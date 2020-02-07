«Мы пошли с сыном на горку, кататься на снегокате, — пишет Дарёна Р. — К сожалению, этой сомнительной зимой, квадраты на пруду в 15 микрорайоне не припорошило — это и стало причиной многочисленных травм: сотрясение мозга, разбитое лицо, разбита рука; у сына лёгкие ушибы». Проблема в квадратных бетонных блоках, которыми выложен берег пруда — зимой на нем устраивают горку.

Дарёна пошла на горку напротив корпуса 1560. Уже внизу горки, на большой скорости, нос снегоката зацепился за бетонный блок с пустым квадратом внутри, снегокат перевернулся, дальше она ничего не помнит. На помощь ей пришел папа ребенка, который катался рядом, — он вызвал скорую, пытался привести пострадавшую в чувство и успокоил напуганного ребенка.

Корреспондент «Зеленоград.ру» приехал на место, скатился с горки и оценил ее безопасность. Хотя в некоторых местах горка уже накатана, засыпана снегом и не представляет опасности, но внизу горки ещё можно зацепиться за бетонные квадраты, полые внутри. Стоит немного отклониться от траектории и можно переломать кости — снегокат или санки сразу перевернутся. Снега всё ещё мало, чтобы безопасно кататься на этой горке на чем либо, кроме «ватрушки» (тюбинга).