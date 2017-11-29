В канун 76-й годовщины Московской Битвы, которая стала поворотным моментом в Великой Отечественной войне 1941-1945 года, Zelenograd.ru день за днём вспоминает историю. Бои проходили в тех местах, где десятилетия спустя вырос современный Зеленоград. Как пережили это время простые люди, жители Крюково и окрестных деревень — семьи, в которых мужчины ушли на фронт или в ополчение, дети, которым сегодня 80-90 лет? Каким для них был день 29 ноября 1941 года?
Рассказ Любови Васильевны Яшкиной (в девичестве Мозжухиной), жительницы деревни Рузино близ Зеленограда, о событиях тех дней был записан в 2011 году:
— У мамы нас осталось пять человек детей, и шестым она была беременна. Когда к нам в деревню пришли немцы, домов наших уже не было. Они были сожжены нашими солдатами, чтобы немцам негде было скрываться. Мы жили в землянках, которые на скорую руку были выкопаны. У нас копали мои братья Василий и Виктор. Они выкопали возле дома в саду, но, когда горели дома, то и загорелся наш сад. Мы с большим трудом выбрались оттуда и перебежали к соседям, у которых землянка была выкопана подальше от домов, ближе к лесу. Когда мы туда бежали, над нами свистели пули, рвались снаряды.
Немцы у нас находились целый месяц. Они издевались над нами. Мою младшую сестру, которой было 4 года (она с 37 года) окутали проволокой, раскачивали и кидали в снег. А нас никого не подпускали к ней. Потом, прошло некоторое время, братья Василий (с 28 года), Виктор (с 29-го года) поползли за ней. Она лежала в снегу уже почти замерзлая. У нас ничего не было ни пить, ни есть, но мы не могли вылезти из землянки. Тогда брат Виктор пополз на колодец за водой, но там оказались немцы, и его заставили качать им воду в бочки и его долго не было. Потом за ним пополз старший брат Василий, а он уже лежал у колодца почти недвижимый. Отморозил ноги. Брат его дотащил в землянку.
Немцы нас выводили расстреливать. Они открыли крышку в окопе и нас всех оттуда вывели на улицу. Поставили в ряд. Маму — первую. Она была беременна, с большим животом. Стали маме в живот автоматом тыкать, над нами водить автоматами. Посчитали, что очень много детей и еще одного.
И потом мы хотели уже прощаться. Нам мама сказала: ”Ну, детки, давайте прощаться. Это все уже”. И мы только к маме все стали кидаться, прощаться, они нас опять растаскивали, ставили в ряд и опять над нами водили автоматами. А потом скомандовали нам, чтобы мы повернулись и опять опустились в окоп. И когда мы спускались в окопы, у нас всех было такое впечатление, что нам в зад будут стрелять, и мы все окажемся в окопе уже мертвыми. Ну, правда, они нас не тронули, все-таки не расстреляли.
В эту же ночь, брат вышел на улицу, в туалет выполз, а там оказался наш сосед по деревне, в которой мы жили до этого. Он был партизаном, и когда увидел моего брата, они, конечно, обрадовались. Он нам принес хорошую новость. Говорит: «Ну все, в эту ночь, вот подойдет ночь еще, мы их погоним. Так что, — говорит, — ждите вашего освобождения”.
И правильно, на следующую ночь здесь такое было, что нельзя было передать, что делалось. Пошли танки, стрельба и взрывы. Потом смотрим, открывается люк в землянке и к нам опускается солдат. Оказалось — наш, из тех, которые освобождали нас. Они сразу нам сказали: «Теперь мы их погоним”.
А мы на утро (это было ночью все) встали и стали выползать на улицу. Было очень снежно, очень холодно. А мы голодные и холодные, пошли мы в свои пепелища собирать картошку, что было в подполах. Она была уже мороженная. Мы с самым младшим из братьев набрали этой картошки, влезли в землянку и начали зажигать костер, чтобы испечь картошки и поесть. Но там пошли стрелять пули. Там оказалися пули! И мы выскочили оттуда с ним. Не знаю, как мы остались живы с ним.
