На Михайловских прудах поставят стелу воинской доблести. Возможно, к следующему Дню Победы 03.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Почетное звание «район воинской доблести» присвоено Крюково в память о солдатах, павших в боях Великой Отечественной войны. В память о защитниках Москвы сделают стелу и поставят её на бульваре в 15-м микрорайоне. Это место выбрали зеленоградские ветераны.

Автор памятного знака — заслуженный художник России, директор детской художественной школы №9 и доцент кафедры дизайна МИЭТ Роман Фашаян. По проекту, устремленная вверх стела стоит на подиуме и заканчивается «крыльями», символизирующими свободу России. В средней части стелы, на четырех гранях, будут выполнены бронзовые литые барельефы, фигуры воинов — танкиста, летчика, пехотинца и кавалериста. Над фигурами — герб Крюково, сверху стела увенчана гербом Москвы. На гранях также будут нанесены высказывания об истории сражений на этой земле, цитаты знаменитых полководцев, историков, философов и писателей о доблести воина.

Высота стелы, облицованной красным гранитом, — до 10 метров. Подиум планируется выполнить из серого гранита. В углах подиума задумано поставить обшитые деревом кадки с елью и в них же установить прожекторы для освещения стелы. К подиуму примыкают скамейки и цветники.

Сейчас проект должны утвердить на уровне правительства Москвы и префектуры, рассказал «Зеленоград.ру» автор памятного знака. Скорее всего, стела будет установлена к 9 мая 2021 года. 5 декабря, когда отмечают День воинской славы и День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, можно будет заложить памятный камень в основание будущей стелы.

В выборе композиционного решения и места для памятного знака принимал участие ветеран Великой Отечественной войны, зеленоградец Николай Иванович Мельник. Предполагается поставить стелу неподалеку от скульптуры первого архитектора Зеленограда Игоря Покровского.

Роман Фашаян также является автором стелы воинской доблести в Солнечногорске. Одна из основных тем скульптора — Великая Отечественная война, такие памятники и скульптуры стоят в Московской области. В Зеленограде установлена выполненная художникам парковая скульптура на аллее ветеранов в 9-м микрорайоне (возле Дворца творчества). Также Фашаян создал мемориальную доску первому ректору МИЭТ Леониду Преснухину.

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Метки:
микрорайон 15, район крюково, михайловские пруды, памятный знак
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