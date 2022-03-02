Большой торгово-деловой центр хотят построить напротив новостроек 19-го микрорайона 02.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Здание с магазинами, офисами, кафе и банком планируют построить напротив строящихся домов в 19-м микрорайоне, рядом с пересечением улицы Радио и Георгиевского проспекта. Сейчас на этом участке старые низкие постройки.

Участок под застройку выставили на общественные обсуждения, поскольку меняется его вид разрешенного использования: был промышленный, становится «деловое управление, объекты торговли, магазины, банковская и страховая деятельность и общественное питание». Собственнику участка разрешено строительство здания до 25 метров высотой, суммарной поэтажной площадью 27,1 тысяч квадратных метров. Площадь самого участка при этом не меняется.

Сейчас земельный участок под застройку находится за забором и деревьями. Эта территория считается промзоной. Через дорогу — строящийся корпус 1936 и два построенных 1934 и 1935.

Планируется ли строить подъездную дорогу к будущему комплексу, неизвестно. С планируемым расширением улицы Радио и сносом построек вдоль неё обсуждаемый проект никак не связан, сказали «Зеленоград.ру» в Москомархитектуре.

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Онлайн-обсуждения проходят на сайте «Активный гражданин» до 15 марта. Принять участие могут живущие и работающие в районе Крюково (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 микрорайоны, а также частные дома), депутаты, правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений, расположенных в районе.

Чтобы проголосовать, в личном кабинете в разделе «Мои документы» должны быть указаны паспортные данные и номер СНИЛС. Также надо подтвердить своё проживание (регистрацию) или адрес работы.

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Метки:
строительство, микрорайон 19, торговые центры, улица радио, георгиевский проспект
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