В канун 76-й годовщины Московской Битвы, которая стала поворотным моментом в Великой Отечественной войне 1941-1945 года, Zelenograd.ru день за днём вспоминает историю. Бои проходили в тех местах, где десятилетия спустя вырос современный Зеленоград. Как пережили это время простые люди, жители Крюково и окрестных деревень — семьи, в которых мужчины ушли на фронт или в ополчение, дети, которым сегодня 80-90 лет? Каким для них был день 1 декабря 1941 года?
Из воспоминаний жительныцы Крюково Анны Боровской (по книге А.В.Васильевой «Земляки»):
— К ноябрю эвакуация из Москвы закончилась, но враг в буквальном смысле стоял у ворот наших домов. Жители нашего поселка Крюково эвакуироваться не успели. Начали строить своими руками укрытия — землянки на случай бомбежек и каждую ночь уходили из своих домов в эти укрытия вместе с детьми.
В Крюковскую школу привозили раненых солдат, занятия были прекращены, немцы приближались к нашему поселку. Воздушные тревоги были по 4-5 раз днем и 3-4 раза ночью. Наши войска отступали. Шли по булыжному шоссе центральной улицы Ленина и дорожкам вдоль шоссе. 23 ноября немцы заняли Солнечногорск, а на следующий день в районе Крюково разбомбили пассажирский поезд, следовавший в сторону Москвы. Состав горел, пахло гарью. Детский вагон (в середине состава) сгорел полностью, распространился на большое расстояние запах жженой кости. Вскоре на месте бомбежки стал виден скелет сгоревшего состава. Это было недалеко от вокзала. И взрослые, и дети, видевшие это варварское зрелище, стояли и плакали, посылая проклятия в адрес улетевших немецких летчиков
27-28 ноября наши войска отступали к Москве. Солдаты советовали жителям срочно покинуть свои дома и уйти с детьми, стариками и подростками в сторону Москвы. Но эвакуировать население было уже нельзя, да и идти-то было не только некуда, но и опасно.
Мы с бабушкой вырыли под террасой яму, спрятали в нее необходимые вещи. Сверху положили клеенку, фанеру, засыпали землей, а еще положили дрова для маскировки. И ушли из дому поближе к людям — к хорошим знакомым моей бабушки на улицу 2-я Пятилетка.
Наши солдаты при отступлении получили приказ: «Ничего не оставлять врагу!» 28 ноября были взорваны железнодорожный мост через железнодорожную линию на станции Крюково, железнодорожный вокзал, сожжена железнодорожная школа, сожжены все магазины, пекарня, амбулатория, взорваны два кирпичных завода, колония заключенных, молокозавод, трикотажная фабрика, библиотека, ветлечебница, разрушены платформы. А вечером было взорвано железнодорожное полотно от станции Крюково до станции Сходня. Сожжены все магазины продовольственные и палатки. Сердце сжималось от страха и бессилия.
Кругом все горело и гремело. В небе гудели самолеты, светили яркой полосой в ночном небе прожекторы. Наш родной поселок Крюково был объят зловещим красным пламенем. Было очень страшно. Всю ночь от пожаров небо было темно-красного цвета. Мы сидели в землянке и все время плакали. Очень боялись прихода немцев.
Мужчины нашего поселка в первые же дни войны ушли на фронт. В поселке остались только женщины, старики и дети. 30 ноября немцы заняли поселок Алабушево. Это было уже совсем рядом… В эту же ночь на 1 декабря немецкие войска ворвались в Крюково. Немецкие танки тяжелой лавиной шли по поселку, подминая деревья, кустарники, заборы. Солдаты вслед танкам въехали на мотоциклах, видимо, это были разведчики. Они сразу начали выгонять жителей из домов и землянок и занимать их сами.
Мы сидели в землянке на полу, ждали своей участи — смерти. Было очень страшно. Но к нам еще не приходили немцы. Начались сильные бои. Строчили пулеметы, свистели пули, в небе все гудело и гремело, светили прожекторы. В период затишья (примерно полчаса) слышалась чужая немецкая речь. Мы оказались на самой передовой линии фронта. Поселок, а точнее, его привокзальная площадь и близлежащая территория по обеим сторонам железной дороги, несколько раз переходил из рук в руки. То мы слышали немецкую речь, то громкие крики «Ура!!!». В черной вышине неба гудели десятки немецких самолетов, летящих бомбить Москву. Светили наши прожекторы, которые сбивали с курса немецкие самолеты, а на горизонте, на западной стороне, вечернее небо обагряло зарево больших пожаров.
