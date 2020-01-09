Продуктовые и вещевые ряды на Крюковском рынке почти ушли в историю — палатки и павильоны между торговыми шатрами и «Иридиумом» разобрали, а обломки убрали. Пока на Крюковской площади остался небольшой уличный рынок, но и он может закрыться весной, когда откроют строящийся торгово-ресторанный комплекс.

В уличных палатках торговали разными продуктами, специями, чаем-кофе, табаком, фруктами и овощами, одеждой и прочими вещами. За палатками построили здание — второе из трех планируемых на Крюковской площади — там будет торговля и общепит. Открытие планируется в 1-м квартале этого года, сообщили «Зеленоград.ру» в администрации компании «Вит-Сириус» (инвестор застройки Крюковской площади). Торговцы из сломанных палаток переместились на фермерский рынок — в торговый центр «Авангард» — и в крытые палатки рядом с «Авангардом».