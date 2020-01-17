В апреле не откроется ярмарка выходного дня в 15-м микрорайоне, потому что постоянная фермерская торговля теперь идёт на бульваре в 16-м микрорайоне. Останутся две: в 11-м у торгового дома «Ольга» и на Привокзальной площади. Когда эти ярмарки создавали, предполагалось, что по одной будет в каждом районе, то есть в Зеленограде — пять.

Два адреса ярмарок указаны в распоряжении префектуры №553, вышедшем в конце декабря, но решение приняли еще осенью. «Ярмарка в районе Крюково не исчезнет: с Михайловских прудов она переедет через дорогу, в сквер 16-го микрорайона, и приобретет межрегиональный характер, — сообщил зампрефекта Дмитрий Лавров. — Работать она будет не только по выходным, но и в будние дни, круглый год».

Ярмарка выходного дня на Привокзальной площади тоже находится в районе Крюково. А рядом с ней, через подземный переход под станцией Крюково, находится торговый шатёр, который тоже официально называется региональной ярмаркой. На Привокзальной было 16 торговых мест, их сократят до 12.

Ярмарку на Привокзальной площади устроили не потому, что она там на самом деле нужна. Сюда переехала ярмарка из другого района — с площади Юности. После реконструкции на площади торгуют в другом формате — во время городских фестивалей. Ярмарку хотели перенести к корпусу 401, но воспротивились жители дома.