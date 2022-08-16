Застройщик нового корпуса 1936 получил заключение о соответствии здания проекту — это значит, что скоро его должны ввести в эксплуатацию и начать заселять. В него должны переселять жителей домов на Заводской улице по программе реновации. Возле дома устроена детская площадка, велопарковки, поставлены шлагбаумы, скамейки и размечены парковочные места.
Здание состоит из трех секций. В нём 51 однокомнатная, 157 двухкомнатных и 32 трехкомнатных квартиры, сообщает Мосгосстройнадзор. Три однокомнатные и две двухкомнатные оборудованы для инвалидов, там установлена специальная сантехника и расширены дверные проемы.
В корпус 1936 планируется переселять жителей идущих по снос домов 4А, 6А, 8, 10 на Заводской улице. Возможно, этот процесс начнется в этом году, сообщил ранее замглавы управы района Крюково по строительству Максим Антонов.
Сейчас строительный забор убран, территорию возле дома благоустроили, хотя местами заметны следы строительных работ. Секции дома на уровне первого этажа соединяет галерея. По проекту, первый нежилой этаж предназначен для колясочных, консьержки и «различных объектов инфраструктуры». Один из двух шлагбаумов установлен возле прохода на детскую площадку — непонятно, как его обходить. Строительство по программе реновации не подразумевает парковок машин во дворах — они должны стоять с внешней стороны домов.
«Дом стал органичной частью комплекса из трех новостроек на Георгиевском проспекте, построенных в едином стиле» , — считает председатель Мосгосстройнадзора. Корпус 1936 в два раза больше, чем стоящие рядом 1934 и 1935, которые уже переданы под заселение. Его площадь 23,2 тыс. кв. метров, тогда как у двух соседних домов общая площадь около 20 тысяч кв.м.