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Советский танк, затонувший 80 лет назад, может лежать под землей возле Школьного озера. Его предлагают поднять и сделать музейным экспонатом 29.11.2021 ZELENOGRAD.RU

В ходе боёв за Москву в Крюково в декабре 1941 года был подбит советский танк. Он затонул у западной оконечности пруда Водокачка, ныне Школьного озера, а позднее засыпан землей. Поисковики пытались поднять его ещё с 1980-х. Теперь это сделать ещё сложнее: танк лежит под полутораметровым слоем земли и мусора. Впрочем, поисковики говорят — «возможно лежит» , — пока не увидят собственными глазами. Рассказываем, откуда стало известно про этот танк, как исследовали место, где он лежит, и почему поднять его сложно, но можно.

Откуда стало известно о танке

В 1981 году молодой зеленоградец Сергей Комков, в тот момент только вернувшийся из армии, услышал от местных жителей, что в районе Школьного пруда во время его очистки бульдозеристы обнаружили танк. «Была предпринята попытка вытащить его, но ничего не получилось. Пришлось засыпать его землей. Сергей опросил жителей, которые когда-то жили у Школьного пруда. Несколько лет он один пытался решить эту проблему, — писал Игорь Быстров в «Хронологических очерках земли Зеленоградской». Старожилы говорили, что в первые послевоенные годы танк был виден на поверхности поймы при впадении реки Сходни в пруд Водокачка. Он постепенно погружался в мягкий грунт. По словам одного из ветеранов войны, танк «торчал на поверхности».

Факт затопления танка косвенно подтверждают воспоминания маршала бронетанковых войск Михаила Катукова, который командовал 1-й гвардейской танковой бригадой, освобождавшей Крюково от немецких войск. «Итак, 8 декабря Крюково было полностью очищено от противника… За эти два дня боев бригада потеряла три танка Т-34, один КВ и пять Т-60. Только одна тридцатьчетверка была потеряна безвозвратно. Она сгорела на поле боя» (из книги «На острие главного удара» (Москва, 1974). «Видимо, это была та самая сгоревшая боевая машина» , — заключает Быстров. О том, что в первые послевоенные годы танк был виден на поверхности пруда Водокачка, говорили и зеленоградцы-ветераны войны.

От редакции: напишите нам, если слышали что-то о танке в Школьном озере или возле него — например, от родственников или знакомых. И о других подобных случаях на территории Зеленограда или возле него: в ватсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru

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Как исследовали место, где лежит танк

Сергей Комков в середине 1980-х возглавил зеленоградский отряд «Поиск». В 2000-м поисковики Кубинского танкового музея пытались искать танк возле Школьного озера щупами. Не получилось — нужен был георадар для глубинного поиска. Нашли небольшую спонсорскую помощь и смогли заполучить такой прибор. Занимались исследованием специалисты ИЗМИРАН (Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн). Они провели георадиолокационное зондирование грунта — так ищут крупные погребенные объекты. Исследование подтвердило: обнаружен контрастный отражающий (возможно, металлический) объект с горизонтальными размерами 3 на 7 метров на глубине около двух метров. То есть, с большой вероятностью это танк.

В поиске танка принимал участие Роман Алымов, ныне работающий в музее московского транспорта. Он рассказал «Зеленоград.ру», что результаты исследования сразу передали зеленоградской администрации. Зимой 2021 года их обсудили в префектуре и решили проводить раскопки. Но так и не сделали этого. Вероятно, из-за того, что в этом месте проходят подземные коммуникации. Или из-за того, что не нашли денег на подъем танка.

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Спустя двадцать лет, в преддверии 80-летия битвы за Москву, поисковики решили вернуться к этой истории. Всё-таки это не просто затонувшая боевая техника, а единственный танк времен Великой Отечественной войны, который поднимут на современной территории Москвы (потому что в Зеленограде). Инициаторы этого процесса обратились за помощью к депутату Мосгордумы от Зеленограда Андрею Титову — он обещал содействие.

Если бы танк лежал где-нибудь в болоте, его бы давно вытащили. Но сейчас он находится не просто под грунтом, а еще и под слоем строительного мусора — всё это занимает метра полтора над танком. Фактически там насыпь. Источник в поисковой среде рассказал «Зеленоград.ру», что в этом месте закопаны обломки от снесенных «хрущевок» — этот факт ему подтвердили и в зеленоградской администрации. Сейчас проводится повторное исследование местности с помощью георадара. Другими методами поиска — например, тем же магнитометром, — работать невозможно именно из-за толстого слоя неоднородного мусора, который фонит.

Плюс, на поверхности сделано благоустройство, стоят беседки, фонари, к которым протянуты кабели. Но это решаемая проблема — главное убедиться, что танк или его фрагменты действительно находятся в конкретном месте. По окончании исследования это будет понятно. Тогда можно будет оценить затраты на его подъем и дальнейший план действий. 80 лет в земле — это не срок для танка с его толстой бронёй, говорят специалисты. Его можно отреставрировать и использовать в качестве памятника или элемента мемориала.

Это может быть не единственный и последний танк, найденный в Зеленограде. В Щепкином болоте с времен войны лежат два танка, рассказывал командир поискового отряда «Зеленоград. 41-й километр» Алексей Верещагин на прошедшей этой весной встрече в Культурном центре «Зеленоград». По его словам, после войны их башни торчали над водой, а дети с них ныряли. Потом танки постепенно ушли под воду. Вытаскивать их очень затратно, нужны большие средства.

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Нужно ли поднимать затонувший на Школьном озере танк?
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Метки:
история зеленограда, школьное озеро, история войны, танк
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Обсуждение
Майкл Маерс
Вчера, 15:14
Ещё в 90-ые годы помню водолазы и копатели искали этот танк,но ничего не нашли.Там потом было какое то собрания и одни говорили,что этот танк просто легенда,а другие говорили,что танк просто глубже находится.
Свити ***
9 часов назад
Я помню как пытались достать танк. Была маленькой и смутно помню. Мне казалось его все же достали. А оказывается нет. Напрягает заявленная куча строительного мусора от сноса "хрущевок". Откуда они там взялись, если поблизости такое не сносилось...
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