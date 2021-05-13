Договор на «реконструкцию объекта незавершенного строительства» — футбольного стадиона с инфраструктурой между корпусом 919 и школой 853 — заключен с «Химкинским СМУ МОИС-1», которое уже возводит ФОК рядом с Дворцом творчества. В завершение долгостроя, которому пошёл восьмой год, город вложит еще 189 миллионов рублей. Сейчас стройплощадка заметно оживилась после затишья в несколько лет: на территории появились стройматериалы и рабочие, у въездных ворот — официальные плакаты.
В 2013 году на строительство стадиона с искусственным газоном и подогревом, с административным зданием и трибунами на 500 мест выделили 200 миллионов рублей. Из них подрядчику, компании «Бамард», заплатили только 97 миллионов — в 2015 году договор с ней был расторгнут из-за срыва сроков и различных нарушений, а стройка заморожена. В 2019-м проект скорректировали, на выполнение остатков работ выделили еще 40,5 миллионов рублей, но конкурс завершился ничем — заявок от потенциальных подрядчиков не поступило. Итого, к сегодняшнему дню «цена» строительства стадиона выросла почти в полтора раза с учётом необходимой реконструкции.
29 апреля мэрия Москвы объявила о передаче строительного участка автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» (РСИО) — организации, подведомственной столичному департаменту строительства — «для завершения строительства». Участок площадью 1,42 га (между корпусом 919 и школой 853) передан в аренду АНО «РСИО» сроком на три года. Как застройщик эта организация уже в марте провела закупку и 9 апреля заключила контракт на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы с «Химкинским СМУ МОИС-1». Строительство будет осуществляться за счет средств Адресной инвестиционной программы, сообщили в мэрии.
Готовность объекта «футбольное поле с инфраструктурой» мэрия оценивает в 50%. Уточняется, что помимо футбольного поля здесь появятся административно-бытовое здание и гараж для спецтехники на 22 машиноместа.
Как следует из документов на строительство АНО «РСИО», рядом с полем предусмотрены нестационарные трибуны (но уже не на 500, а на 146 мест), поле оснастят электронным табло и системой звукоусиления. В административном здании будут раздевалки для спортсменов, помещения для тренеров и судей, медицинский кабинет, учебный класс, буфет. На территории планируется ввести пропускной режим.
В скорректированном проекте 2019 года упоминалось также обустройство места высадки из автобусов, на которых будут привозить спортсменов, и двух парковок на 13 автомобилей. Транзитный проход жителей через территорию спорткомплекса (между корпусами 919-918 и школой 853, где раньше была пешеходная дорожка) был закрыт, изменено расположение проектируемого проезда, открытой парковки, тротуаров и газонов, трассировок инженерных коммуникаций. С южной стороны футбольного поля — ближе к корпусам 904 и 907 — запланирована установка шумозащитного ограждения с акустическим экраном длиной 76 метров. Административно-бытовое здание предполагалось переделывать как снаружи, так и внутри.
Текущий проект строительства получил положительное заключение Мосгорэкспертизы в конце февраля нынешнего года. Проектная и конкурсная документация с подробностями планируемых в 2020 году работ по достраиванию объекта на сайте госзакупок не обнаружены, в департаменте строительства эти данные по запросу «Зеленоград.ру» не предоставили.
Окончание работ запланировано на конец 2021 года, сообщает департамент — этот же срок указан на новом плакате у ворот стройки.
Административное здание рядом с будущим футбольным полем еще в середине апреля начали разбирать. Оно и еще одна небольшая постройка поблизости обозначены на плане участка как реконструируемые. К маю с здания полностью сняли облицовку (облицовочные панели сложены штабелями поблизости).
В чем причина снятия облицовки и до какой степени дойдет разборка здания; как скорректирован проект и изменятся ли параметры здания, футбольного поля, гостевой автостоянки — в департаменте строительства не пояснили. Единственный ответ на все эти вопросы: «Основной перечень работ соответствует условиям договора и проектной документации, утвержденной ГАУ «Мосгосэкспертиза. Футбольное поле будет отвечать современным требованиям, оснащено системами обогрева и дренажа, а покрытие будет отвечать всем нормативам».
На вопрос, когда будет снят строительный забор, вдоль которого который год по узкому тротуару ходят в школу 853 дети и родители в обход стройки, ведомство ответило: «Постоянное ограждение будет установлено по завершению всех основных строительно-монтажных работ». Так что на смену строительному забору вдоль дороги, очевидно, придёт официальная ограда спорткомплекса.
По завершении строительства футбольный стадион поступит в распоряжение зеленоградской спортивной школы №112 «Спутник», которая уже много лет базируется в соседнем здании ДЮЦ «Восток», проводя свои тренировки в школе 853 и на её стадионах. Не так давно спортшколе №112 был передан стадион «Ангстрем» на Озёрной аллее. Также она получит в управление строящийся ФОК рядом с Дворцом творчества — достроить его собираются до конца 2021 года.
На базе физкультурно-спортивного комплекса планируется проводить тренировки и соревнования по футболу окружного и городского уровня «с единовременной пропускной способностью 64 человека», как утверждается в строительных документах. Работать спорткомплекс будет с 9:00 до 21:00 без выходных.
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