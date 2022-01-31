Зеленоградское отделение фонда «Городские проекты» отправило в префектуру запрос на обустройство пешеходных дорожек на месте 62 троп, координатами и фотографиями которых поделились зеленоградцы. Из всего списка только две тропинки в Савёлках обещали заасфальтировать в 2022 году, ещё в двух местах проведут дополнительное обследование. В остальных случаях префектура отказала, ссылаясь на прохождение инженерных коммуникаций под тропами, их нахождение в границах особо охраняемых природных территорий или отсутствие необходимости в благоустройстве.

«Мы считаем, что они не правы, — прокомментировали в „Городских проектах“ ответ чиновников. — Основной причиной отказов стали коммуникации, якобы проложенные в том месте. Однако, не существует законов, которые бы запрещали прокладку дорожек над коммуникациями, иначе тротуаров бы в принципе не существовало». Действительно, в строительных нормах и правилах прямо указано, что подземные инженерные сети следует размещать в том числе под тротуарами.

Прокладывать тропинки над коммуникациями сложно (на разработку проекта и получение разрешений нужно больше времени и денег), но вполне реально. «Разве не эту работу и должны выполнять государственные служащие? Их обязанность — делать жизнь людей в городе удобнее, а не искать сто отговорок, лишь бы ничего не делать», — считают в Горпроектах.

Аргумент префектуры о том, что дополнительные дорожки не нужны там, где есть альтернативные пути движения, тоже не выдерживает критики. Наличие «народных троп» само по себе говорит о том, что по этому маршруту ежедневно ходит большое количество человек. Если горожане предпочитают грязные тропинки асфальтированным дорожкам, значит дорожка в новом месте им действительно нужна.

Ежедневное передвижение людей по грязным, неблагоустроенным стихийным дорожкам несет как физический, так и психологический дискомфорт, вредит озеленению и жизни дворов, считает доктор архитектуры Александр Ромм. По его мнению, такие тропинки оказывают «отрицательное общекультурное влияние», «наносит ущерб человеческому достоинству, поскольку человек внутренне осуждает вытаптывание газонов и нарушение порядка». «Люди всю жизнь живут в грязи и месят грязь на стихийных пешеходных путях. Это опасные явления, служащие в известной мере одним из источников моральной деградации общества, проявлений вандализма и т. п.», — заключает архитектор.

Но префектура лишь пообещала учесть предложения «Городских проектов» при формировании программ по благоустройству, при этом отклонив почти все из них.