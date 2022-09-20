На участке восемь старых построек — по документам это ангары и склады. Всё вместе это называется «имущественным комплексом» и планируется к продаже до конца этого года. Сейчас готовят документы к торгам.

Строительство торгово-делового центра на этом месте обсуждалось онлайн в марте. Почти четверть участников электронного обсуждения высказались против. Основным аргументом стала плохая транспортная ситуация на улице Радио и старом мосту (Старокрюковском проезде). Заезд к будущему ТЦ — с улицы Радио, после круга. Дорога здесь узкая, в часы пик стоит. Противники строительства ТЦ писали, что сначала надо расширить проезжую часть в этом месте и изменить организацию движения перед мостом, а потом уже строить. А лучше вообще не строить, потому что, во-первых, торговых и офисных центров в округе хватает, и помещения там зачастую пустуют. А во-вторых, появление большого ТЦ только ухудшит транспортную ситуацию.