Стела представляет собой две стреловидных плиты, стоящих на гранитном пьедестале. Наверху выполнены бронзовые рельефные птицы, Посередине — рельеф герба Москвы, ниже — герб Крюково и надпись «Район воинской доблести города Москвы Крюково». Памятник сделан в мастерской скульптора Игоря Бурганова.

Ранее проект стелы воинской доблести готовил художник, директор детской художественной школы №9 и доцент кафедры дизайна МИЭТ Роман Фашаян. У него было своё видение этого памятника. В частности, в проекте стела увенчивалась крыльями, в средней части на четырех гранях должны были быть бронзовые литые барельефы, фигуры воинов: танкиста, летчика, пехотинца и кавалериста. На гранях также задумывались высказывания об истории сражений на этой земле, цитаты знаменитых полководцев, историков, философов и писателей о доблести воина. Почему был принят и воплощен другой проект, неизвестно.

Установка стелы потребовала долгой цепочки согласований, включая обсуждение в Мосгордуме. Памятник изготовили и поставили за счет бюджета города.