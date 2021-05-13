В 2013 году на строительство стадиона с искусственным газоном и подогревом, с административным зданием и трибунами на 500 мест выделили 200 миллионов рублей. Из них подрядчику, компании «Бамард», заплатили только 97 миллионов — в 2015 году договор с ней был расторгнут из-за срыва сроков и различных нарушений, а стройка заморожена. В 2019-м проект скорректировали, на выполнение остатков работ выделили еще 40,5 миллионов рублей, но конкурс завершился ничем — заявок от потенциальных подрядчиков не поступило. Итого, к сегодняшнему дню «цена» строительства стадиона выросла почти в полтора раза с учётом необходимой реконструкции.

29 апреля мэрия Москвы объявила о передаче строительного участка автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» (РСИО) — организации, подведомственной столичному департаменту строительства — «для завершения строительства». Участок площадью 1,42 га (между корпусом 919 и школой 853) передан в аренду АНО «РСИО» сроком на три года. Как застройщик эта организация уже в марте провела закупку и 9 апреля заключила контракт на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы с «Химкинским СМУ МОИС-1». Строительство будет осуществляться за счет средств Адресной инвестиционной программы, сообщили в мэрии.

Готовность объекта «футбольное поле с инфраструктурой» мэрия оценивает в 50%. Уточняется, что помимо футбольного поля здесь появятся административно-бытовое здание и гараж для спецтехники на 22 машиноместа.