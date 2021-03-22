Никольский пруд также называют прудом на реке Ржавка в МЖК. Место живописное и тихое, летом там ловят рыбу, катаются на каяках. Вокруг водоема дорожка из гравия, есть пикниковая зона. Настоящий уголок природы в черте города. При грамотном подходе можно его значительно улучшить. А можно, наоборот, всё испортить.

Что конкретно там собираются сделать, пока неизвестно. Под знаковыми объектами понимают зоны отдыха, бульвары, парки. Комплексное благоустройство — это замена асфальта, обновление пешеходных дорожек, установка новых фонарей, скамеек, декоративных элементов и элементов инфраструктуры.

Формально эти работы называются "визуализация основных планировочных решений капитального ремонта обустройства территории". Речь идет об обследовании существующего состояния территории (площадь 4,5 Га) и проектных разработках комплексного благоустройства.

Подрядчик, который будет этим заниматься, должен согласовать, в том числе, результат работы с управой района Савелки. Поэтому пишите свои предложения по благоустройству Никольского пруда в управу или префектуру. Можно обратиться к главе муниципального округа Савелки или к депутатам. Можете написать нам на news@zelenograd.ru — мы всё передадим в администрацию.