Выскочили, потом там госпиталь шел, врачи шли. И в общем брата они сразу осмотрели, его ноги отмороженные. Они его перебинтовали и сказали, что ноги ему, наверно, придется ампутировать. Мы его завернули, разными тряпками обернули и нашли какие-то там сани или сбили из чего-то. И двинулись обратно в Рузино из Овражина.
С 29 ноября по 3 декабря через Старое Крюково проходила линия обороны Москвы, тут сражалась 8-я гвардейская стрелковая дивизия имени Панфилова. В течение суток Крюково несколько раз переходило из рук в руки. Почти вся территория нынешнего района Крюково («нового города») была занята немецко-фашистскими войсками.
Сильно ослабленные боями 8-я, 9-я гвардейские и 18-я стрелковая дивизии при поддержке танкистов 1-й гвардейской танковой бригады Катукова противостояли главным силам 4-й танковой группы противника. Немецко-фашистские войска к концу ноября были измотаны и обескровлены, но всё же упорно стремились прорваться к Москве.
Немцам хотя и удалось подойти к столице на расстояние в два десятка километров на Рогачевско-Дмитровском, Солнечногорском и Истринском направлениях, но подкрепить успех нечем: последний резерв, 1-я танковая дивизия, брошен в топку боев у Яхромы и Красной Поляны. Именно с этого момента штаб фельдмаршала фон Бока на своих картах отметил железнодорожную станцию Крюково как важный стратегический пункт, где удобно накапливать силы для последующего броска.
28-29 ноября бои развернулись в районе Алабушево — Чашниково — Матушкино. В Алабушево отступившие советские бойцы не успели ещё взяться за лопаты, чтобы выкопать себе стрелковые ячейки, как противник снова атаковал силами двух батальонов пехоты и 12 танков. Войска отступили в Александровку.
Выписка из «Краткого очерка боевых действий 8 гв.сд»: «29.11.41 г. Противник с утра, несмотря на плохую погоду, вновь ведёт наступление. Основное направление он выбирает Алабушево. Ведя с утра упорные бои, части 1075 и 1077 сп оставили к концу дня свх. Дедешино, рабочий посёлок, Алабушево».
«Противник повторял атаку за атакой, — описывал этот бой командир 857-го артполка Панфиловской дивизии Г. Ф.Курганов. — Во второй половине дня к фашистам подошла подмога — эсэсовское соединение. Пьяные немцы пошли в психическую атаку. Напор противника был стремительным. Наши части, сдерживая атаки неприятеля, шаг за шагом отходили, цепляясь за каждый кустик и кочку, отошли уже к командному пункту дивизии. Ещё миг — и фашисты захватят штаб, боевое красное знамя. Кажется, конец дивизии неминуем…»
Но 2-я батарея прямой наводкой открыла огонь по атакующим танкам, а начальник штаба И.И.Серебряков сам повёл контратаку на врага, подняв знамя. Его поддержали комиссар Егоров и командир дивизии Шелудько, весь личный состав штаба и управления дивизии, а за ними бросились в атаку и все, кто находился в районе КП и штаба, в том числе и артиллеристы. «Немцы бросились наутёк, оставив на снегу множество трупов и автоматчиков. Это было 29 ноября 1941 года», — заключает Курганов.
Штаб Панфиловской 8-й стрелковой дивизии к исходу дня 29 ноября переместился в деревню Назарьево в 5 км от Крюково.
Боевой приказ №023 командира 8 гв.сд от 29 ноября 1941 года:
«1. Противник с утра 29.11 развивал наступление на восток, потеснил 1075 сп и к 17.00 последовательно овладел — дом отдыха, рабочий посёлок и окраиной Алабушево.
