Районная управа и совет депутатов решили поставить 16 торговых палаток, контейнер для мусора и машину ветслужбы прямо на Привокзальной площади — между станцией Крюково и Новокрюковской улицей. С апреля здесь в пятницу, субботу и воскресенье будут торговать продуктами. Разбираемся, зачем в районе нужно две ярмарки, и будет ли торговля мешать проходу людей.
В Крюково уже есть одна ярмарка выходного дня — у корпуса 1550. Ещё одна в районе Силино — возле корпуса 1104, третью откроют весной в Матушкино — возле корпуса 401, а в Старом Крюкове ярмарки никогда и не было.
«Считается, что в Москве в каждом районе должна быть как минимум одна ярмарка выходного дня, у нас в округе [пять районов, но] не получается разместить пять [ярмарок]", — сказал замглавы управы Эдуард Кирсанов, объясняя депутатам, почему он хочет открыть ещё одну ярмарку.
Кем так «считается», неизвестно, — возможно, внутренним или негласным распоряжением властей. В соответствующем постановлении правительства Москвы говорится, что перечень ярмарок выходного дня формируется «с учетом потребностей жителей в обеспечении теми или иными товарами» — только и всего.
В других московских округах ярмарки работают далеко не во всех районах. Например, в Северном округе 16 районов, а действующих ярмарок выходного дня, по данным организаторов, — всего четыре.
На вопрос, почему вместо Савелок ярмарку надо открыть именно в Крюково, замглавы управы ответил: «А мы самые большие», имея в виду, что Крюково самый большой район Зеленограда и, наверное, места здесь много.
«Это единственное подходящее место по проходимости и другим моментам», объяснил выбор места для ярмарки Кирсанов. Кроме того, там уже проходили торгово-развлекательные фестивали и ярмарки, и все было нормально.
Сейчас на Привокзальной площади у платформы №1 станции Крюково идут подготовительные работы к установке турникетных павильонов, огорожена часть территории. По планам, к весне-лету 2018 года эти работы должны завершиться. С Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией планы размещения ярмарки кем-либо из зеленоградской администрации не обсуждались, сообщили Zelenograd.ru в МТППК.
Да и без турникетов здесь плотный поток пешеходов — люди идут к подземным переходам не только для того, чтобы сесть в электричку, но и чтобы перейти на другую сторону города. Идут также к автобусным остановкам.
На вопрос депутата, как будет сочетаться торговля с пассажирами, пешеходами и турникетами, Кирсанов ответил, что организаторы ярмарки «стараются пораньше завозить товар с утра». Но признал, что заезд на место ярмарки возможен только через пешеходный переход и тротуар.
Между тем, в упомянутом постановлении мэрии говорится: «Для организации площадок ярмарок используются только земельные участки, к которым обеспечивается возможность удобного подъезда автотранспорта, не создающего помех для прохода пешеходов».
Несмотря ни на что, депутаты единогласно одобрили проект размещения ярмарки на Привокзальной площади с апреля 2018 года.
Существующие ярмарки проработают в этого году до 26 ноября. Это на месяц меньше, чем раньше. Время работы ярмарок сократили, чтобы не морозить товар.
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Сейчас на раздолбанной для турникетов площади и огороженной прям напротив выхода из перехода - еще и ярмарку установить - нахрена? С другой стороны железки - 100 метров - ежедневно работающий КОЛХОЗНЫЙ РЫНОК!!!!!
Эти ярмарки как страшную старую деву пытаются за муж выдать - всюду ее пихают - и никому она не нужна!))))
PS Если бы вместо этого хлама начали строить бассейн - уже построили бы!