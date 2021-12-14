Зачем начинать чистить пруд зимой?

В рамках ремонта очистят пруд от иловых отложений, отремонтируют береговую полосу, сделают водоупорный слой и отремонтируют водосбросные сооружения — это написано на объявлении на ограждении. В проектной документации на эти работы есть ещё один пункт — формирование экосистемы пруда.

С установкой ограждения работы, фактически, ужа начались. Однако подрядчика для них ещё даже не начали выбирать — заказчик, государственное учреждение «Мосводосток» только недавно объявило конкурс. Обычно это означает, что конкурс сделан под конкретного подрядчика и конкуренции не предполагается.

Согласно графику выполнения работ, воду из пруда должны спустить в течение двух недель после установки ограждения, то есть до конца года. Потом ещё около 20 дней будут делать съезд в пруд, а потом начнут очистку, которая займет около четырех месяцев. В «Мосводостоке» нашей редакции подтвердили готовность и техническую возможность выполнить работы по осушению пруда и очистке дна до апреля 2022 года. Затем ещё два месяца — до конца июня — вероятно, будут укреплять береговую линию.

Вообще, наверное, вычищать ил удобнее именно зимой. Например, во время ремонта городского пруда в 2019 году, воду из него слили тоже зимой — в январе — а в феврале по его дну уже ездили экскаваторы и грузовики.