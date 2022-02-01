Пешеходная зона «Аллея вязов» в 9-м микрорайоне

Здесь планируется создать прогулочную зону с пешеходными и велосипедными дорожками. К сожалению, из визуализации изменения не слишком заметны. Однако, авторы проекта сообщают, что будут отремонтированы и реконструированы лестницы, которые станут удобными для маломобильных граждан.

Одновременно с голосованием, начался прием заявок на поиск подрядчика по обустройству этой пешеходной зоны. То есть кажется, что голосование уже ничего не изменит, но на самом деле практика показывает, что массовая и организованная активность жителей может изменить перечень работ на любом этапе.

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