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Михайловский пруд огородили, чтобы очистить дно от ила. Да — прямо зимой. И на это есть несколько причин 14.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Михайловский пруд в 15 микрорайоне полностью огородили для проведения благоустройства — очистки дна и укрепления береговой линии. Судя по объявлениям на ограждении, работы начнут прямо в декабре — специалисты подтверждают, что технически это возможно. Однако жители недовольны: на зиму оказалась недоступна популярная горка и короткий пешеходный маршрут.

Зачем начинать чистить пруд зимой?

В рамках ремонта очистят пруд от иловых отложений, отремонтируют береговую полосу, сделают водоупорный слой и отремонтируют водосбросные сооружения — это написано на объявлении на ограждении. В проектной документации на эти работы есть ещё один пункт — формирование экосистемы пруда.

С установкой ограждения работы, фактически, ужа начались. Однако подрядчика для них ещё даже не начали выбирать — заказчик, государственное учреждение «Мосводосток» только недавно объявило конкурс. Обычно это означает, что конкурс сделан под конкретного подрядчика и конкуренции не предполагается.

Согласно графику выполнения работ, воду из пруда должны спустить в течение двух недель после установки ограждения, то есть до конца года. Потом ещё около 20 дней будут делать съезд в пруд, а потом начнут очистку, которая займет около четырех месяцев. В «Мосводостоке» нашей редакции подтвердили готовность и техническую возможность выполнить работы по осушению пруда и очистке дна до апреля 2022 года. Затем ещё два месяца — до конца июня — вероятно, будут укреплять береговую линию.

Вообще, наверное, вычищать ил удобнее именно зимой. Например, во время ремонта городского пруда в 2019 году, воду из него слили тоже зимой — в январе — а в феврале по его дну уже ездили экскаваторы и грузовики.

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Почему надо было очищать пруд именно в этом году, непонятно. В большинстве случаев, капитальную очистку дна признают необходимой при толщине отложений более 30 сантиметров, сообщали ранее «Зеленоград.ру» в Мосводостоке. А в Михайловском пруду, согласно проектной документации, слой ила на дне составляет от 9 до 30 см.

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Возможно, главная причина — необходимость заменить частично разрушенные и перекореженные плиты на берегу — об этом сказано в конкурсной документа, да и сами жители жаловались на торчащую арматуры и провалы, которые иногда приводили к травмам при катании с горки.

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Ещё одна возможная причина спешной очистки пруда — необходимость провести благоустройство на бульваре 15 микрорайона, которого давно не было. Плитку здесь меняли последний раз семь лет назад, так что эти работы достаточно срочные и необходимые, сказал в эфире радио «Зеленоград сегодня» глава управы Крюково Андрей Журавлев. Проект этого благоустройства «Жилищник» заказал в начале года.

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По словам Журавлева благоустройство вокруг пруда начнут после завершения его очистки, в апреле. Кроме обустройства дорожек, скамеек и урн, планируется установка нескольких детских и спортивных площадок. «Это не стадионы, это небольшие локальные зоны для воркаута» , — сказал Журавлев.

Чем недовольны жители?

У жителей пока две претензии: невозможность кататься с популярной горки и нормально ходить вокруг пруда.

«Лишили до июня пользоваться берегом пруда, кататься на лыжах рядом с домом, а весной любоваться водой», негодует местный житель.

Другой отмечает, что из-за ремонта оказалась перекрыта прямая и короткая дорога к двум школам и детскому саду — дети вынуждены ходить в темноте в обход. «Просьба открыть мостик, через который все ходили», пишет местный житель в префектуру.

А Журавлев отмечает, как сложно организовать эти работы — у пруда и территории вокруг него множество разных балансодержателей и нужно было так все спланировать, «чтобы одно не мешало другому».

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Метки:
микрорайон 15, михайловские пруды, пруды и водоемы
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Обсуждение
Ирина Горячева
3 часа назад
Лишили бесплатного котка! Это и понятно - приходят тут, катаются...деньги не платят...никакого контроля ку-ку-кодов...Да и зачем детям кататься на санках, коньках, да и вообще гулять - пусть лучше дома за компом сидят...
А ведь по весне утки вернутся...вернее им уже некуда будет возвращаться. Эко система прудов будет уничтожена.
Сравнение с Городским прудом (в народе Ангстрем) тут неуместно. Михайловские пруды не предназначены для купания и для их очистки не нужны такие глобальные работы. А укреплять берег и менять плитку зимой - это чистое отмывание денег!
Александр Киселев
2 часа назад
Лучше бы Школьное озеро почистили, дно которого давно нуждается в очистке от донных отложений.
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