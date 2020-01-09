Продуктовые и вещевые ряды на Крюковском рынке почти ушли в историю — палатки и павильоны между торговыми шатрами и «Иридиумом» разобрали, а обломки убрали. Пока на Крюковской площади остался небольшой уличный рынок, но и он может закрыться весной, когда откроют строящийся торгово-ресторанный комплекс.
В уличных палатках торговали разными продуктами, специями, чаем-кофе, табаком, фруктами и овощами, одеждой и прочими вещами. За палатками построили здание — второе из трех планируемых на Крюковской площади — там будет торговля и общепит. Открытие планируется в 1-м квартале этого года, сообщили «Зеленоград.ру» в администрации компании «Вит-Сириус» (инвестор застройки Крюковской площади). Торговцы из сломанных палаток переместились на фермерский рынок — в торговый центр «Авангард» — и в крытые палатки рядом с «Авангардом».
Уличная часть рынка сейчас уже небольшая, но благоустроенная. К новогодним праздникам её нарядно украсили, поставили светящиеся конструкции, большие шахматы, скамейки. В глубине рынка — ближе к железной дороге — работает туалет. В этом году планируется начать завершающую стройку — торговый центр площадью более пяти тысяч квадратных метров с парковкой на 150 машин. После этого крюковский рынок должен полностью уйти под крышу.
Павильоны возле зоны высадки из автобусов — где люди идут к станции Крюково — пока остаются на месте. Их обещают убрать или отодвинуть от узкого тротуара к концу застройки площади торговыми центрами.
ООО «Вит-Сириус» выиграло конкурс на застройку Крюковской площади еще в 2006 году. Под строительство трех зданий отводится 1,3 гектара участка, еще 1,5 Га — под благоустройство. Судя по проекту, здесь будут не только парковки, но и газоны, скамейки, пешеходные зоны, новые подъездные дороги.