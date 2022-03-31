Эта территория сейчас считается промзоной. Чтобы построить там торговый или офисный центр, надо поменять вид разрешенного использования участка — это и было предметом обсуждения. Собственнику участка разрешено строительство здания до 25 метров высотой, суммарной поэтажной площадью 27,1 тысяч квадратных метров. Через дорогу — строящийся корпус 1936 и два построенных 1934 и 1935.

Основной аргумент у высказавшихся против этих планов — плохая транспортная ситуация на улице Радио и старом мосту (Старокрюковском проезде). Заезд к будущему ТЦ — с улицы Радио, после круга. Дорога здесь узкая, в часы пик стоит.

Вот примеры высказываний противников строительства ТЦ:

Необходимо сначала расширить проезжую часть в этом месте до двух полос в обе стороны, изменить организацию движения перед мостом, и при отсутствии пробок строить

Cтроительство ухудшит пропускную способность участка дороги и движение по Заводской. Данный проект — преступление против быстрого и безопасного передвижения по городу. Кроме того, улица Радио сама по себе небезопасна, узкая, с искривлением и плохим обзором

Улица Радио примыкает к перекрестку с круговым движением и старому мосту, соединяющему старую и новую части города, где ежедневно в утренний и вечерний часы пик образуются автомобильные пробки. Строительство многофункционального комплекса огромной площади неизбежно приведет к ухудшению транспортной ситуации на данном участке. В представленных материалах не продуманы альтернативные пути подъезда к объекту и выезда от него

Все эти мнения не учитываются конкретно в этом обсуждении (потому что транспортные вопросы с правилами землепользования и застройки не связаны), но должны быть переданы заказчику и разработчику проекта. Хотя с планируемым расширением улицы Радио и сносом построек вдоль неё обсуждаемый проект никак не связан, сказали «Зеленоград.ру» в Москомархитектуре.