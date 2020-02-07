«Я жива и почти здорова». Катание с горки у Михайловских прудов закончилось травмой мамы и ребенка 07.02.2020 ZELENOGRAD.RU

«Мы пошли с сыном на горку, кататься на снегокате, — пишет Дарёна Р. — К сожалению, этой сомнительной зимой, квадраты на пруду в 15 микрорайоне не припорошило — это и стало причиной многочисленных травм: сотрясение мозга, разбитое лицо, разбита рука; у сына лёгкие ушибы». Проблема в квадратных бетонных блоках, которыми выложен берег пруда — зимой на нем устраивают горку.

Дарёна пошла на горку напротив корпуса 1560. Уже внизу горки, на большой скорости, нос снегоката зацепился за бетонный блок с пустым квадратом внутри, снегокат перевернулся, дальше она ничего не помнит. На помощь ей пришел папа ребенка, который катался рядом, — он вызвал скорую, пытался привести пострадавшую в чувство и успокоил напуганного ребенка.

Корреспондент «Зеленоград.ру» приехал на место, скатился с горки и оценил ее безопасность. Хотя в некоторых местах горка уже накатана, засыпана снегом и не представляет опасности, но внизу горки ещё можно зацепиться за бетонные квадраты, полые внутри. Стоит немного отклониться от траектории и можно переломать кости — снегокат или санки сразу перевернутся. Снега всё ещё мало, чтобы безопасно кататься на этой горке на чем либо, кроме «ватрушки» (тюбинга).

Другой читатель сообщил «Зеленоград.ру», что из этой горки торчит арматура, которая фактически разрезала ледянку под катившимся ребенком. Однако найти эту арматуру не удалось — возможно, её уже засыпало снегом.

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Метки:
дети, микрорайон 15, михайловские пруды, зима, травма, горки, снег
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