория между Старокрюковским проездом, Заводской улицей и улицей Радио — формально промзона. Но она расположена рядом с 19-м и 23-м микрорайонов. В 19-м идет реконструкция-реновация — весь район перестроят, жителей тут прибавится. При этом земельные участки на этой территории власти продают или сдают в аренду. Например, в планах выставить на торги соседний с выделенным под ТЦ участок. Там хотят строить «объект производственного назначения».

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Метки:
строительство, микрорайон 19, торговые центры, улица радио
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