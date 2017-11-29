Рассказ Любови Васильевны Яшкиной (в девичестве Мозжухиной), жительницы деревни Рузино близ Зеленограда, о событиях тех дней был записан в 2011 году:

— У мамы нас осталось пять человек детей, и шестым она была беременна. Когда к нам в деревню пришли немцы, домов наших уже не было. Они были сожжены нашими солдатами, чтобы немцам негде было скрываться. Мы жили в землянках, которые на скорую руку были выкопаны. У нас копали мои братья Василий и Виктор. Они выкопали возле дома в саду, но, когда горели дома, то и загорелся наш сад. Мы с большим трудом выбрались оттуда и перебежали к соседям, у которых землянка была выкопана подальше от домов, ближе к лесу. Когда мы туда бежали, над нами свистели пули, рвались снаряды.

Немцы у нас находились целый месяц. Они издевались над нами. Мою младшую сестру, которой было 4 года (она с 37 года) окутали проволокой, раскачивали и кидали в снег. А нас никого не подпускали к ней. Потом, прошло некоторое время, братья Василий (с 28 года), Виктор (с 29-го года) поползли за ней. Она лежала в снегу уже почти замерзлая. У нас ничего не было ни пить, ни есть, но мы не могли вылезти из землянки. Тогда брат Виктор пополз на колодец за водой, но там оказались немцы, и его заставили качать им воду в бочки и его долго не было. Потом за ним пополз старший брат Василий, а он уже лежал у колодца почти недвижимый. Отморозил ноги. Брат его дотащил в землянку.

Немцы нас выводили расстреливать. Они открыли крышку в окопе и нас всех оттуда вывели на улицу. Поставили в ряд. Маму — первую. Она была беременна, с большим животом. Стали маме в живот автоматом тыкать, над нами водить автоматами. Посчитали, что очень много детей и еще одного.

И потом мы хотели уже прощаться. Нам мама сказала: ”Ну, детки, давайте прощаться. Это все уже”. И мы только к маме все стали кидаться, прощаться, они нас опять растаскивали, ставили в ряд и опять над нами водили автоматами. А потом скомандовали нам, чтобы мы повернулись и опять опустились в окоп. И когда мы спускались в окопы, у нас всех было такое впечатление, что нам в зад будут стрелять, и мы все окажемся в окопе уже мертвыми. Ну, правда, они нас не тронули, все-таки не расстреляли.