3. 8 гксд с приданными 44 кд, 23 тбр, 18 тбр, 139 отб занимает и упорно обороняет полосу отм. 224,0 вост. окр. Алабушево, отм. 216,1 Каменка, Савелки, Ржавки.
4. 1077 сп занять и упорно оборонять участок: отм. 224,0 зап. опушку леса км восточнее Алабушево, Матушкино.
ПП — 3/857 ап. КП — Матушкино.
Граница слева: иск. Ржавки, Алабушево, Марьино.
5. 1075 сп — занять и упорно оборонять участок иск. отметка 216,1, Красный Октябрь.
Граница — Савелки, отм. 216,1, иск. Крюково, Голубое.
6. 1073 сп — занять и упорно оборонять участок иск. отм. 216,1 зап. окр. Крюково, иск. Каменка, Дачи.
7. 23 тбр — организовать танковые засады в районе Крюково с задачей не допустить продвижение танков и пехоты противника из направления Жилино и Баранцево.
8. 19 тбр организовать танковые засады в районе западной опушки леса, вост. Алабушево с задачей не допустить продвижения танков и пехоты противника из направления Алабушево, Крюково.
9. 139 отб организовать танковые засады в р-не КИРП. с задачей не допустить прорыва танков и пехоты из р-на Алабушево. Андреевка, Жилино.
10. 44 кд занять и подготовить участок для обороны отм. 217,3, выс. 221,6 Савёлки, Ржавки.
Подготовить контратаки в направлениях:
а) Ржавки, Матушкино, Алабушево.
б) Савёлки, Красный Октябрь, Александровка.
в) Савёлки, Крюково.
14. КП — Назарьево.
Командир дивизии полковник Шелудько».
На территории нынешнего района Матушкино (1-4 микрорайоны) начались ожесточенные бои, которые вела до 3 декабря 354-я стрелковая дивизия Алексеева. Затем до 8 декабря деревню оккупировали войска противника. В довоенный период в деревне насчитывалось 72 дома, располагавшиеся на единственной улице, которая шла параллельно Ленинградскому шоссе. В состав деревни входила Слободка, насчитывавшая 11 домов и примыкавшая с запада.
7-я гвардейская стрелковая дивизия Грязнова продолжала вести непрерывные упорные бои с превосходящими силами противника у Ленинградского шоссе. К 1 декабря дивизия полностью вышла из окружения и сосредоточилась в районе высоты 216,7 — западной окраины деревень Большие Ржавки и Савёлки.
Действия авиации в течение 29 ноября были ограничены из-за плохих метеорологических условий.
В этот день в селе Петрищево Рузского района (75 км к Юго-Востоку от Крюково в сторону Можайска) была казнена Зоя Космодемьянская — за поджоги деревенских домов, которые занимали немцы. Партизанские диверсионные группы действовали по приказу ВГК № 428 от 17.11.1941, который предписывал лишить «германскую армию возможности располагаться в сёлах и городах, выгнать немецких захватчиков из всех населённых пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и тёплых убежищ и заставить мёрзнуть под открытым небом», и для этого «разрушать и сжигать дотла все населённые пункты в тылу немецких войск».
Подобные приказы издавались и по населённым пунктам станции Крюково и её окрестностей, исполнителями их становились войсковые части, отступавшие к Москве — та же 8-я гвардейская стрелковая дивизия. Местным жителям ничего не оставалось, как переселяться в землянки: сохранившиеся дома занимали немцы, кроме того, любые здания становились хорошими мишенями при бомбардировках и артобстрелах. После перехода в контрнаступление советской армии приказ ВГК был отменён.
Источники:
1. «Битва за Москву. день за днём«
2. pomnivoinu.ru
3. zelao50.ru
4. А.В.Сульдин «Битва за Москву. Полная хроника — 203 дня«
5. «Разгром немецких войск под Москвой» под ред.Б.М.Шапошникова (издание 1943 года)
6. «Бои за Крюково» И.Ф.Быстров.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- НОЯБРЬ
-
Скидка на плитку Италии и
Испании 10%