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На Крюковском рынке сломали старые палатки. Скоро здесь откроют новый торгово-ресторанный комплекс 09.01.2020 ZELENOGRAD.RU

Продуктовые и вещевые ряды на Крюковском рынке почти ушли в историю — палатки и павильоны между торговыми шатрами и «Иридиумом» разобрали, а обломки убрали. Пока на Крюковской площади остался небольшой уличный рынок, но и он может закрыться весной, когда откроют строящийся торгово-ресторанный комплекс.

В уличных палатках торговали разными продуктами, специями, чаем-кофе, табаком, фруктами и овощами, одеждой и прочими вещами. За палатками построили здание — второе из трех планируемых на Крюковской площади — там будет торговля и общепит. Открытие планируется в 1-м квартале этого года, сообщили «Зеленоград.ру» в администрации компании «Вит-Сириус» (инвестор застройки Крюковской площади). Торговцы из сломанных палаток переместились на фермерский рынок — в торговый центр «Авангард» — и в крытые палатки рядом с «Авангардом».

Уличная часть рынка сейчас уже небольшая, но благоустроенная. К новогодним праздникам её нарядно украсили, поставили светящиеся конструкции, большие шахматы, скамейки. В глубине рынка — ближе к железной дороге — работает туалет. В этом году планируется начать завершающую стройку — торговый центр площадью более пяти тысяч квадратных метров с парковкой на 150 машин. После этого крюковский рынок должен полностью уйти под крышу.

Павильоны возле зоны высадки из автобусов — где люди идут к станции Крюково — пока остаются на месте. Их обещают убрать или отодвинуть от узкого тротуара к концу застройки площади торговыми центрами.

ООО «Вит-Сириус» выиграло конкурс на застройку Крюковской площади еще в 2006 году. Под строительство трех зданий отводится 1,3 гектара участка, еще 1,5 Га — под благоустройство. Судя по проекту, здесь будут не только парковки, но и газоны, скамейки, пешеходные зоны, новые подъездные дороги.

Как вам удобнее покупать продукты на рынке?
В крытом здании
В уличной палатке
Не хожу не рынок
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Обсуждение
SineD 2005
9 января
А ларьки на узком проходе от Иридиума к кассам когда снесут?
Михаил Алексеевич
9 января
Зато малый бизнес у нас в почёте.
qwerty adaddd
9 января
Удобнее в закрытом конечно же. Но если на улице будет дешевле-то я и на улице с двойным удовольствием куплю)
Александр Эрлих
9 января
А ларьки на узком проходе от Иридиума к кассам когда снесут?
Павильоны возле зоны высадки из автобусов — где люди идут к станции Крюково — пока остаются на месте. Их обещают убрать или отодвинуть от узкого тротуара к концу застройки площади торговыми центрами.
Степанова Ольга
Вчера, 10:50
Конечно, удобнее покупать в специально приспособленном помещении. да только тех. у кого я хочу купить морковку-огурчик, туда на пушечный выстрел не подпустят. Стыдоба- господа иностранцы торгуют пластиковыми овощами и т.д. в павильоне. а наши бабушки-дачники-деревенские жители - стыдно сказать- на самом отшибе за туалетами, без всяких удобств, на холоде.Но хорошие хозяйки не поленятся и туда прогуляться!
Борис Хромов
Вчера, 11:18
Мест для покупки дешёвых продуктов становится всё меньше.
Slav ***
Вчера, 11:54
Как можно покупать скоропортящиеся мясные продукты - колбасу или сало на рынке, если оно хранится не в холодильнике, а навалено горами сверху, при плюсовой температуре? куда смотрят контролирующие органы?
Ольга Вовина
Вчера, 21:54
30 декабря 2019г. пришла на крытый рынок и глаза на лоб!!!! Цены космические просто! Шампиньоны по 500р!!! В магазине 209-300р.Помидоры 600,огурцы 500!!! А на улице купила помидоры(130-150р),огурцы 180. Вот сейчас выживут с открытого рынка торговцев и в крытом будут цены,как телефонные номера,потому что аренда будет до потолка стоить и соответственно цены. Ну и кому лучше сделают? А вот магазины,вдоль дороги,где пассажиры высаживаются,где вечная толпа и людям не удобно ходить,не сносят. Хотя об этом идут разговоры.Но городскому руководству плевать!!!
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