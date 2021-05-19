Пешеходную «Аллею вязов» в 9 микрорайоне благоустроят в 2022 году — проектирование уже началось 19.05.2021 ZELENOGRAD.RU

Капитальный ремонт и благоустройство пешеходной зоны вдоль корпусов 905-907 и 919 вступил в фазу проектирования. Здесь собираются заменить асфальт на брусчатку из гранита, обновить малые архитектурные формы и фонари. Благоустройство охватит территорию в 2,4 га — не только аллею, вдоль которой сейчас стоят лавочки и белые скульптуры, но и детскую площадку у корпуса 913, озеленённые участки вокруг жилых домов, детского сада и бывшего ДЮЦ «Восток». Сами работы пройдут уже в следующем году.

В середине мая «Жилищник» заключил два контракта — на визуализацию основных планировочных решений и на разработку проектно-сметной документации — с московской компанией «Стройпроект АС». Оба конкурса прошли со значительным (более 60%) снижением цены: вместо 3,6 миллиона рублей в проектирование вложат 1,3 миллиона.

На предпроектные работы отведено два месяца. За это время подрядчик обследует территорию, инженерные коммуникации и зеленые насаждения. К августу должен появиться проект благоустройства с учётом обеспечения доступа инвалидов, с планом уличного освещения и дендрологии. Согласно техзаданиям, проектировщики обязаны максимально сохранить зеленые насаждения, учесть сложившиеся направления пешеходных потоков и дорожно-тропиночной сети, спланировать водоотвод. При капремонте при необходимости будут ремонтировать подземные коммуникации, чинить или менять бордюры и ограждения.

Жители 9 микрорайона в ответ на новость о благоустройстве аллеи дружно высказались против замены асфальта на брусчатку: «Постоянно все спотыкаются о плитку, через год она вся едет в разные стороны», «А детям где кататься? По брусчатке? Нет! Жители против — сделайте хороший асфальт». Второй реакцией стало неверие в то, что пожелания горожан учтут — «Всё равно сделают всё как захотят», «Заборчики снесут, наложат рулонных газонов, которые зимой будут заваливать реагентами с грязным снегом, и потом начнётся ежегодная замена плитки и ремонт газонов». Один из высказавшихся попросил не ставить скамейки вдоль домов, «иначе все алкоголики там пьют по ночам», и вернуть газонные ограждения за корпусами 918 и 919 — лишние заборы сейчас убирают по всему городу в тех местах, где, по мнению городских служб, газонам ничего не угрожает.

Как и когда будут учитывать мнение жителей, неизвестно — но, согласно техническому заданию, «подрядчик обязуется актуализировать выполненную работу по результатам публичных слушаний».

Пешеходная зона длиной более 300 метров вдоль корпусов 905-907 и 919 — одна из десятка зеленоградских зон отдыха, вошедших в программу благоустройства «Знаковые объекты» на 2021 и 2022 годы. Планы обустроить аллею управа района Старое Крюково анонсировала еще в 2018 году. Тогда же прозвучало её новое название — «Аллея вязов». Проектирование было намечено на 2020 год, но его пришлось перенести из-за эпидемиологических ограничений.

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Метки:
микрорайон 9, благоустройство
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