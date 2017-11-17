В каждом районе обязательно должна быть ярмарка?

В Крюково уже есть одна ярмарка выходного дня — у корпуса 1550. Ещё одна в районе Силино — возле корпуса 1104, третью откроют весной в Матушкино — возле корпуса 401, а в Старом Крюкове ярмарки никогда и не было.

«Считается, что в Москве в каждом районе должна быть как минимум одна ярмарка выходного дня, у нас в округе [пять районов, но] не получается разместить пять [ярмарок]", — сказал замглавы управы Эдуард Кирсанов, объясняя депутатам, почему он хочет открыть ещё одну ярмарку.

Кем так «считается», неизвестно, — возможно, внутренним или негласным распоряжением властей. В соответствующем постановлении правительства Москвы говорится, что перечень ярмарок выходного дня формируется «с учетом потребностей жителей в обеспечении теми или иными товарами» — только и всего.

В других московских округах ярмарки работают далеко не во всех районах. Например, в Северном округе 16 районов, а действующих ярмарок выходного дня, по данным организаторов, — всего четыре.

На вопрос, почему вместо Савелок ярмарку надо открыть именно в Крюково, замглавы управы ответил: «А мы самые большие», имея в виду, что Крюково самый большой район Зеленограда и, наверное, места здесь много.