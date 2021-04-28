Благоустройство бульвара планировалось в 2021 году, но из-за коронавируса и перераспределения бюджетных денег работы перенесли на 2022-й. В позапрошлом году префектура сообщала, что здесь планируется заменить асфальт и плитку, устроить детские площадки с травмобезопасным покрытием, газоны и дополнительные дорожки, заменить малые архитектурные формы — под ними понимают скамейки, лестницы, ограждения, урны, киоски, элементы детских и спортивных площадок и просто декоративные конструкции. «Бульвар 15 микрорайона — досуговый центр Крюково, место установки главной новогодней ели района», отмечалось в сообщении.

Зеленоградский «Жилищник» заказал визуализацию планировочных решений, а через три недели — разработку проектно-сметной документации благоустройства бульвара. В сумме эти работы оцениваются почти в 15 миллионов рублей. Перечня конкретных работ в документах госзакупок нет. Судя по имеющимся данным, будут менять дорожное покрытие и устраивать новые дорожки. Упоминается максимальное сохранение зеленых насаждений.

На этом этапе жители могут влиять на проект благоустройства — обратиться с просьбами и предложениями. Например, местная жительница попросила префектуру поставить поручень на лестнице к Михайловскому пруду — ей ответили, что учтут просьбу при разработке проекта благоустройства. Но теоретически можно предлагать и что-то более масштабное. Пишите свои предложения по благоустройству в префектуру или нам на news@zelenograd.ru — мы всё передадим в администрацию. Только надо спешить — разработку проектов благоустройства ускорили, и чиновники на местах, по их словам, «в цейтноте».