Из воспоминаний жительныцы Крюково Анны Боровской (по книге А.В.Васильевой «Земляки»):

— К ноябрю эвакуация из Москвы закончилась, но враг в буквальном смысле стоял у ворот наших домов. Жители нашего поселка Крюково эвакуироваться не успели. Начали строить своими руками укрытия — землянки на случай бомбежек и каждую ночь уходили из своих домов в эти укрытия вместе с детьми.

В Крюковскую школу привозили раненых солдат, занятия были прекращены, немцы приближались к нашему поселку. Воздушные тревоги были по 4-5 раз днем и 3-4 раза ночью. Наши войска отступали. Шли по булыжному шоссе центральной улицы Ленина и дорожкам вдоль шоссе. 23 ноября немцы заняли Солнечногорск, а на следующий день в районе Крюково разбомбили пассажирский поезд, следовавший в сторону Москвы. Состав горел, пахло гарью. Детский вагон (в середине состава) сгорел полностью, распространился на большое расстояние запах жженой кости. Вскоре на месте бомбежки стал виден скелет сгоревшего состава. Это было недалеко от вокзала. И взрослые, и дети, видевшие это варварское зрелище, стояли и плакали, посылая проклятия в адрес улетевших немецких летчиков

27-28 ноября наши войска отступали к Москве. Солдаты советовали жителям срочно покинуть свои дома и уйти с детьми, стариками и подростками в сторону Москвы. Но эвакуировать население было уже нельзя, да и идти-то было не только некуда, но и опасно.