Стелу «Крюково — район воинской доблести» поставили на бульваре 15-го микрорайона у Михайловских прудов. Памятник посвящен подвигу защитников Отечества в боях за Москву. Крюково — единственный столичный район, имеющий почетное звание «Район воинской доблести города Москвы».
Памятник торжественно открыли 5 декабря, в день 80-летия начала разгрома немецко-фашистских войск под Москвой — это было судьбоносное для страны контрнаступление советских войск. Жесточайшие бои шли у деревни Крюково. На территории современного Панфиловского проспекта проходила последняя линия обороны столицы. Установки памятника, как и присвоения району почетного звания, добивался несколько лет зеленоградец, ветеран Николай Иванович Мельник.
Стела представляет собой две стреловидных плиты, стоящих на гранитном пьедестале. Наверху выполнены бронзовые рельефные птицы, Посередине — рельеф герба Москвы, ниже — герб Крюково и надпись «Район воинской доблести города Москвы Крюково». Памятник сделан в мастерской скульптора Игоря Бурганова.
Ранее проект стелы воинской доблести готовил художник, директор детской художественной школы №9 и доцент кафедры дизайна МИЭТ Роман Фашаян. У него было своё видение этого памятника. В частности, в проекте стела увенчивалась крыльями, в средней части на четырех гранях должны были быть бронзовые литые барельефы, фигуры воинов: танкиста, летчика, пехотинца и кавалериста. На гранях также задумывались высказывания об истории сражений на этой земле, цитаты знаменитых полководцев, историков, философов и писателей о доблести воина. Почему был принят и воплощен другой проект, неизвестно.
Установка стелы потребовала долгой цепочки согласований, включая обсуждение в Мосгордуме. Памятник изготовили и поставили за счет бюджета города.