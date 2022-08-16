Здание состоит из трех секций. В нём 51 однокомнатная, 157 двухкомнатных и 32 трехкомнатных квартиры, сообщает Мосгосстройнадзор. Три однокомнатные и две двухкомнатные оборудованы для инвалидов, там установлена специальная сантехника и расширены дверные проемы.

В корпус 1936 планируется переселять жителей идущих по снос домов 4А, 6А, 8, 10 на Заводской улице. Возможно, этот процесс начнется в этом году, сообщил ранее замглавы управы района Крюково по строительству Максим Антонов.

Сейчас строительный забор убран, территорию возле дома благоустроили, хотя местами заметны следы строительных работ. Секции дома на уровне первого этажа соединяет галерея. По проекту, первый нежилой этаж предназначен для колясочных, консьержки и «различных объектов инфраструктуры». Один из двух шлагбаумов установлен возле прохода на детскую площадку — непонятно, как его обходить. Строительство по программе реновации не подразумевает парковок машин во дворах — они должны стоять с внешней стороны домов.