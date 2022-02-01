Пять проектов масштабного благоустройства — так называемые «знаковые объекты» — выставлены на голосование на сайте «Активный гражданин». Можно не только проголосовать за или против, но и оставит замечания к проекту, хотя понять, что будут делать из представленных материалов практически невозможно. А один проект так и вовсе уже начали делать.
По проекту планируется создание прогулочной территории и зон отдыха. В проект включено также создание «живописной» набережной Михайловского пруда. В декабре начались работы по очистке пруда дна пруда и укреплению берегов.
Здесь планируется создать прогулочную зону с пешеходными и велосипедными дорожками. К сожалению, из визуализации изменения не слишком заметны. Однако, авторы проекта сообщают, что будут отремонтированы и реконструированы лестницы, которые станут удобными для маломобильных граждан.
Одновременно с голосованием, начался прием заявок на поиск подрядчика по обустройству этой пешеходной зоны. То есть кажется, что голосование уже ничего не изменит, но на самом деле практика показывает, что массовая и организованная активность жителей может изменить перечень работ на любом этапе.
Согласно проекту, будет проведена реконструкция территории во 2-м микрорайоне. Предполагается проложить новые бородки и тропинки, улучшить освещение, установить новые скамейки и урны. Также будет отремонтирована детская площадка и благоустроена площадка для выгула собак. Вместе с тем, судя по представленным картинкам проекта, будет ликвидирована автомобильная стоянка, что может увеличить число машин во дворах.
Проект предусматривает создание новых пешеходных и велосипедных маршрутов. Для детей построят игровую зону, а для любителей активного отдыха — спортивные площадки и теннисный корт. На пруду возведут пирс и мостики. Также проект предполагает озеленение данной территории и обновление системы освещения. Непонятно, что будет с существующими площадками для пикников.
Здесь и сейчас есть парковка, но её хотят благоустроить. Рядом с ней остановка 400-х автобусов — её можно использовать, как перехватывающую для тех, кто едет в Москву. Есть и другие объекты по соседству: Никольская церковь, жилые дома 5-го микрорайона, Дом лани и Чёрное озеро.
До 2016 года здесь уже была частная платная парковка, но владелец закрыл её из-за слишком дорогой аренды земли и долгов. После этого парковка стала бесплатной.
Сколько продлится голосование, непонятно.
«Зеленоград.ру» запросит детальные описание планируемых зон благоустройства, чтобы можно было лучше понять, что там будут делать.