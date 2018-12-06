Фермеры, торгующие с пятницы по воскресенье на Привокзальной площади, ставят свои машины прямо на пешеходную зону. Въезжают торговцы тоже по тротуару, других вариантов в этом месте нет.

Картину дополняет не озонирующий воздуха туалет и приезжающая машина ветеринарной службы — то и другое обязательно для ярмарок. И это в проходном месте возле станции Крюково, где плотный людской поток. Выяснилось, что это место вообще не годится для размещения ярмарки, а сохранить её просят только чиновники из московского департамента.

На жалобы префектура отвечает ярмарка находится на Привокзальной площади законно, по распоряжению префекта, а её организатору — ГБУ «Московские ярмарки» — направлено письмо «о недопущении парковки транспортных средств на пешеходной зоне».

Но в постановлении правительства Москвы о работе ярмарок прямо говорится, что для их организации используются «участки, к которым обеспечивается возможность удобного подъезда автотранспорта, не создающего помех для прохода пешеходов».

Но по проекту, на Привокзальной площади в этом месте никаких парковок и въездов не предусмотрено — это пешеходная зона. Получается, ярмарка в этом месте заведомо размещена с нарушением закона.

Ярмарку на Привокзальной площади устроили не потому что она там на самом деле нужна. Сюда переехала ярмарка из другого район — с площади Юности. После ее ремонта торговать там стало невозможно. Ярмарку хотели перенести к корпусу 401, но воспротивились жители дома. В итоге нашлось место только на Привокзальной площади

Потребность в дополнительной торговле овощами-фруктами и мясом-молоком возле станции сомнительна: рядом Крюковский рынок, «Зеленоградский торговый комплекс» с продуктовыми рядами. Невостребованность ярмарки подтверждают и в управе, но — «департамент торговли и услуг просит нас сохранить её», пояснил районным депутатам специалист управы Крюково.



Продавцы сами говорят, что торговать там неудобно, потому что нет парковки. Плюс, конкуренция с рынком, в том числе по ценам, сказала на заседании депутат Екатерина Пугачева. Тем не менее, крюковские депутаты одобрили работу ярмарки на Привокзальной в следующем году.