Ярмарки выходного дня в уличных палатках уходят в прошлое. В Зеленограде их останется всего две 17.01.2020 ZELENOGRAD.RU

В апреле не откроется ярмарка выходного дня в 15-м микрорайоне, потому что постоянная фермерская торговля теперь идёт на бульваре в 16-м микрорайоне. Останутся две: в 11-м у торгового дома «Ольга» и на Привокзальной площади. Когда эти ярмарки создавали, предполагалось, что по одной будет в каждом районе, то есть в Зеленограде — пять.

Два адреса ярмарок указаны в распоряжении префектуры №553, вышедшем в конце декабря, но решение приняли еще осенью. «Ярмарка в районе Крюково не исчезнет: с Михайловских прудов она переедет через дорогу, в сквер 16-го микрорайона, и приобретет межрегиональный характер, — сообщил зампрефекта Дмитрий Лавров. — Работать она будет не только по выходным, но и в будние дни, круглый год».

Ярмарка выходного дня на Привокзальной площади тоже находится в районе Крюково. А рядом с ней, через подземный переход под станцией Крюково, находится торговый шатёр, который тоже официально называется региональной ярмаркой. На Привокзальной было 16 торговых мест, их сократят до 12.

Ярмарку на Привокзальной площади устроили не потому, что она там на самом деле нужна. Сюда переехала ярмарка из другого района — с площади Юности. После реконструкции на площади торгуют в другом формате — во время городских фестивалей. Ярмарку хотели перенести к корпусу 401, но воспротивились жители дома.

Читайте также
Корпус 401 против переноса к их дому ярмарки выходного дня. Депутаты обещали следить за порядком

В итоге нашлось место только на Привокзальной площади, которую несколько лет назад сделали пешеходной зоной. Но сюда привозят товар на машинах, ставя их прямо на эту пешеходную зону. К тому же сюда должна приезжать машина ветеринарной службы, это обязательно для ярмарок выходного дня. Зеленоградская администрация признаёт нарушения в данном случае, но выполняет просьбу департамента торговли.

В перспективе ярмарку выходного дня могут перенести с Привокзальной площади в другое место, напротив корпуса 1824, сказал в прошлом году в эфире радио «Зеленоград сегодня» замглавы управы района Крюково Эдуард Кирсанов. Видимо, места там все-таки не нашлось.

Читайте также
Ярмарка выходного дня на Привокзальной площади размещена с нарушением. Может, ее вообще убрать?

Ярмарки выходного дня, где торговые места предоставляются бесплатно, откроются в начале апреля. В прошлом году в апреле на ярмарке на Привокзальной площади утром в субботу из 16 торговых мест было занято лишь четыре. Двое торговали мёдом, еще с двух лотков продавали овощи и фрукты (например, помидоры по 350 рублей за килограмм). Покупателей не было. В это же время по ту сторону станции на крюковском рынке был аншлаг.

Ярмарки выходного дня появились в Москве в 2008 году — их создавал еще бывший мэр Юрий Лужков. Целью ставилась «реализация межрегиональных соглашений в области торгово-экономического сотрудничества, привлечение на московский рынок отечественных производителей для обеспечения москвичей широким ассортиментом». Но такая сельхозторговля была в городе и раньше. В Зеленограде в середине нулевых проходили окружные ярмарки выходного дня — на Центральной площади торговали не только овощами и фруктами, но и всякими товарами народного потребления из российских регионов. В ДК проводились ярмарки мёда.

После лужковского постановления в Зеленограде работали пять ярмарок выходного дня: на площади Юности, на Привокзальной площади, в 9-м микрорайоне у магазина «Копейка» (ныне «Перекрестка») и в 14-м микрорайоне около универсама «Александр СМ» (ныне «Перекрестка»). Потом в 9-м и 14-м торговать перестали, а еще одну ярмарку открыли на Центральной площади у ДК, но закрыли в 2015-м из-за невостребованности покупателями. Ярмарочная торговля на площади Юности прекратилась после реконструкции площади.

Читайте также
На Крюковском рынке сломали старые палатки. Скоро здесь откроют новый торгово-ресторанный комплекс
В чем основная проблема уличных продуктовых ярмарок?
Это всё перекупщики, продукты как на рынке или в магазине
Продукты хорошие, но слишком дорого
Я бы покупал там, но рядом таких ярмарок нет или работают в неудобное время
Проголосовали 54 человека
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Школа заменила охранника, который эвакуировал школу из-за прошедшей через закрытый турникет мамы. А юрист считает, что состава преступления нет — школа не режимный объект Истории
Многоуровневый паркинг в 17-м микрорайоне не будут строить, пока не заполнят платные уличные стоянки Новости
На Крюковской площади таксист сбил пешехода. Его увели, не дожидаясь полиции Новости
Ярмарки выходного дня в уличных палатках уходят в прошлое. В Зеленограде их останется всего две Новости
Интеллектуальная игра «Детская Мозгобойня» - 26 января Афиша
Из-за «еврозимы» московские коммунальщики начали готовиться к торфяным пожарам. Чтобы не повторился ад 2010 года Новости
Ребенку из Зеленограда собирают деньги на самое дорогое лекарство в мире. Почему нет альтернативы и почему не помогает государство? Истории
«Как меня записали в террористки». Многодетная мама «заминировала» зеленоградскую школу, пройдя через турникет без паспорта Истории
Несколько зеленоградских школ эвакуировали. Детей увели в ДК Новости
Лекция «Динозавры России» - 18 января. Промокод для наших читателей Афиша
«Некоторые просто не умеют находить общий язык с другими людьми». Что зеленоградские школьники думают про армию и дедовщину Истории
На смертельной «зебре» устанавливают светофор и камеру. Семья погибшего ребёнка разыскивает очевидцев ДТП Новости
Открытые занятия в Курчатовских лабораториях школ 1557 и 853 - расписание и запись Афиша
Новогодний мюзикл, семейная программа этно-клуба и концерт классической гитары — бесплатные мероприятия в ДК в воскресенье 19 января Афиша
57 лет назад город-спутник у станции Крюково назвали Зеленоградом Новости
Коты из закрывшегося кафе в «Зеленопарке» срочно ищут новых хозяев Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру