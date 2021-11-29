Откуда стало известно о танке

В 1981 году молодой зеленоградец Сергей Комков, в тот момент только вернувшийся из армии, услышал от местных жителей, что в районе Школьного пруда во время его очистки бульдозеристы обнаружили танк. «Была предпринята попытка вытащить его, но ничего не получилось. Пришлось засыпать его землей. Сергей опросил жителей, которые когда-то жили у Школьного пруда. Несколько лет он один пытался решить эту проблему, — писал Игорь Быстров в «Хронологических очерках земли Зеленоградской». Старожилы говорили, что в первые послевоенные годы танк был виден на поверхности поймы при впадении реки Сходни в пруд Водокачка. Он постепенно погружался в мягкий грунт. По словам одного из ветеранов войны, танк «торчал на поверхности».

Факт затопления танка косвенно подтверждают воспоминания маршала бронетанковых войск Михаила Катукова, который командовал 1-й гвардейской танковой бригадой, освобождавшей Крюково от немецких войск. «Итак, 8 декабря Крюково было полностью очищено от противника… За эти два дня боев бригада потеряла три танка Т-34, один КВ и пять Т-60. Только одна тридцатьчетверка была потеряна безвозвратно. Она сгорела на поле боя» (из книги «На острие главного удара» (Москва, 1974). «Видимо, это была та самая сгоревшая боевая машина» , — заключает Быстров. О том, что в первые послевоенные годы танк был виден на поверхности пруда Водокачка, говорили и зеленоградцы-ветераны войны.

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