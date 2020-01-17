В апреле не откроется ярмарка выходного дня в 15-м микрорайоне, потому что постоянная фермерская торговля теперь идёт на бульваре в 16-м микрорайоне. Останутся две: в 11-м у торгового дома «Ольга» и на Привокзальной площади. Когда эти ярмарки создавали, предполагалось, что по одной будет в каждом районе, то есть в Зеленограде — пять.
Два адреса ярмарок указаны в распоряжении префектуры №553, вышедшем в конце декабря, но решение приняли еще осенью. «Ярмарка в районе Крюково не исчезнет: с Михайловских прудов она переедет через дорогу, в сквер 16-го микрорайона, и приобретет межрегиональный характер, — сообщил зампрефекта Дмитрий Лавров. — Работать она будет не только по выходным, но и в будние дни, круглый год».
Ярмарка выходного дня на Привокзальной площади тоже находится в районе Крюково. А рядом с ней, через подземный переход под станцией Крюково, находится торговый шатёр, который тоже официально называется региональной ярмаркой. На Привокзальной было 16 торговых мест, их сократят до 12.
Ярмарку на Привокзальной площади устроили не потому, что она там на самом деле нужна. Сюда переехала ярмарка из другого района — с площади Юности. После реконструкции на площади торгуют в другом формате — во время городских фестивалей. Ярмарку хотели перенести к корпусу 401, но воспротивились жители дома.
В итоге нашлось место только на Привокзальной площади, которую несколько лет назад сделали пешеходной зоной. Но сюда привозят товар на машинах, ставя их прямо на эту пешеходную зону. К тому же сюда должна приезжать машина ветеринарной службы, это обязательно для ярмарок выходного дня. Зеленоградская администрация признаёт нарушения в данном случае, но выполняет просьбу департамента торговли.
В перспективе ярмарку выходного дня могут перенести с Привокзальной площади в другое место, напротив корпуса 1824, сказал в прошлом году в эфире радио «Зеленоград сегодня» замглавы управы района Крюково Эдуард Кирсанов. Видимо, места там все-таки не нашлось.
Ярмарки выходного дня, где торговые места предоставляются бесплатно, откроются в начале апреля. В прошлом году в апреле на ярмарке на Привокзальной площади утром в субботу из 16 торговых мест было занято лишь четыре. Двое торговали мёдом, еще с двух лотков продавали овощи и фрукты (например, помидоры по 350 рублей за килограмм). Покупателей не было. В это же время по ту сторону станции на крюковском рынке был аншлаг.
Ярмарки выходного дня появились в Москве в 2008 году — их создавал еще бывший мэр Юрий Лужков. Целью ставилась «реализация межрегиональных соглашений в области торгово-экономического сотрудничества, привлечение на московский рынок отечественных производителей для обеспечения москвичей широким ассортиментом». Но такая сельхозторговля была в городе и раньше. В Зеленограде в середине нулевых проходили окружные ярмарки выходного дня — на Центральной площади торговали не только овощами и фруктами, но и всякими товарами народного потребления из российских регионов. В ДК проводились ярмарки мёда.
После лужковского постановления в Зеленограде работали пять ярмарок выходного дня: на площади Юности, на Привокзальной площади, в 9-м микрорайоне у магазина «Копейка» (ныне «Перекрестка») и в 14-м микрорайоне около универсама «Александр СМ» (ныне «Перекрестка»). Потом в 9-м и 14-м торговать перестали, а еще одну ярмарку открыли на Центральной площади у ДК, но закрыли в 2015-м из-за невостребованности покупателями. Ярмарочная торговля на площади Юности прекратилась после реконструкции площади.