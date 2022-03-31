Здание с магазинами, офисами, кафе и банком планируют построить напротив новостроек 19-го микрорайона, рядом с пересечением улицы Радио и Георгиевского проспекта. Сейчас на этом участке промзона — старые низкие постройки. Проект обсудили онлайн, из 268 участников почти четверть относятся к нему отрицательно. Их мнение, как обычно, «не рекомендовано к учёту», то есть проигнорировали. Формально проект одобрен.
Эта территория сейчас считается промзоной. Чтобы построить там торговый или офисный центр, надо поменять вид разрешенного использования участка — это и было предметом обсуждения. Собственнику участка разрешено строительство здания до 25 метров высотой, суммарной поэтажной площадью 27,1 тысяч квадратных метров. Через дорогу — строящийся корпус 1936 и два построенных 1934 и 1935.
Основной аргумент у высказавшихся против этих планов — плохая транспортная ситуация на улице Радио и старом мосту (Старокрюковском проезде). Заезд к будущему ТЦ — с улицы Радио, после круга. Дорога здесь узкая, в часы пик стоит.
Вот примеры высказываний противников строительства ТЦ:
- Необходимо сначала расширить проезжую часть в этом месте до двух полос в обе стороны, изменить организацию движения перед мостом, и при отсутствии пробок строить
- Cтроительство ухудшит пропускную способность участка дороги и движение по Заводской. Данный проект — преступление против быстрого и безопасного передвижения по городу. Кроме того, улица Радио сама по себе небезопасна, узкая, с искривлением и плохим обзором
- Улица Радио примыкает к перекрестку с круговым движением и старому мосту, соединяющему старую и новую части города, где ежедневно в утренний и вечерний часы пик образуются автомобильные пробки. Строительство многофункционального комплекса огромной площади неизбежно приведет к ухудшению транспортной ситуации на данном участке. В представленных материалах не продуманы альтернативные пути подъезда к объекту и выезда от него
Все эти мнения не учитываются конкретно в этом обсуждении (потому что транспортные вопросы с правилами землепользования и застройки не связаны), но должны быть переданы заказчику и разработчику проекта. Хотя с планируемым расширением улицы Радио и сносом построек вдоль неё обсуждаемый проект никак не связан, сказали «Зеленоград.ру» в Москомархитектуре.
Против этого строительства высказываются эмоционально и напоминают, что, во-первых, разных ТЦ вокруг хватает, в том числе с пустующими площадями. Во-вторых, сначала надо разобраться с дорогами, потому что грядет массовая застройка 19-го микрорайона по реновации, а неподалеку ПИК начал строить новый микрорайон.
Есть и предложения — вместо очередного ТЦ разбить парк, посадить деревья, построить детский спорткомплекс, поликлинику. Или ничего не делать, а оставить этот зеленый уголок как есть.
Высказавшиеся за строительство практически не аргументируют свою позицию — просто поддерживает. Впрочем, есть такое мнение: «Давно пора привести данную территорию в порядок. На сегодня она бесхозна и завалена мусором». Также двое участников поддерживают проект при условии, что возле будущего ТЦ сделают вместительную парковку.