Жители сидели в холодных землянках с детьми на полу без еды и воды. Вместо воды пользовались снегом. В нашей землянке было тоже холодно и сыро, а темно было всегда. О сне не могло быть и речи. Мы сидели на коленях у взрослых и плакали от страха, холода и голода. Один немецкий танк так близко прошел от нашей землянки, что от его тяжести доски потолка рухнули. Мы были на волоске от смертельного завала. Женщины держали доски на плечах, пока кое-как не установили подпорки.
После боя немцы увозили свои раненых в тыл, а убитых сжигали в уцелевших домах, видимо, чтобы не было точных данных о погибших в сводках Информбюро. Крюково было оккупировано в течение недели — с 1 по 6 декабря…
К 1 декабря все полки Панфиловской 8-й стрелковой дивизии сгруппировались у Крюково — её командиром был назначен генерал-майор Ревякин. Полоса обороны была всего в 3 км — от Алабушево до Каменки.
Дивизия получила подкрепление, но приданные ей части были малочисленными из-за больших потерь в предыдущих боях (иногда танковый батальон состоял из одного танка, а артиллерийский дивизион — из двух орудий, по воспоминаниям командира 1073-го полка Момыш-улы). Вместе с Панфиловской дивизией Крюково обороняла 1-я гвардейская танковая бригада Катукова из 6 тяжелых и 16 средних и легких танков. На передовой левого фланга встала 44-я кавалерийская дивизия Куклина.
Фельдмаршал фон Бок отдал приказ взять Крюково, намереваясь сделать станцию центром плацдарма для броска на Москву. Немецкий план предусматривал ударами с флангов окружить в районе Крюково подразделения 8-й дивизии. Один фланговый удар намечался из Баранцево через Каменку, другой — со стороны Матушкино.
Первую попытку атаковать Крюково и Каменку при помощи танков и миномётов немецкие части сделали еще 30 ноября и вышли к Каменке со стороны уже захваченных Баранцево и Горетовки. «Наши сапёры взорвали мост через реку Горетовку, но танки противника сумели переправиться через замерзшую речку», — пишет зеленоградский историк Игорь Быстров в исследовании «Бои за Крюково«.
1 декабря немцы начали наступление на Крюково: в 12:30 — в составе 6 танков и автоматчиков, в 14:00 — 8 танками и двумя ротами пехоты. Атаки были отбиты. в 14:30 противник атаковал и к 16:30 захватил деревню Каменка. Там к 20:00 сосредоточилось 10 немецких танков и до батальона пехоты. Всё это время враг вёл миномётный огонь по позициям вдоль западной окраины Крюково, передний край обороны подвергся бомбёжке с трёх самолётов. Командир 1073-го полка Момыш-улы предпринял контратаку, чтобы отбить Каменку, в 21:30 1 декабря, но она успеха не имела.
Наступлению немцев со стороны Матушкино предшествовала разведка, которая не обнаружила в районе между Матушкино и совхозом «Красный Октябрь» регулярных частей. На самом деле правый фланг 8-й дивизии в районе МТС (нынешние 8 и 9 микрорайоны) и совхоза «Красный Октябрь» у пруда Водокачка (Школьного озера) защищал 159-й стрелковый полк 7-й гвардейской дивизии под командованием Стадуха. Полк в ночь на 1 декабря прорвался туда из окружения, в которое дивизия едва не попала в окружение на Ленинградском шоссе у Чашниково, когда немцы захватили Матушкино и Малые Ржавки (сейчас ВНИИПП).
«Командир 159 сп подполковник Стадух сумел сразу после выхода из окружения за несколько ночных часов построить оборону, поставив на танкоопасных направлениях бойцов с противотанковыми ружьями и организовав артиллерийскими средствами засаду», — пишет Быстров. Атаки противника были отбиты. «В результате боя было уничтожено 12 танков противника (тяжёлых и средних), из которых 2 танка перетянуты в расположение 159гв.сп», сообщалось в политдонесении об итогах этого боя.
Два других полка вышедшей из окружения 7-й дивизии заняли оборону на западной окраине Больших Ржавок и Савёлок. «1 декабря в районе села Б. Ржавки противник лишь изредка вел минометный огонь. — Вспоминает один из полковых командиров. — В этот день положение стабилизировалось. Шло накопление сил и средств для организации следующего боя». Дальнейшее продвижение врага по Ленинградскому шоссе в тот день было окончательно остановлено на перекрестке с Льяловским шоссе.
Средняя температура 1 декабря 1941 года была минус 8 градусов, минимальная — минус 13 градусов. Но впереди были крепкие морозы.
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