Участок под застройку выставили на общественные обсуждения, поскольку меняется его вид разрешенного использования: был промышленный, становится «деловое управление, объекты торговли, магазины, банковская и страховая деятельность и общественное питание». Собственнику участка разрешено строительство здания до 25 метров высотой, суммарной поэтажной площадью 27,1 тысяч квадратных метров. Площадь самого участка при этом не меняется.

Сейчас земельный участок под застройку находится за забором и деревьями. Эта территория считается промзоной. Через дорогу — строящийся корпус 1936 и два построенных 1934 и 1935.

Планируется ли строить подъездную дорогу к будущему комплексу, неизвестно. С планируемым расширением улицы Радио и сносом построек вдоль неё обсуждаемый проект никак не связан, сказали «Зеленоград.ру» в Москомархитектуре.